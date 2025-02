Firma začala nabízet řešení, které vám z Tesly udělá Ferrari, Rolls-Royce nebo Bugatti, co si zrovna zamanete před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: EVision, tiskové materiály

A nevyjde vás až tak draho, uvážíme-li, že takto můžete mít každý den docela jiný automobil prestižní značky. Otázkou ovšem je, zda byste o něco takového měli stát, my se tomu můžeme snad jen smát.

Svého času jsem byl zapálený do tuningu. Můj Ford Escort GT jsem tedy ozdobil křídlem z verze Cosworth, došlo i na instalaci výraznějších bočních prahů, čelního splitteru či větších litých kol, za které se nastěhovaly silnější brzdy. Dorazil pochopitelně také sportovní výfuk s koncovkou konkurující okapovým trubkám, stejně jako třeba lepší vzduchový filtr a pár dalších komponentů, které motoru dovolily produkovat o trochu vyšší výkon než sériový.

V důsledku toho třídvířko modrého oválu nejen lépe jelo, ale bylo také více vidět a slyšet. Pročež jsem začal přemýšlet o tom, zda by mi ve finále nemohlo nějaké peníze vydělat, když už jich tolik spolklo. Jedním z nejsnadnějších způsobů byla reklama, která by víceméně pokryla celé zadní okno. Jakkoli by ale výhled na ni částečně zakrývalo ono dvojité křídlo, stále by poněkud kazila estetický dojem. Nakonec jsem tak raději vůz párkrát půjčil filmařům.

Proč na to ale dnes vzpomínám? Snahu pochlubit se za tím nehledejte, místo toho mně ke vzpomínkám dotlačil nový produkt společnosti EVision. Ta zjistila, že čelní plochu elektromobilů, která na rozdíl od spalovacích aut nemá díky absenci masky chladiče žádnou funkci, lze využít docela jinak. A nakonec i na onu propagaci může dojít, což nakonec bude asi smysluplnější než, to, co firma prezentuje především.

Podstatou novinky je výměna sériového nárazník za tuningový, do kterého je vsazen LED panel, na kterém lze promítat cokoli od obrázků po videa. Chcete tedy, aby kupříkladu vaše Tesla vypadala zepředu pomalu jako Ferrari, Bugatti nebo Rolls-Royce? Není problém, stačí u firmy EVision nechat zhruba 2 500 až 3 000 USD (cca 61 až 73 tisíc Kč), počkat si dvě hodiny, po které trvá instalace, v mezičase si stáhnout příslušnou aplikaci, a voila, rázem můžete vypadat jako král světa. Anebo ostatním ukázat, v čem podnikáte nebo co se vám aktuálně honí hlavou.

Ať jsou ovšem vaše úmysly jakékoli, otázkou je, jak dlouho vlastně s funkčním LED panelem můžete počítat. Třeba v úvodu zmíněná reklama měla zamířit na zadní okno Fordu Escort, tedy na místo, které je v rámci silničního provozu jedno z nejvíce chráněných. Poškodit je může maximálně tak krupobití, případně pak náraz zezadu, který ovšem musí být opravdu silný.

Čelní partie jsou ale pro změnu na poškození asi nejnáchylnější, ostatně jen stačí, aby vůz před vámi najel na kamínek, který jeho pneumatika odrazí směrem za záď. V té chvíli je ovšem LED panel první na ráně. Stejně jako se o něj budete bát pokaždé, když někde na veřejnosti zaparkujete jinak než čumákem ke stěně. Navíc je otázkou, jak nárazník s displejem budou zvládat výkyvy počasí či třeba zimu, sníh a led.

Svým způsobem zde tak máme dobrý nápad, jehož realizace ale úplně úžasná není. Přičemž je otázkou, zda je vlastně na dopravních prostředcích pro LED panely vůbec místo. I kvůli bezpečnosti silničního provozu, neboť si jen stačí uvědomit, jak asi zareagují ti řidiči, kteří toto pojízdné divadlo uvidí ve zpětném zrcátku. I kdyby nezazmatkovali, zaměří na něj svou pozornost, kterou odepřou samotnému řízení.

Chcete ze svého elektromobilu udělat Ferrari, Maserati, Rolls-Royce či Bugatti? S pomocí čelního LED panelu to není problém. Správnou otázkou však je, zda je to dobrý nápad. A co na to řeknou konkurenční automobilky. Foto: EVision, tiskové materiály

Zdroj: EVision

Petr Prokopec

