Ford chce od základu změnit své poslední opravdu dobře prodávané auto. Že by chtěl završit svou sebedestrukci?
Petr ProkopecV nabídce každé větší automobilky najdeme hromadu modelů, jen pár z nich ale celý ansámbl za nimi obvykle živí. U Fordu je to do značné míry jediný vůz, který je už přes 40 let jeho i americkou prodejní jedničkou. My bychom na vítěznou sestavu nesahali, Ford to vidí jinak.
včera | Petr Prokopec
Ford F-150 je už víc než čtyřicet let číslem jedna amerických prodejních statistik. Na trůn usednul poprvé v roce 1977 a nikdy už toto místo neopustil - byl na něm i loni, zatím je na něm také letos a velmi pravděpodobně tomu tak bude i v příštích pár letech. S rokem 2029 ovšem může přijít změna, neboť značka chce ještě před koncem dekády přijít s jeho patnáctou generací. A ta má být vyústěním změn, kterými modrý ovál v současné době prochází.
Automobilka totiž rozpustila svou elektrickou divizi Model e, která se dosud starala pouze o mnohamiliardové ztráty. Neznamená to však, že by od bateriového pohonu utekla. Modrý ovál totiž sice jednu divizi uzavřel, další však založil. Za názvem „Product Creation and Industrialization“ se bude skrývat oddělení, které bude mít na povel vývoj veškerých novinek bez ohledu na pohon. Elektromobily tedy od hybridů či spalovacích aut už nebudou separovány. To má firmě umožnit, aby do konce dekády modernizovala hned 80 procent své stávající nabídky zaměřené na americký trh. V případě toho globálního pak bude inovováno 70 procent všech modelů.
Automobilka nechce bodovat jen svou rychlostí, za cíl si dává rovněž snížení nákladů. Ford tak už u příští generace F-150 hodlá nasadit řízení i brzdění po drátě, tedy technologie steer-by-wire a brake-by-wire. Znamená to tedy, že volant a brzdy nebudou s koly propojeny fyzicky, nýbrž za pomoci kabelů. Ford doufá, že vynecháním hydrauliky se mu povede zjednodušit výrobu a docílí tak úspor.
Ford dále nepočítá s tím, že by se elektrická varianta Lightning dočkala přímého nástupce. U nové generace tak pod kapotu zamíří i spalovací motor, ten však nebude propojen s koly ani fyzicky, ani elektronicky. Místo toho poslouží jako mobilní generátor, načež by se dojezd měl natáhnout na 1 100 kilometrů, přestože automobilka použije menší baterie. To následně dále povede k úsporám, ať už po stránce cenové či hmotnostní. Zmizet pak mají i obavy z problémového dobíjení.
Vedle elektrického pohonu se nicméně vrátí i to spalovací. To by mělo zajistit, že minimálně po příchodu na trh bude patnáctá generace dostatečně v kurzu. Další vlny zájmu se ale už budou odvíjet podle toho, jak moc budou nové technologie kvalitní. A právě zde se může skrývat problém, který Ford F-150 může stát jeho dosavadní postavení. Se spolehlivostí má totiž Ford aktuálně hromadu problémú[, přičemž práci techniků přidělává právě elektronika. Její podíl se ale má u novinky navýšit.
Jakkoli tedy Ford mluví o úsporách, ty budou přeneseny na zákazníky leda v podobě zvýšeného rizika ů. Nebylo by tedy překvapením, kdyby ceny stouply nad současných 40 tisíc dolarů (cca 825 tisíc Kč). Právě nízké sumy spolu s klasickou konstrukcí byly ovšem jedním z nejdůležitějších pilířů, o které se úspěch tohoto modelu opíral. Modrý ovál ovšem za touto minulostí, která se začala psát již v roce 1948, chce udělat tlustou čáru. Že bychom tedy automobilka chtěla završit svou sebedestrukci? Bez F-150 prodávaných po statisících by jí toho v rukou moc nezbylo.
Současná patnáctá generace F-150 zjevně bude muset vydržet do roku 2029, kdy ji nahradí model tlačící do popředí především elektroniku. Při proslulé nespolehlivosti značky to není zrovna dobrý nápad. Foto: Ford
Zdroj: Autoblog
