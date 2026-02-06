Ford chce využít levnou techniku Číňanů, aby v Evropě vůbec měl co prodávat. Není to už trochu zoufalé?
Petr ProkopecŠéf Fordu se láskou k čínským autům netají, přesto překvapí, jak daleko chce zajít. Nyní modrý ovál jedná o tom, že by Číňanům montoval jejich auta ve své továrně ve Valencii. A výměnou za to by získal přístup k technice Geely, s níž by dokázal znovu stavět levné vozy.
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
Ford chce využít levnou techniku Číňanů, aby v Evropě vůbec měl co prodávat. Není to už trochu zoufalé?
před 5 hodinami | Petr Prokopec
Šéf Fordu se láskou k čínským autům netají, přesto překvapí, jak daleko chce zajít. Nyní modrý ovál jedná o tom, že by Číňanům montoval jejich auta ve své továrně ve Valencii. A výměnou za to by získal přístup k technice Geely, s níž by dokázal znovu stavět levné vozy.
Na sklonku loňského roku měl šéf Fordu Jim Farley jeden ze svých momentů nevídané upřímnosti. Médiím tehdy sdělil, že modrý ovál ztratil schopnost vyrábět a prodávat svá auta levně. Nedokázal tedy soupeřit se značkami jako Toyota, Hyundai či Kia, pročež hodil flintu do žita. Z nabídky se tak musely pakovat do té doby ikonické modely jako Fiesta, Focus či Mondeo. Místo nich chtěl Ford zabodovat hlavně s elektromobily Explorer a Capri. Jenže ani jeden se bestsellerem nestal, neboť za velké peníze nenabídnul nic, co by lidé nemohli jinde pořídit levněji a lépe.
Za výrobce z Říše středu a hlavně za jejich produkty ostatně Farley kope více než za modrý ovál, v minulosti se vyznával z lásky hlavně k elektromobilu Xiaomi SU7. Ten dokonce nechal dovézt do Spojených států, kde s ním půl roku jezdil. Pomalu jsme tak čekali, že Lei Junovi, šéfovi této značky, pošle životopis a bude ho žádat o práci. Což se možná i stalo, na veřejnost však zatím tento krok neprosákl. Neznamená to však, že by Farley k námluvám s Číňany nepřistoupil.
Agentura Reuters s odvoláním na osm zdrojů v managementu firmy informuje, že Ford momentálně vede diskuze s automobilkou Geely o možné spolupráci, která by se týkala Evropy. V obecné rovině by obě automobilky měly sdílet technologie a výrobní náklady, konkrétní naplnění takové vize je ale pozoruhodné. Číňané by pak rádi využili továrny modrého oválu, které se na starém kontinentu nacházejí, aby se vyhnuli clům. Geely má mít zájem hlavně o podnik ve španělské Valencii, čemuž se až tak moc nedivíme. Jde o přístavní město, což Číňanům nahrává v případě logistiky.
Španělsko navíc patří k těm evropským zemím, kde lze nová auta vyrábět vcelku levně - mzdové náklady jsou zde jen nepatrně vyšší než třeba na Slovensku, zároveň ovšem také dvakrát nižší než ve Velké Británií a dokonce třikrát nižší než v Německu. Valencie tak působí jako země zaslíbená, neboť Geely bude moci do fabriky snadno dovézt moduly vyrobené v Číně, které následně sesadí španělští dělníci.
Farley by pak rád, aby se Ford takto dostal k levné čínské technice, kterou by Ford mohl nabízet pod vlastním logem. Což je cesta, která nám na poměry kdysi jedné z největších automobilek světa, která ovládala kdeco od Jaguaru pod Volvo, přijde poněkud zoufalé a ve výsledku snadno nic neřešící. Však proč si jako Ford kupovat převlečeného Číňana? Ale kdo chce kam...
Jim Farley se dříve zamiloval do Xiaomi SU7, jednání s touto značkou ale nejspíše nedopadla podle jeho představ. Tak to nyní modrý ovál zkouší s Geely, jehož nový model Emgrand můžete vidě t na hlavní fotce. Foto: Xiaomi
Zdroj: Reuters
Bleskovky
- Kvůli této nehodě Číňanům došla trpělivost s největším nesmyslem moderních aut, zákaz byl nevyhnutelný
dnes
- VW po sedmi letech váhání posílá do prodeje menší a levnější sen českých zahrádkářů, bude mu říkat Tukan
včera
- Miliardáři s Bugatti schopnými zrychlit na 500 km/h za 20 s se sešli v zimním letovisku, jejich řádění na sněhu bere dech
2.2.2026
Nové na MotoForum.cz
- Jak si vedli nováčci při testech v Sepangu? 15:31
- Test v Sepangu zakončil nejrychleji Alex Marquez včera 11:14
- Honda Monkey 125, ST125 Dax a Super Cub C125 2026: ve svěžích barvách včera 08:00
- 2. den testů v Sepangu ovlivnil déšť 4.2.2026
- Začaly testy MotoGP v Sepangu 3.2.2026
Nejnovější články
- Jedna z posledních málo jetých Škod Fabia RS TDI po 1. majitelce je na prodej. Není levná, i když rezne
před 4 hodinami
- Porsche po sázce na mrtvého koně prchá z největšího trhu, přišlo o víc jak polovinu zákazníků a dál se propadá
před 5 hodinami
- Ford chce využít levnou techniku Číňanů, aby v Evropě vůbec měl co prodávat. Není to už trochu zoufalé?
před 7 hodinami
- Test odhalil skutečnou hmotnost nového sporťáku Lamborghini. To, za co nám firma spílala, byl ještě optimismus
před 8 hodinami
- Stellantis oznámil cenu roky trvajícího hazardu s elektrickými auty. Zaskočení akcionáři v panice poslali hodnotu firmy dolů o 20 procent
před 10 hodinami
Tiskové zprávy
- Mio MiSentry 12T, tříkanálová autokamera, k níž se připojíte na dálku, pošle vám upozornění a ukládá videa do cloudu
tisková zpráva
- MIO uvedlo speciální SD karty pro enormní zátěž v autokamerách
tisková zpráva
- Mio MiVue R850T: zrcátková autokamera s 2.5K, antireflexním dotykovým displejem a zadní kamerou
tisková zpráva
- Mio MiVue C545: moderní verze 60snímkové autokamery s HDR nočním režimem
tisková zpráva
- OMV a Pražská energetika otevřely společně 40. nabíjecí stanici pro elektromobily na odpočívce Mikulášov
tisková zpráva
- Mio MiVue C588T: duální autokamera s pozoruhodným natáčením i ve tmě
tisková zpráva