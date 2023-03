Ford a GM naplno odhalily největší lež uměle vynuceného přechodu na elektrická auta před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Ford

Lží a přetvářek obcházejících politicky vynucovaný přechod na elektrická auta je spousta. Ta největší ale nesouvisí ani s jejich omezenou použitelností, ani s cenou jejich pořízení či provozu. Jde o ryze ekonomický a společenský dopad.

O tom, jak moc chytré je nařizovat od určitého data prodej aut jen s jedním druhem pohonu, se dá diskutovat dlouho z různých úhlů pohledu. Nakonec si ale stačí položit jednu otázku: Kdy naposledy se stalo, že by politik určil nějaké technické řešení jako jediné možné, a společnost to posunulo vpřed? A stejně tak se lze ptát, kdy se to stalo poprvé. Nestalo se to totiž nikdy. Některé věci prostě nelze rozumně nařídit od zeleného stolu a tato je jednou z nich.

Stačí trocha zdravého rozumu, trocha informací o dřívějších dopadech podobných kroků, trocha technické či ekonomické erudice, abyste věděli, že to je naprostá pitomost, která nemůže způsobit nic než bolest. Protože si ale někteří něco takového vysnili a „na sílu” to chtějí prosadit stůj co stůj, sahají po vyloženě lživých argumentech, které mají jejich postup ospravedlnit.

Okolo elektromobilů jich padá spousta. Měly být levné, měly být srovnatelně použitelné, měly být provozně výhodnější, měly si lépe držet cenu... Toto a mnohé další se už ukázalo být buď vyloženě lživé nebo značně překroucené, ta největší lež je ale jinde. Někteří jsou schopni dokola tvrdit, že „zelená” řešení, mezi která elektromobily patří mezi prvními, přinesou ekonomický a společenský prospěch, dokonce vytvoří nová, „zelená” pracovní místa. Od začátku říkáme, že to je nesmysl a stane se pravý opak, až teď se to ale v plné nahotě ukazuje.

Hlavní problém je v tom, že elektromobily nejsou ve srovnání se spalovacími vozy ekonomicky efektivním řešením pro jejich uživatele. Jsou drahé a špatně použitelné, což jejich využitelnost a ekonomický prospěch pro majitele nevyhnutelně snižuje. Takový stav logicky omezuje jejich prodejnost, takový stav logicky omezuje jejich výrobu a takový stav logicky přináší menší zaměstnanost, neboť 4 miliony aut bude vyrábět vždy méně lidí než 8 milionů. Pokud je navíc výroba elektroaut technicky jednodušší, je to pro zaměstnanost další rána.

To poslední není problém, efektivnější produkce s menším množstvím zaměstnanců ve výrobě by nakonec posunula společnost vpřed, všechno předchozí ale problém je. Česká Škoda dnes s vážnou tváří říká, že regulace EU přinesou konec všech tří nejlevnější modelů, nejdostupnějším vozem bude tedy Octavia. A bude-li to elektrická Octavia, pak se bavíme o autě dvakrát dražším než dnes. Kolik lidí si jej koupí? Pokud česká automobilka bude vyrábět zlomek současných aut, nepotřebuje na to 36 tisíc zaměstnanců. A na tom nic efektivního není, bude z ní menší a slabší firma.

Celý kolotoč problémů tady ale jen začíná - máme tu hromadu subdodavatelů, kteří se zlomkovou výrobou škodovky též nebudou tolik třeba, i to je ale jen začátek. Celá společnost se začne dostávat do kleští omezené akceschopnosti elektromobilů, tu už ostatně vidíme dnes. To bude znovu činit neefektivním, tedy dražším prakticky cokoli od služeb obchodních zástupců až po distribuci zboží. To zase jen zvýší tlak na ceny. A pokud to vlády a centrální banky budou znovu řešit rozhazováním peněz na všechny strany, dostaneme se do spirály inflace, vedle které se ta současná bude vypadat jako legrace.

Rozumní ekonomové před tímto varují dávno, automobilky se k tomu vyjadřovaly obvykle podle aktuální politické objednávky. Nyní ale nemohou než přiznat realitu. Dvě firmy posedlé elektromobilitou - Ford a General Motors - začaly už intenzivně snižovat stavy svých zaměstnanců nebo pracovat na tom, aby takový budoucí postup bolel co nejméně. V případě Fordu už jsme o první vlně propouštění psali, teď přišla další - automobilka čerstvě oznámila, že k předchozím tisícům výpovědí přibude dalších 1 144 padáků v továrně ve španělském Almusafes, kde dnes pracuje asi 5 800 lidí.

GM jde ještě dál. Aktuálně vyčlenil 1,5 miliardy dolarů na program, který dovolí zaměstnancům ve výrobě „dobrovolně” odejít s jakýmsi bronzovým padákem místo toho, aby byli „násilně” propuštěni později. O kolik lidí se má jednat, nevíme, GM zatím dal lidem jakési ultimátum, že mohou dobrovolně za pro ně výhodnějších podmínek odejít během následujících 14 dnů, jinak bude během dalších dvou let „kosit” sám s cílem ušetřit miliardy dvě.

„Tento dobrovolný program nabízí zaměstnancům příležitost změnit kariéru nebo odejít do důchodu dříve. Nabízíme tři balíčky založené na postavení zaměstnance a dříve odvedených službách společnosti. Zaměstnanci jsou důrazně vyzýváni, aby zvážili účast v programu,” řekl k věci mluvčí GM. Automobilka dnes zaměstnává 81 tisíc dělníků po celém světě, 58 tisíc z toho v USA. Minimálně tisíce jich budou muset odejít, to je bez debat.

Kde jsou tedy výhody oné „zelené tranzice”? Že budeme místo dnes relativně čistého a efektivního spalování fosilních paliv pálit fosilní paliva v elektrárnách, pak elektřinu ne zcela efektivně přenášet sítěmi, ne zcela efektivně ji pumpovat do velmi špinavě vyráběných akumulátorů, které vydrží obvykle jednotky let a jejichž náhrady stojí majlant, jezdit jako pejsci na vodítku a radovat se z toho, že jsme za to zaplatili dvakrát třikrát víc a ještě jsme bez práce? To je skutečně nabídka, která se neodmítá...

Že to samé přinese vyšší zaměstnanost a lepší fungování společnost je jen jedna velká lež, kterou nyní automobilky Ford a GM odhalily v plné nahotě. A to prosím za situace, kdy elektromobily ve světovém měřítku pořád neznamenají skoro nic. Co lepšího může přijít s jejich dalším vynuceným rozmachem?

Že by tlak na uměly rozmach aut jako Mustang Mach-E přinesl více pracovních míst, je naprostá iluze. Sám Ford to potvrzuje už teď, GM dělá to samé. Foto: Ford

Zdroje: Auto News, Yahoo Finance, Ford

Petr Miler

