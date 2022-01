Firmy zveřejnily svá očekávání okolo dalšího vývoje čipové krize, zjevně se přepočítaly včera | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Kleště svírající automobilový průmysl mají své jméno a podle všeho si přejí, abychom jej hned tak nepustili z hlavy. I když s letošním rokem byly původně spojovány mnohé pozitivní vyhlídky, teď už je nemá téměř nikdo.

V roce 2020, kdy svět zasáhla pandemie koronaviru, se globální výroba aut propadla o 15,8 procenta na 77,9 milionu kusů. Data za loňské období pak sice ještě nebyla zveřejněna, dle odhadů se však produkce bude pohybovat na podobné úrovni. Experti přitom dodávají, že kvůli nedostatku čipů nebyly vyrobeny nejméně čtyři miliony aut, která by jinak zákazníci koupili. Je tak pochopitelné, že naděje spojené s loňským rokem přenáší automobilky do letoška. Podle všeho je ovšem čeká další zklamání, neboť krize bude pokračovat, a to dokonce ve stejném rozsahu - ani letos kvůli nedostatkovému komponentu nemají vzniknout čtyři miliony aut, která by na trhu snadno našla uplatnění.

Pohledy na budoucnost se pochopitelně různí, proto americké ministerstvo obchodu oslovila no 150 světových firem, jenž se výrobou čipů zabývají. Odpověď ale jen stěží někoho potěší, neboť původní optimistická očekávání vyletěla komínem a situace se v příštích šesti měsících nemže změnit k lepšímu. Ve srovnání s rokem 2019 totiž poptávka vzrostla o 20 procent, což vskutku není málo. Většina firem si přitom musí vystačit maximálně s pětidenními skladovými zásobami, zatímco před dvěma roky měly na kontě čtyřicetidenní. Problémy tedy v nejbližší době opravdu jen budou přetrvávat, a to i proto, že koronavirus dále ovlivňuje světové dění.

Mimo to je třeba pamatovat na nešťastné události, které kartami míchaly vždy, v době takového nedostatku jsou ale jejich dopady citelnější. Japonsko na sklonku minulého týdne zasáhlo zemětřesení, které sice nezpůsobilo velké ztráty na životech, zasáhlo však továrnu společnosti Toshiba. Firma pak sice dodává, že budova či infrastruktura nebyly narušeny, ovšem montážní linky na výrobu čipů byly postaveny mimo provoz. Kdy dojde k jejich opětovnému rozjetí, je zatím nejasné, dříve než na konci týdne se nestane nic.

Toyota přitom ještě před samotným neštěstím oznámila, že v únoru bude její globální výroba snížena o 150 tisíc aut a ani ta lednová nebude tak vysoká, jakou očekávala. Ve finále tak nakonec její produkce může být ještě nižší i v únoru. Zvláště když nové továrny nevznikají ze dne na den. Dle expertů totiž jejich výstavba zabere zhruba 18 měsíců a vyjde až na 15 miliard dolarů (cca 325,3 mld. Kč). Důvodem tak vysokého účtu je přitom skutečnost, že na výrobu čipů se vyžaduje 100krát čistější prostředí, než s jakým jsou spojované operační sály nemocnic. Obecně se tak předpokládá, že nové podniky ovlivní situaci až za dva roky.

Za jediné optimistické - a mnozí jej označují ze nemístně optimistické - lze označit vyjádření automobilky Hyundai, dle které krize zmizí ve druhém letošním kvartálu. Korejci navíc dodávají, že výroba by se právě tento rok měla vrátit na předpandemickou úroveň. I Hyundai nicméně jedním dechem přiznává, že již přestává mít kde brát. A co je možná podstatnější, ceny mnoha komponentů a materiálů začínají růst do nebeských výšin. Železná ruda totiž meziročně podražila o 63 procent, zatímco hliník a měď jsou dražší o 40 resp. o 48 procent. Růst cen čipů je ještě o řád jinde a nevypadá to, že by měl v dohledné době zmírnit.

Informace ze Škody Auto již dříve poukazovaly na to, že situace okolo výroby bude velmi komplikovaná i v letošním roce a Octavií znovu bude méně, než by trh žádal. Bohužel to nebyl projev nemístného pesimismu. Foto: Škoda Auto

Zdroje: Auto News, U.S. Department of Commerce, Hyundai, Toshiba

Petr Prokopec

