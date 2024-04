Fiskeru došly peníze. Už neplatí ani úroky z dluhů, bankrot očekává každým dnem před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Fisker

Smutný příběh vlastně už třetí zkázy samostatných aktivit Henrika Fiskera se blíží svému rozuzlení. Firma nemá z čeho brát až do té míry, že není schopna platit ani úroky z dluhů, sama očekává vyhlášení bankrotu nejpozději do 30 dnů.

Psal se 26. únor roku 2021 a newyorská akciová burza zavírala jako většinou v 10 hodin večer středoevropského zimního času. U Fiskeru bylo tehdy veselo, hodnota akcií firmy ten den vyskočila až na 28,50 dolaru, což zajišťovalo mladé společnosti tržní kapitalizaci přesahující 13,5 miliardy dolarů, skoro 320 miliard Kč. Na základě čeho? Na základě vlhkých snů a slepé víry, šlo říci už tehdy.

Nikdy jsme nepochopili, proč se to stalo, ale i zkušení investoři v určitou podlehli dojmu, že budoucností automobilového světa jsou libovolní výrobci líbivých elektromobilů, nic víc nebylo třeba. Bylo to neuvěřitelně naivní s ohledem na podstatu tohoto komplikovaného byznysu i nezájem naprosté většiny trhu o politicky vynucovaný elektrický pohon. Kdo si tehdy nezachoval racionální odstup, prodělal kalhoty - o tři roky a dva měsíce později činí hodnoty jedné akcie Fiskeru 0,04 USD, 712krát míň než onoho únorového dne roku 2021. A ani to nemusí být konec zkázy.

V posledních měsících vyloženě trápící se firma, která nebyla schopna nabídnout produkt specifický čímkoli jiným krom jeho vnějšího designu, totiž ve svém pětisetstránkovém podání pro americkou Komisi pro cenné papíry (SEC) oznámila, že už nebyla schopna uhradit ani poslední splátku úroků z poskytnutých úvěrů ve výši 8,4 milionu dolarů. To je směšná suma ve srovnání s tržní kapitalizací společnosti zpřed dvou let, ani tolik peněz dnes Fisker nemá.

Jeho úpadek je tak hluboký, že si dnes celou firmu můžete teoreticky koupit za dvojnásobek této splátky, to je její současná tržní kapitalizace. A nejlépe naznačuje aktuální stav společnosti. Fisker i proto připouští, že existují „podstatné pochybnosti o schopnosti společnosti pokračovat v soustavné činnosti” a „pokud neobdrží od svých věřitelů adekvátní úlevu a dodatečnou dostatečnou likviditu od potenciálních poskytovatelů, (...) očekává, že do 30 dnů od vydání těchto finančních výkazů vyhledá ochranu před věřiteli podle platných zákonů o úpadku”.

Fisker je tak skutečně na samotné hranici bankrotu, proto si také najal specialistu na restrukturalizace Michaela Healyho ze společnosti FTI Consulting a věří, že mu pomůže z patálií se dostat. Upřímně: Jak by mohl? Na současném trhu, kde nezájem o elektromobily dohání i Teslu a trápí také velké automobilky, nemá Fisker podle nás co nabídnout, aby jej někdo udržel nad vodou. Možná nějaká zoufalejší čínská firma, ale jinak?

Dodejme, že pro Henrika Fiskera, dánského designového guru, je to už třetí životní pád. Autor krásných aut jako BMW Z8 nebo moderní Aston Martin Vantage nejprve pohořel se svou firmou zabývající se rozsáhlými úpravami existujících aut, následně s vlastní automobilkou Fisker Automotive vyrábějící hybridní Karmu, nyní padá ke dnu s „Fiskerem 2.0”, který vsadil pro změnu na elektrický pohon. Možná by bylo lepší držet se designu, ale chápeme, po bitvě je každý generál...

Fisker i se svým zatím jediným modelem Ocean míří dnu. A nedokážeme si představit, co by firmu mohlo zachránit. Foto: Fisker

Zdroje: Fisker

Petr Miler

