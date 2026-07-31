Firmy už se začínají předhánět, která lépe udělá ze starého auta nové, o moderně to říká vše
Petr ProkopecUdržování a renovace starších strojů patří k automobilismu odnepaměti, ale tohle je něco jiného. Tady firmy upravují stará auta tak, aby spojila původního ducha s modernou a lidé za to platí obrovské peníze. Proč? Protože nové modely neumí napodobit kouzlo starších řidičských aut.
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Firmy už se začínají předhánět, která lépe udělá ze starého auta nové, o moderně to říká vše
před 4 hodinami | Petr Prokopec
Udržování a renovace starších strojů patří k automobilismu odnepaměti, ale tohle je něco jiného. Tady firmy upravují stará auta tak, aby spojila původního ducha s modernou a lidé za to platí obrovské peníze. Proč? Protože nové modely neumí napodobit kouzlo starších řidičských aut.
Kdybyste uvažovali o stavbě nového domu za 5 milionů a někdo za vámi zítra přišel s tím, ať si místo toho od něj můžete raději nechat předělat vaše staré obydlí s tím, že část prvků zůstane původních a část se vymění, stát to ale bude milionů 10, asi ho nakopete di míst, kde záda přechází v nohy. A pošlete ho zase domů.
Nedává to smysl, však proč byste to dělali, pokud se bavíme o dvou ekvivalentních stavbách, z nichž tak původní nemá historickou hodnotu. A pokud ano, tak o ni tímto akorát přijde. Ve světě aut se ale přesně tento přístup setkává se stále pozitivnější odezvou. Proč? Protože ani moderní auto za 5 milionů dnes není možné udělat tak, aby mu zůstal duch starších povedených, zejména řidičských strojů. A tak lidé nemají problém platit i násobně víc za předělání auta starého, které tím sice ztratí svou historickou hodnotu, současně se ale snaží stát se tím, čím by bylo, kdyby bylo postaveno dnes jako nové.
Řeč je o tzv. restomodech, starých autech napěchovaných moderní technikou, která mají spojovat to nejlepší ze světů klasiky i moderny. Kdysi to byla velmi okrajová záležitost, dnes je to stále větší byznys. A situace zašla dokonce tak daleko, že už se různé firmy perou o kupce těch samých historických modelů v různých provedeních. Což jasně říká, jak nepřijatelná moderna pro některé nadšence je.
Důkazem budiž dílo společnosti Vespera Automobili, která zapustila kořeny v Itálii. A podobně jako německé HWA přistoupila ke znovuzrození slavného Mercedesu 190E Evo II. Při pohledu na první snímky jejího restomodu se ovšem zdá, že nešla vždy originální cestou, nýbrž v mnoha ohledech dílo svého konkurenta zkopírovala. Někde se pak sice rozhodla i pro vlastní invenci, ovšem zrovna takové detaily vlastně nepatří k vyloženě povedených.
Design pochopitelně každý člověk vnímá individuálně, ovšem když se zadíváte na HWA EVO a Iride 5 Evo, jak bylo italské dílo pojmenováno, budou to spíš Němci, komu dáte svůj hlas. Podívejte se totiž kupříkladu na vytažené lemy blatníků - v prvním případě tu máme větší soulad mezi předkem a zádí, zatímco v tom druhém se zdá, jako kdyby každou část měl na starosti jiný tým. HWA pak navíc odvedlo lepší práci na moderní podobě klasické masky, zatímco ta italská působí jak pěst na oko.
Tím pochopitelně nechceme prvotinu Vespery zcela odmítnout. Pokud by dorazila na svět před HWA EVO, rozhodně by se dočkala bouřlivého potlesku. Jako druhá v řadě, navíc vizuálně méně povedená, to má ovšem složitější. Nicméně jen do chvíle, než se vypravíte do motorového prostoru, kde pro změnu druhou ligu hrají Němci. Ti totiž pod kapotu napěchovali moderní třílitrový šestiválec, který nabízí se 450 nebo 500 koňmi, tedy se skoro dvojnásobným výkonem oproti minulosti.
Italové pak sice rovněž zvolili šestiválcové ústrojí, jejich základem se ovšem stala původně 2,6litrová atmosférická jednotka. Ta se dočkala převrtání na tři litry, stejně jako mnoha kovaných komponentů. Klíčový pak byl příchod turbodmychadel, které zvedly výkon na 775 koní a točivý moment na 910 Nm. Máme zde tedy o poznání vyšší stádo, to však dostalo manuální ohlávku - jedinou převodovkou je totiž šestistupňová ručně řazená. Výkon pak přenáší na zadní nápravu opatřenou diferenciálem.
Jakkoli je tedy Iride 5 Evo těžší než německý soupeř (1 450 kg proti 1 350 kg), chlubit se může lepší dynamikou - stovku zvládá za 3,4 sekundy a nejvyšší rychlost činí rovných 300 km/h. Oproti tomu HWA EVO i v silnější verzi počítá s méně než 4sekundovým zrychlením a maximem 281 km/h. Dá se tak čekat, že si Vespera bude za své dílo účtovat podobně neskromné peníze jako Němci, kteří začínají na 714 tisících Eur (cca 17,3 milionu Kč), což je částka bez daně.
Koncové ceny ale budou ještě vyšší, každý zákazník má totiž možnost promluvit do vizáže. Zda mu přitom Italové v případě zájmu i trochu sjednotí ony blatníky či přihodí hezčí masku, je otázkou. Uvnitř pak každopádně dojde na možnost výběru čalounění a dekorů, na kabině ovšem společnost zatím stále pracuje. Kdy se pochlubí prvním dokončeným vozem, zatím neupřesnila.
Iride 5 Evo je dalším pokusem o modernizaci Mercedesu 190E Evo II, firmy už se perou o kupce těch samých restomodů. Tentokrát je u toho 775 koní, na které připadá pouhých 1 450 kilo hmotnosti. Foto: Vespera Automobili, tiskové materiály
Zdroj: Vespera Automobili
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