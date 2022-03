Firma odhalila neprůstřelný sporťák jako pro Jamese Bonda. Odolá i výbušninám, pak dokáže zaútočit před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: AddArmor

Jen podezřele tlustá skla dveří a menší nadváha prozradí, s čím tu máme čest. Jde přitom o auto, které odolá nejen tradičním nástrahám, ale třeba i banánům, které se ve filmech strkají do výfuku. A umí přejít i do protiútoku.

Americká společnost AddArmor se již dle svého názvu věnuje pancéřování aut. Vyšší ochranu dodává hlavně vozům jako Range Rover, Rolls-Royce či Cadillac Escalade, čas od času nicméně opustí poněkud poklidné vody rybníka luxusních SUV a zamíří do bouřlivé řeky sportovních aut. Pancíř totiž v minulosti dodala i takovému Ferrari 458 Speciale, což byl opravdu překvapivý krok. Máme tu totiž sporťák, u nějž se výrobce snažil dosáhnout co nejnižší hmotnosti. Zrovna toto úsilí však Američané zvýšenou ochranou zmařili.

Nyní se AddArmor rozhodl vstoupit do stejné řeky podruhé, neboť si vzal do parády Aston Martin Vantage. Britské kupé se dočkalo neprůstřelných oken, stejně jako ocelového plátu integrovaného do střechy. Stejným způsobem byla posílena také ochrana palivové nádrže, vůz by tak měl odolat i výbuchům, ať už k nim dojde zespod či shůry. Tím úpravy nicméně nekončí, neboť do dveří byl montován kevlar a nechybí ani kompozitní přepážka oddělující kabinu od motorového prostoru.

Dalším krokem byl příchod pneumatik s ocelovým prstencem, jež zaručují, že z místa ohrožení půjde uniknout i po prostřelení pláště. Mimo to dorazila také ochranná mřížka výfuku, do kterého nelze nic strčit, čímž by došlo k znehybnění vozu. Tento prvek je přitom jediným skutečně viditelným, který pancéřovaný Vantage viditelně odlišuje od toho standardního. Američané se nicméně v jeho případě nezaměřili jen na ochranu, ale také na protiútok, načež kliky dveří mohou dávat elektrické šoky.

Společnost AddArmor přitom kromě zmíněných úprav musela přistoupit k posílení podvozku, který se musí vypořádat s extra 204 kilogramy. Kvůli ochranným prvkům tak hmotnost vozu vzrostla na 1 730 kg, což znamená, že na stovku se za 3,8 sekundy již nedostanete. Osmiválcový čtyřlitrový motor od AMG totiž zůstává ve zcela standardní formě, na zadní kola tak skrze automatickou převodovku posílá 510 koní. O posílených brzdách se nicméně Američané již nezmiňují.

„Integrovat lehký pancíř pod karoserii modelu Vantage pro nás bylo velmi důležité, neboť rychlost je v nebezpečných situacích na otevřené silnici klíčová,“ uvádí k transformaci šéf americké společnosti a bývalý příslušník amerických speciálních vojenských sil Pete Blaber. My pak už jen dodáme cenu, která startuje na 32 500 dolarech (cca 725 tisíc Kč), pochopitelně bez samotného auta. I tak to není zrovna závratná suma s ohledem na to, že většina vozu musela být kvůli navýšení ochrany rozmontována a zase smontována.

Aston Martin Vantage se dočkal ocelových či kevlarových plátů, stejně jako neprůstřelných oken. Chráněn je tak hlavně vůči ručním palným zbraním či výbušninám, díky klikám dávajícím elektrošoky po stisknutí tlačítka však majitel snadno může přejít do protiútoku. Foto: AddArmor

Zdroj: AddArmor

