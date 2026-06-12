Firma začala stará auta vyrábět po novu. Výsledkem je 330 koní při 10 000 ot./min na 895 kilo krásného stroje
Petr ProkopecTohle není restomod, je to nová výroba něčeho, o čem jsme si mysleli, že se na silnici už nikdy nevrátí. Teď je to zpátky v opravdu úchvatné formě, problém je jen jeden. Stroj s parametry supersportu také jako supersport stojí.
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Firma začala stará auta vyrábět po novu. Výsledkem je 330 koní při 10 000 ot./min na 895 kilo krásného stroje
před 5 hodinami | Petr Prokopec
Tohle není restomod, je to nová výroba něčeho, o čem jsme si mysleli, že se na silnici už nikdy nevrátí. Teď je to zpátky v opravdu úchvatné formě, problém je jen jeden. Stroj s parametry supersportu také jako supersport stojí.
Řadě lidí moderní auta nevyhovují a divit se tomu nelze. Představy výrobců a jejich zákazníků o ideálech se totiž stále více rozcházejí, ať už jde o design, pojetí interiérů, použitou techniku, uživatelskou přívětivost, kvalitu nebo prostou ochotu vycházet vstříc okrajovým preferencím. A právě to žene pořádnou vlnu na mlýn firem, které se rozhodly, že tak trochu vrátí čas.
Stále častěji tak píšeme o tzv. restomodech, které vznikly na základech aut vyrobených v uplynulých dekádách, byla ovšem opatřena více či méně modernizovanou karoserií, novými světly, komfortnějším interiérem a výkonnější technikou. Přesto se snaží respektovat charakter originálu, díky čemu mohou jejich tvůrci požadovat po nostalgicky smýšlejících boháčích ceny, jaké by pokryly roční rozpočet menšího města.
Asi nejznámější společností v tomto oboru se stal americký Singer, který modernizuje letitá Porsche 911. Nově se ovšem o slovo hlásí britská firma Borehman Motorworks, která se pro změnu rozhodla zaměřit na Ford Escort první generace. Jenže cestou restomodu nešla, ač to tak na první pohled může vypadat. Tohle je od základu po novu vyrobené auto.
Původní Escort I je přitom už dávnou historií, vyrábět se začal už v roce 1967. A byl to okamžitý úspěch, o sedm let později automobilka dokončila dvoumiliontý exemplář. Podle modrého oválu přitom hned 60 procent skončilo na britském trhu, kde byl Escort miláčkem davů až do konce svých dnů. V takovém Německu ale pro Opel Kadett, Fiat 128 nebo Renault 12 představoval slabou konkurenci a na výsluní se probil později.
Ale zpátky k Borehamu, který k věci přistupuje jinak než Singer a jemu podobní. Svou limitovanou edici 150 kusů totiž hodlá postavit na vlastních specifických základech, už proto nejde o restomod, ale spíš o novou výrobu duchovně stejně pojatého auta, jehož produkce skončila v březnu 1975. Jen je u toho moderní technika. Kromě té se pak Boreham pyšní i oficiálním certifikátem Fordu, pročež limitovaná produkce nejspíš bude moci využívat servisů modrého oválu. Tedy pokud to vůbec bude potřeba.
Nový Escort s přídomkem RS totiž ani v nejmenším nebude levným zbožím, ceny totiž startují na 295 tisících liber, tedy na 8,3 miliou korun. To je navíc částka bez daně, která je spojena s méně výkonnou pohonnou jednotkou. Boreham totiž v základu nabízí původní čtyřválec Twin Cam, jen s objemem zvětšeným na 1,8 litru. Výkon motoru tak vzrostl na 185 koní, které na zadní kola posílá čtyřstupňový manuál. A protože kupé váží méně než 900 kil, i tak skromné stádo očividně zajistí velmi slušnou dynamiku.
Předpokládáme ovšem, že většina klientů zamíří k příplatkové jednotce Ten-K. Tu lze v podstatě vnímat jako závodní motor, neboť má jak kované „vnitřnosti“, tak třeba odlehčený setrvačník. Váží tedy pouhých 85 kilo, přitom ovšem točí neskutečných 10 tisíc otáček a i přes atmosférické plnění zvládá z 2,1litrového objemu vykřesat 330 kobyl. Jejich přenos pak dostal na povel manuál pětistupňový, přičemž ani toto provedení nelze považovat za Otesánka - na kontě má jen 895 kilo přesně.
Za volant by tak stoprocentně měli usedat jen opravdu zkušení řidiči, neboť vůz nepočítá ani s posilovačem řízení, ani s ABS, ani s jakoukoli formou elektronické stabilizace. Místo toho se může pochlubit samosvorným diferenciálem. Zapomenout pak lze třeba na vyhřívaná sedadla s masážním strojkem či komplexní multimediální systémy, místo nich v interiéru trůní polozávodní skořepiny, klimatizace, rádio a zakázkové analogové budíky včetně stopek od Breitlingu.
Zajímavý je pohled dozadu, kde netrůní sedadla, nýbrž dvě závodní helmy. Vše pak obklopuje záplava karbonových vláken, se kterými se pochopitelně počítá také u karoserie. Suma sumárum tu tak máme jeden z nejzajímavějších Fordů posledních let, akorát ne od Fordu. Právě automobilka s modrým oválem ve znaku patří mezi ty výrobce, kteří se představám zákazníků vzdálili nejvíce, a takovým kreacím dláždí cestu.
Ford Escort RS první generace se po jednapadesáti letech začíná prakticky znovu vyrábět, akorát v jiné formě. K mání bude jen 150 kusů, z nichž každý odstartuje na 8,3 milionu korun bez daně. Foto: Boreham Motorworks, tiskové materiály
Zdroj: Boreham Motorworks
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