Ford dál mění své nesmyslné elektrické plány, odpískal další model, který u lidí nemohl obstát včera | Petr Prokopec

Ford už pochopil, že jeho prakticky okamžitý přechod na velmi drahé elektromobily není reálný, a tak dál mění své plány. Řešení, se kterým přichází nyní, ale pořád nemíří k podstatě problému.

Když jsem si v posledních letech pročítal tiskové zprávy Fordu, měl jsem pocit, že manažeři automobilky žijí na jiné planetě. Jinak si nelze vysvětlit míru jejich vzdálení od reálného světa. Tato značka totiž byla prakticky celé jedno století spojena s dostupnými a praktickými automobily, právě to vedlo k jejímu úspěchu. Lidem ve vedení se přesto zdálo, že když nabídnou zásadně dražší auta, povede to k úspěchu.

Nejprve zaveleli „jen” k posunu do vyšších sfér, postupné zdražování ale prodeje jen snížilo. Ani fiasko s drahými modely Vignale je nevarovalo, a tak se rozhodli přejít pouze na elektromobily, třebaže ty představují nejen dražší, ale ke všemu i hůř použitelná auta. Něco takového nemohlo dopadnout dobře, a tak to pochopitelně dobře ani nedopadá - ani v Evropě, ani v domácích USA.

Ford to ví své někdejší divoké sázky už lituje, a tak dál tahá za záchrannou brzdu. Agentura Bloomberg nyní zmiňuje, že Ford nově odpískal své plány na velké elektrické SUV, které by dostalo do vínku tři řady sedadel. Místo toho má přednost dostat malý elektromobil, který by měl startovat na zhruba 25 tisících dolarů (cca 584 tisíc Kč). Ani to sice není vyložená láce, trochu se tím ale přibližujeme dostupné minulosti. Klíčovou otázkou však je, co za své peníze dostanete.

Ford v tomto ohledu zatím není příliš sdílný, ani to však nepřekvapí. Projekt, na kterém pracuje poměrně malý tým sto lidí v kalifornském Irvine, je totiž teprve v plenkách. Značka si ale velmi slibuje od Alana Clarka, kterého přetáhla od Tesly, kde byl zodpovědný za Model Y. Modrý ovál jej proto pověřil vedením, přičemž dostupný vůz hodlá odprezentovat v roce 2026. K nízké ceně u něj přitom mají vést lithium-železito-fosfátové baterie (LFP) a platforma, která bude podepírat bezpočet aut.

Lze souhlasit s tím, že baterie LFP jsou levnější než lithium-iontové (asi o třetinu), jenže zároveň je s nimi spojena ještě nižší energetická hustota. Čím chce tedy elektrická novinka zaujmout krom nižší, ale pořád vysoké ceny, tedy není jasné. Fordu tedy možná ještě chybí kus prozření, aby své elektrické plány nejen částečně přehodnotil, ale více či méně zrušil. Zatím si to nedovolí s ohledem na politické tlaky, tváří v tvář tržní realitě ale Farleymu stejně nakonec nemusí zbýt nic jiného, než aby ještě víc dupnul na elektrickou brzdu a ještě víc dal přednost spalovací technice.

Modrý ovál přesunul své priority od drahých elektromobilů, jakým je i Mach-E, k těm levnějším. I to je součást jeho prozření, tušíme ale, že jej nevyhnutelně čeká ještě jedna fáze téhož. Foto: Ford

