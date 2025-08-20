Ford chce rozjet revoluci ve výrobě aut, dnes je ale vyrábět neumí. Letos vyhlásil už 104. svolávací akci!
Petr ProkopecNe, 104. v historii firmy, ale 104. letos, od 1. ledna 2025. Pokud u modrého oválu letos rozjeli program „co den, to svolávačka”, s touto bilancí brzy dosáhnou svého cíle. Snahy o urychlení výroby o 40 procent tak najednou vyznívají ještě absurdněji.
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
Ford chce rozjet revoluci ve výrobě aut, dnes je ale vyrábět neumí. Letos vyhlásil už 104. svolávací akci!
před 11 hodinami | Petr Prokopec
Ne, 104. v historii firmy, ale 104. letos, od 1. ledna 2025. Pokud u modrého oválu letos rozjeli program „co den, to svolávačka”, s touto bilancí brzy dosáhnou svého cíle. Snahy o urychlení výroby o 40 procent tak najednou vyznívají ještě absurdněji.
Minulý týden Ford oznámil, že chystá cosi jako novodobý Model T. Tedy rodinu dostupných elektromobilů, u nichž má být nízké ceny mimo jiné dosaženo „revolučním“ přístupem k pásové výrobě. Místo aby značka využila jednu montážní linku, která je zasvěcena danému modelu od počátku až do konce, přepřáhne na tři, kdy jedna bude mít na povel přední partie, druhá zadní a třetí prostřední. Tím má být produkce urychlena o 40 procent, což má Fordu umožnit dostat se s prodejní cenou na zhruba 30 tisíc dolarů, tedy na nějakých 632 tisíc korun.
Podle nás je to velké plácnutí do vody, ale třeba se budeme mýlit. O čem ale pochybnosti mít nemusíme, je údiv nad tím, že zrovna u Fordu chtějí výrobu urychlit. Jak jsme informovali před pár dny, modrý ovál od počátku roku vyhlásil už 98 svolávacích akcí, takže se spíš zdá, že by měl ubrat na rychlosti a přidat na kvalitě. Jde o velmi smutný rekord, který s největší pravděpodobností již nikdo nepokoří. Ostatně Ford se o to nadále zasazuje, neboť jen o pár dnů později jsme na čísle 104, jak podotýkají kolegové z Carscoops. Přitom stále ještě neskončil ani osmý měsíc roku.
Značka je tak stále blíže k tomu, aby nelichotivý akronym svého názvu, tedy Fix Or Repair Daily, naplnila beze zbytku. Skutečně má totiž na dosah poměr jedné svolávačky na jeden pracovní den. Zbytek branže za sebou nechává s neskutečným odstupem, neboť druhý nejhorší výrobce FCA (jinak řečeno americká část koncernu Stellantis) je od začátku roku na jednadvaceti svolávacích akcích. Ford jich tak má na kontě skoro pětkrát tolik, přičemž do konce týdne může tento poměr snadno posunout dál.
Abychom tragičnost modrého oválu vykreslili ještě lépe, můžeme sečíst veškeré letošní svolávací akce FCA, Volkswagenu, General Motors, Mercedesu, Hondy a Hyundai. V takovém případě jsme nicméně na 77 svolávačkách, tedy i nadále hluboko pod úrovní jedné americké automobilky. Tohle pro Ford vážně nevypadá dobře, zvláště když si uvědomíme, že online modernizace či návštěva servisu se týká již více než 7 milionů aut. To je kompletní produkce značky za zhruba tři roky.
Z posledních šesti akcí jsou přitom tři spojeny s Fordem F-150 modelového roku 2022. U 22 166 pick-upů totiž může dojít k problikávání parkovacích světel, pokud jsou zapnuté ty hlavní. V rámci další svolávačky se pak řeší přístrojový štít Mustangu, který při startování či jízdě může přestat fungovat. Automobilka přitom muscle car kvůli stejnému problému již do servisů jednou povolávala, modernizace softwaru se ale zjevně nepovedla a tak si majitelé střihnou „repete“.
Podobně je tomu u 102 kusů Lincolnu Nautilus. Také u aut modelového roku 2024 či 2025 značka již jednou opravovala stahování oken, jenže neuspěla, pročež technici musí znovu instalovat správné moduly u dveří řidiče a spolujezdce. U Lincolnu Corsair se ale pro změnu musí zaměřit na nahrazení zpětné kamery, neboť u 41 875 aut hrozí, že se do systému dostane voda a celý jej deaktivuje. Ve Státech jsou zpětné kamery u moderní produkce povinné, takže problém je vnímán jako vážný.
Jinak jde často o relativní banality, které se obvykle dotýkají menšího množství aut. Být to třeba desátá nebo třicátá svolávačka, asi nikdo nic neřeší. Jenže Ford je na 104 akcích za sedm a půl měsíce, to je něco neskutečného. A za této situace automobilka mluví o tom, že hodlá urychlit výrobu? Být Jimem Farleym, investice do elektrických novinek okamžitě odpískáme a raději dané peníze napěchujeme do zkvalitnění výroby. Jenže takhle ani šéf firmy, ani její dědicové bohužel neuvažují.
Někteří majitelé pick-upu F-150 musí do servisů kvůli světlům. Modrý ovál se díky tomu již dostal na více než sto svolávacích akcí od začátku roku. A to do jeho konce ještě chybí čtyři a půl měsíce. Foto: Ford
Zdroj: Carscoops
Bleskovky
- Ilustrace ukazují, jak by nová Škoda Octavia Combi mohla vypadat ještě před jejím zářijovým odhalením
před 9 hodinami
- Dosud neznámý sporťák zajel 5 rekordů 5 okruhů během 5 dnů, navíc mezi nimi přejížděl po vlastní ose
včera
- Rusové poslali na silnice svůj revoluční tahač. Vidíte ho celý, na fotce nic nechybí
18.8.2025
Nejnovější články
- Němečtí dealeři odhalili čachry s prodeji elektromobilů, ve skutečnosti vůbec nejsou takové, jak naznačují oficiální čísla
před 5 hodinami
- Muž si přijel k dealerovi pro nové SUV za 1,6 milionu Kč, podívejte se, co nechal na protiúčet
před 7 hodinami
- Mercedes se nedokáže zbavit svých skladových elektrických propadáků, dává na ně slevy až skoro 1,3 milionu Kč
před 8 hodinami
- Ilustrace ukazují, jak by nová Škoda Octavia Combi mohla vypadat ještě před jejím zářijovým odhalením
před 9 hodinami
- Lamborghini dokonalo obrat o 180 stupňů. Teď se kaje a slibuje, že motory V12 ponechá v prodeji i dlouho po roce 2030
před 10 hodinami
Živá témata na fóru
- Dříve M135i, nyní ///M2 08.20. 20:18 - Spectral
- Řidiči, co to mají v ruce... 08.20. 16:52 - Truck Daškam
- Onboard videa 08.20. 15:52 - řidičBOB
- BMW Divize 08.20. 12:06 - pavproch
- Škoda Auto obecně 08.20. 08:36 - pavproch
- Právní oříšky v dopravě a jejich řešení 08.19. 16:20 - Předseda
- S větrem ve vlasech.... 08.19. 14:39 - pavproch
- Hlavní silnice v zahraničí 08.17. 06:37 - petr_riha