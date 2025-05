Firma, ve které VW loni utopil 44 miliard, po ohlášení výsledků dál ztrácí svou hodnotu, VW do ní musí přisypat dalších 22 miliard včera | Petr Prokopec

/ Foto: Rivian

Němci si od této investice hodně slibují, my o ní ale od začátku máme své pochybnosti. Firma nemá nic, co by si VW dříve nebo později nedokázal levněji udělat sám. Navíc má nyní na krku balvan, který jej bude tížit v pro něj finančně velmi náročných časech.

Být majitelem vozu začínající automobilky není žádný med. Znovu jsme si to mohli připomenout tento týden, kdy se o své patálie s autem podělil jeden z vlastníků Lucidu Air. Ten sice je se svým vozem obecně spokojen, ale jen pokud funguje, na což se mohl spolehnout jen po deset měsíců v roce. Zbývající dva elektrický sedan strávil v servisech, které se chovaly arogantně a neprofesionálně.

Proč to znovu vytahujeme? Kvůli letošním výsledkům Lucidu, které zůstávají nevalné. Za první kvartál totiž Lucid vyrobil pouze 2 212 aut, k čemuž je třeba připočítat něco málo přes 600 vozů mířících do Saudské Arábie. Prodáno pak bylo 3 109 exemplářů, což je o 58,1 procenta víc než v prvním čtvrtletí loňského roku. To zní jako dobré zprávy, však prodeje jdou nahoru a firmě se daří vyprazdňovat sklady. Jenže za těmito výsledky stojí snížení cen a zvýhodněný leasing, k čemuž Lucid přikročil na počátku roku, aby nakopnul zájem.

Příběhy podobné tomu, jaký zmiňujeme v úvodu, ale nejspíše budou pro řadu lidí velmi studenou sprchou. Jsme tedy opravdu zvědavi, zda automobilka skutečně letos vyrobí 20 tisíc aut, jak i nadále předpokládá - a pokud ano, kolik z nich také prodá a za jakou cenu. I kvůli oněm slevám zakončila první kvartál s čistou ztrátou 619 764 000 dolarů, tedy bezmála 14 miliard Kč. Prodělala tak přes 4,4 milionu Kč na každém prodané autě a výhledově varuje před dopadem cel, neboť řadu komponentů musí dovážet.

Zajímavější pro nás ale jsou výsledky Rivianu, do kterého loni mohutně investoval Volkswagen, třebaže má dost problémů sám se sebou. Ve firmě utopil nejprve jednu miliard dolarů, pak druhou, a to na cestě k celkové investici 5,8 mld. USD, tedy bezmála 130 miliard Kč. To jsou šílené peníze s vidinou využití hlavně softwaru americké firmy. VW si navíc nemůže být jistý, zda z jeho investice vůbec něco zbude, neboť hodnota Rivianu od jeho vstupu na burzu klesla o víc jak 90 procent. A po ohlášení výsledků za první letošní kvartál o další 4 % klesla.

Stalo se tak navzdory tomu, že se Rivian podruhé ve své historii dostal do kvartálního zisku. Výdělek ve výši 206 milionů dolarů (asi 4,5 miliardy korun) ale nakonec VW moc těšit nemůže, neboť tím Rivian splnil podmínku pro to, aby do něj Němci nalili další 1 miliardu dolarů, tedy dodatečných 22 miliard korun. Nic z toho ale nestačilo k tomu, aby investoři zajásali a poslali hodnotu firmy výš.

Důvodů je víc, prvním z nich je zřetelná nadvýroba. Od začátku ledna do konce března totiž z montážních linek v Illinois sjelo 14 611 aut, k zákazníkům jich však zamířilo pouze 8 640 vozů. Dalším je snížení odhadů týkající se celého letošního roku a místo původně plánovaných 46 až 51 tisíc prodaných aut nyní očekává odbyt pohybující se mezi 40 a 46 tisíci vozy. To znamená propad o nějakých 10 až 13 procent.

Ještě vážnějším se ale jeví být znovu dopad cel, který může zvýšit ceny aut firmy o tisíce dolarů. A souvisí s nimi i pozadí pozitivních výsledků za první letošní kvartál - firma se loni před volbami v očekávání současného stavu zásobila bateriemi, takže v případě nejdražšího komponentu jak unikla clům, tak zamíchala s náklady mezi kvartály. Ani tady se tedy radovat není z čeho, proto také další pokles hodnoty akcií už po 13 dolarů za kus.

Rivian sice za první kvartál ohlásil zisk, jeho situace ale přesto není tak růžová, jak se z tohoto výsledku může zdát. I proto investoři spíš balili kufry než naopak. Foto: Rivian



Lucid je na tom ještě hůř, na každém prodaném elektrickém sedanu Air prodělává přes 4,4 milionu Kč. Pro zvýšení odbytu musel jít s cenami dolů. Foto: Lucid Motors

Petr Prokopec

