Focus už na některých trzích skončil a nejde ho objednat. Ford ho má zabít všude, to pak teprve pozná „nudu" včera | Petr Prokopec

/ Foto: Ford

Je skutečně fascinující, s jakou lehkostí - a s jakými slovy - Ford posílá do propadliště dějin jednu svou ikonu za druhou. A místo nich nám jako budoucnost překládá auta, která i po měsících na trhu a za masivní podpory ze všech stran neoslovují skoro nikoho.

V loňském roce obsadily evropské pódium nejprodávanějších aut Dacia Sandero, Renault Clio a Volkswagen Golf. Ani v jednom případě tedy nešlo o elektromobil, SUV či jakkoli drahá auta, místo toho tu máme kompaktní a subkompaktní hatchbacky za rozumné peníze se spalovacími motory. Kromě nich v nejlepší desítce najdeme rovněž Peugeot 208, Škodu Octavia či Toyotu Yaris. Jen tato auta mají Evropě na kontě zhruba 1,3 milionu ročních prodejů.

Svého času bychom mezi desítkou nejlepších aut našli i dva zástupce modrého oválu, a sice Fiestu a Focus. Nicméně Ford se rozhodl, že s těmito vozy skončí, neboť podle jeho šéfa Jima Farleyho jsou „nudné“. Místo toho automobilka na starém kontinentu kromě Mustangu a pár dodávek hodlá nabízet už jen SUV, pročež chce být vnímána jako „Porsche mezi off-roady“. Tak skutečně i může skončit, jen v trochu jiném duchu, než by chtěla - jako malosériový výrobce.

Modrý ovál totiž v Evropě v posledních dvou dekádách sešel tak moc, že nově sám naznačuje, že to na starém kontinentu může také zabalit. Stát se to nemusí, co ale v takovém případě místní divize považuje za svou budoucnost? Třeba elektromobily jako tristní Capri, které zvládlo v lednu oslovit podle dat JATO Dynamics pouhých 558 lidí. Ne však u nás, řeč je o všech evropských trzích, na kterých je k mání. Tamtéž přitom Focus dosáhl za stejnou dobu na 6 381 registrací. I přes nemalé stáří a naprostou ignoraci ze strany automobilky je tak víc než desetkrát úspěšnější než bateriová omladina.

Přesto všechno to ovšem hatchback a kombík mají spočítané, Ford totiž nedávno potvrdil, že ho zařízne v listopadu. Jak se ale ukazuje třeba v Nizozemsku, skon může být ještě rychlejší. V zemi tulipánů totiž Focus už vypadnul z konfigurátoru, a zájemci si tedy musí vystačit se skladovými vozy. Oficiální importér modrého oválu pak navíc potvrdil, že i když výroba stále probíhá, jde už pouze o vyřízení dřívějších objednávek.

Nejde navíc pouze o nizozemský trh, s tímtéž je třeba počítat všude, dokonce i za hranicemi Evropy. O konci kdysi oblíbeného modelu totiž mluví i kolegové z australského Car Sales. Tamní klientele to ovšem žíly až tak moc netrhá, neboť Focus na nejmenším kontinentu zmizel z nabídky již v roce 2023, kdy se prodalo jen 39 aut. Loni pak značka 90 procent veškeré své klientely uhranula pouze dvěma vozy, a sice pick-upem Ranger a s ním spřízněným SUV Everest.

Australané však vždy měli specifické choutky, proto zpátky do Evropy. U nás Focus v konfigurátoru ještě najdete, nicméně je otázkou, jak moc vše uvedené platí. Ceny nicméně startují na 513 900 Kč, za které dostáváte pětidveřový hatchback osazený litrovým tříválcem naladěným na 125 koní a výbavou Titanium, která zahrnuje třeba automatickou klimatizaci. Zajímavé pak je, že jak pětidvířko, tak i kombík je možné spárovat také s 1,5litrovým turbodieselem.

Tuto jednotku najdete i u skladových aut, aktuálně však jen u jediného kusu. Agregát přitom produkuje poněkud skromných 115 koní, spárován je však s praktičtější karoserií. Pokud něco takového zrovna hledáte, raději si pospěšte, v tomto případě více než v jiných platí, že další šanci již nedostanete. Krám se totiž již začal zavírat a jsme zvědavi, co Ford bude říkat na skutečnou „nudu”, která u dealerů nastane pak...

Takový Focus ST Edition sice stále ještě „svítí“ třeba v německém konfigurátoru Fordu, u nás jej ale již v nabídce nenajdete. A zakrátko bude definitivní konec i se standardním hatchbackem a kombíkem. Foto: Ford

Zdroj: Auto Week, Car Sales, JATO Dynamics, Ford

