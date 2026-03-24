Firma staví legendární Audi Quattro v novém, dostalo techniku, o jaké se ani původnímu Quattru nesnilo

Je to jedna z největších automobilových legend posledních dekád a vracení života takovým autům je aktuálně populární. Jedna britská firma se jej v případě Quattra zhostila dost neobvyklým, ale o to zajímavějším způsobem.

před 5 hodinami | Petr Prokopec

Foto: Audacious Automotive, tiskové materiály

Být fanouškem Audi není v posledních letech zrovna procházka růžovou zahradou. Německá automobilka se podobně jako mnohá konkurence rozhodla, že její budoucnost leží v elektromobilitě. Zatímco ovšem takový koncern Stellantis stihnul ještě včas zatáhnout za záchrannou brzdu, Němci jen lehce polevili v tlaku na plynový pedál. A to se říká, jak moc to skutečně dělají, neboť hlouposti, jaké vypouští úst nejvyšší vedení, jasně ukazují, že uvažování firmy má pořád ke zdravému hodně daleko.

Snad nejvíc je nedomyšlenost rozhodnutí firmy patrné na nové RS5 Avant, která je nástupcem pomalu již legendární „eres-čtyřky“. Ta byla původně k dispozici s 2,7litrovým šestiválcem, než přesedlala na 4,2litrový osmiválec. Po dvou generacích se pak sice znovu o dva válce přišla, při 2,9litrovém objemu však na tom pořád byla lépe než originál. I jako 4 781 milimetrů dlouhý kombík pak RS4 B9 vážila 1 790 kg, což na dnešní dobu není až tak mnoho - oproti první B5 jde o nárůst jen o 170 kilo.

To, co si můžete koupit nyní, ale jen stěží dokáže ohromit. Jakkoli BMW v případě M5 a Mercedes v případě C63 prokázaly, že plug-in hybridní technika je u sportovních modelů krokem špatným směrem, Audi dospělo k názoru, že se spálit musí také. Předchozí šestiválec tak byl spárován s elektromotorem a bateriemi, což sice zvedlo jeho výkon, ovšem nahoru letěla i hmotnost, a to až na šílených 2 370 kg v základu. Tak obézní auto přitom již nemůže být sportovní, ohromovat už nebude nebude ani v přímém směru, dokonce ani s nabitými baterkami, natož pak bez nich.

Pokud máte zájem o něco zajímavějšího, vězte, že lepší pořád existuje. Jen tedy není nejlevnější, naopak budete muset sáhnout do kapsy opravdu hluboko. Mělo by se to ovšem vyplatit. Britská firma Audacious Automotive totiž chystá restomod, který se bude tvářit jako legendární Quattro. Postaven ovšem bude na základech RS4 B7, tedy druhé generace, která jako první přišla se zmíněným osmiválcem. Na rozdíl od nástupce ho ovšem párovala s šestistupňovým manuálem.

Britové nicméně motoru nehodlají ponechat atmosférické plnění, místo toho jej doplní kompresorem, který zvedne výkon ze 420 na víc než 600 koní. Ruční řazení ovšem zůstane zachováno. Větší potenciál pod kapotou navíc doprovodí nižší než původní hmotnost, firma chce z někdejších 1 650 kg srazit minimálně čtvrt tuny. Tak „málo” to navíc bude jen u prvního kusu, jehož karoserie vznikne z hliníku a oceli, budoucí produkce má vsadit na lehčí karbon.

Aby vám ovšem taková raketa mohla říkat pane, musíte si připravit přinejmenším 350 tisíc liber neboli 9,9 milionu korun, na kterých vůz startuje. A co víc, sehnat si musíte také jak samotnou RS4 B7, tak i původní Quattro. A to může být trochu háček, neboť místo ikonického originálu dostanete sice výkonnější vůz, ovšem bez historické hodnoty. Šéf firmy Mac Zaglewski nicméně dodává, že postačí takový kousek, který by již prakticky nešel zrenovovat.

Britové z karoserie totiž použijí jen malé části, neboť ji musí výrazným způsobem upravit. Původní Quattro totiž měřilo 4 404 mm na délku a počítalo s rozvorem 2 524 mm. RS4 B7 má oproti tomu na kontě 4 589 a 2 648 mm. Je tedy třeba zásadních úprav, do kterých navíc klientela může promlouvat. Každé auto by tedy mělo být jiné, a to nikoli zvenčí, nýbrž také uvnitř, kde prakticky jediným sjednocujícím prvkem budou hliníkové ovladače.

Na trh tedy zjevně míří Audi, které dokáže nadchnout i tu nejnáročnější klientelu a nejvíc nadšené řidiče. Za jeho zrodem už nestojí Ingolstadt či Neckarsulm, ale původní stopy do těchto míst vedou. Němci by tak opravdu měli zadupnout brzdový pedál a vrátit se k tomu, co klientela skutečně chce. Bohužel se zdá, že naopak začínají spíše znovu přidávat na plynu, neboť hybridizace, a tedy ještě šílenější hmotnost čeká i RS6.


Kreace britské firmy jen ukazuje, co je u samotného Audi špatně. Stačí vzít dvě z ikon čtyř kruhů a s jejich pomocí snadno stvoříte nadmíru působivý vůz. Následně si za takové dílo můžete naúčtovat peníze, za jaké byste měli několik moderních RS5 Avant. Přesto kroky nadšenců nepovedou do Ingolstadtu. Foto: Audacious Automotive, tiskové materiály

Zdroj: Audacious Automotive

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.

