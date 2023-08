Firmy se odmítají vzdát dieselových dodávek výměnou za elektromobily, ani v Británii je nikdo nechce před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Volkswagen

Není to překvapení? No není, pokud jste aspoň jednou v životě poznali, co obnáší ježdění s takovou dodávkou a jak dalece je pro tato auta nevhodný elektrický pohon. Ani dotacemi a dalšími výhody zmasírované britské firmy tak nechtějí měnit.

Je zřejmě nemožné najít typ auta, u kterého by volba elektrického pohonu dávala racionální smysl. Pakliže neplatí, že elektromobil „prostě chcete” nebo vás k němu netáhnou jiné více či méně iracionální důvody, zdravým rozumem vždy dáte přednost vozu jiné koncepce. Volba elektromobilu je nesmyslná ekonomicky, je přinejmenším pochybná, ne-li znovu nesmyslná ekologicky a jednoznačně nesmyslná uživatelsky. Je pravdou, že pro řadu využití elektromobil bez problémů zvolit lze, ale koupíte si třeba Cupru Born od 1 259 900 Kč, když můžete mít Seat Leon od 599 900 Kč? Proč byste to dělali, proč? Co dostanete navíc? Budete platit víc, tratit víc a dostanete hůř použitelné auto, kterým přírodě pomůžete leda tak, že ji rychleji dorazíte, jak už pochopili i Němci.

Přesto existují typy aut, u kterých je elektrický pohon naprostá hloupost. Čím jsou větší, čím jsou těžší a čím dál se s nimi musí jezdit, tím hůř pro ně funguje. Na samotném vrcholu žebříčku takových vozů se nutně ocitnou dodávky, které jsou velké, těžké a musí jezdit a jezdit, aby se jejich provozovatelům vyplatily. Navíc z podstaty musí být co nejlevnější, neboť každý halíř investovaný do jejich provozu znamená zdražení toho, co jimi převážíte. A vyšší náklady vedou k horší konkurenceschopnosti a ve výsledku mohou tu či onu firmu i zničit.

Elektrické dodávky tak opravdu nefungují. Jsou velmi drahé, na dálnici předvádí tragická představení a mimo ně jakbysmet. Nejnovější elektrické modely tak snadno zesměšní staré dieselové „drožky”, protože prostě nabízí víc za míň. Ne, pardon, nabízí mnohem víc za mnohem míň. Chtít po komkoli soudném, aby tohle začal používat pro podporu svého byznysu, připomíná žádost, aby si strčil hlaveň pistole do úst a začal si hrát se spouští.

Rozumní lidé to dávno ví a o elektrických dodávkách ani neuvažují. Ve Velké Británii jsou ale zejména firmy pod velkým tlakem na elektrická auta přecházet - ať už společenským nebo ekonomickým. A tak by člověk čekal, že to s lehkými užitkovými vozy na elektrický pohon budou aspoň zkoušet, nic takového se ale neděje. Naprostá většina firem pevně zůstává u dieselů, jak upozorňuje Ben Edwards, konzultant i u nás působící leasingové firmy Arval.

„Elektrické dodávky byly vždy trochu boj, protože zůstává otázkou, zda ty větší budou skutečně schopné zastat veškerou práci,” říká Edwards k tomu, proč je i ve Velké Británii firmy téměř bez výjimky odmítají. A dodává, že to není iracionální přístup, problémem je samozřejmě hlavně použitelnost: „Už víme, že když auto říká, že zvládne ujet 280 mil, ale vy v něm máte pět lidí a máte plný kufr, váš dojezd je výrazně menší. No a většina dodávek nejezdí prázdná, že? Obvykle jsou plné, takže udávané dojezdy musí být více realistické,“ uvádí dále, proč ani zdánlivě použitelné dojezdy elektrických dodávek zákazníky nepřesvědčují.

Firmám proto sám doporučuje, aby u dieselových dodávek zůstaly a počkaly do chvíle, dokud elektrické ekvivalenty nebudou mít potřebný dojezd, aby se jim vyrovnaly. Něco takového se ale zdaleka není ani na obzoru. „Kupujte naftu, dokud to půjde. Je tu pár pěkných aut, ale... Zvláště v případě velkých dodávek schopných odvézt 3,5 tuny, se kterými můžete klidně tahat bagr nebo něco podobného, elektrická alternativa v tuto chvíli prostě není použitelná. Neexistuje žádný vůz, který by to dokázal - ve chvíli, kdy je naložíte, je váš dojezd žalostný,” dodává překvapivě otevřeně.

Jeho slova - znovu překvapivě - podporuje i britská Association of Fleet Professionals (řekněme Asociace flotilových profesionálů), která říká, že její členové odkládají nákup elektromobilů přesně z těchto důvodů. „Mnoho našich členů, kteří se zavázali k přijetí elektrických dodávek, zpomalilo nebo dokonce zastavilo jejich nákupy,” říká k věci šéf asociace Paul Hollick. „Narážejí na řadu provozních problémů - dojezd, použitelné zatížení, nabíjecí infrastrukturu a další -, což znamená, že nahrazení stávajících dieselových vozidel elektrickými ekvivalenty není prakticky možné,” poznamenává a vyzývá politiky, aby nevyžadovali plošný přechod na elektrický pohon právě kvůli tomu.

Co k tomu dodat? Je to jen postupné potvrzování toho, co si každý člověk obratný ve fyzice a matematice spočítá, i když žádnou elektrickou a naftovou dodávkou nejel. Natož pak, když vidí v akci tu druhou jmenovanou a srovná si její představení s elektromobilem. Díky bohu, že na to i jiní přicházejí dříve, než mají být takové vozy nařízené všem, ale museli jsme se opravdu dostat do této fáze, abychom poznali, že jedno řešení pro všechny nemůže být ideální? Odpovězte si sami, naši reakci si jistě představíte i bez dalších slov.

V ID.Buch, pardon Buzz se krom exploze při nabíjení proslavil i svou vysokou cenou při omezené použitelnosti. Foto: Volkswagen



Kdo by takové auto chtěl místo skoro nekonečně použitelného VW T6.1 za zlomkovou cenu? Ani ve Velké Británii se do „přepnutí na elektřinu” lidé neženou. Foto: Volkswagen

Zdroj: Autocar

Petr Miler

