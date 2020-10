Ford dal Mondeu zřejmě poslední ránu, v prodeji nezůstal jediný benzinový motor před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Ford

Ford už pěkných pár let dělá hodně proto, aby si jeden z jeho někdejších bestsellerů koupilo co nejméně lidí a zjevně s tím nehodlá přestat. Z nabídky vyřadil dnes favorizované benzinové motory.

Mondeo bylo svého času vlajkovou lodí evropského Fordu. Dopřát jste si tak po dlouhou dobu mohli i třílitrové šestiválcové verze, které poté na nějaký čas nahradilo 2,5litrové pětiválcové provedení. Se stávající čtvrtou generací však dorazily maximálně dvoulitrové čtyřválce, byť ten vrcholný po stránce výkonové svého objemnějšího předchůdce dokázal překonat. Ovšem i to je již minulost, neboť modrý ovál vypustil z nabídky Mondea všechny benzinové verze a zřejmě tak odstartoval očekávaný odchod tohoto modelu do důchodu.

V nabídce tak zůstávají jen diesely a hybridní provedení. Ford říká, že to je populární v Británii a Itálii, kde se na registracích podílelo v prvních sedmi měsících letošního roku 75 procenty. V rámci celé Evropy pak má benzin-elektrická verze na kontě 25 procentní podíl za prvních sedm měsíců, který se aktuálně navýšil na rovnou třetinu. Pořád je to ale jen třetina prodejů v době, kdy odbyt dieselů míří neustále dolů a pak je tu ještě jeden aspekt.

Je totiž třeba se ptát, zda onen zájem je přirozený či umělý. Po hybridních pohonech lidé obvykle moc netouží, jsou drahé, uživatelsky nepříliš přívětivé a efektivitou nepřesvědčivé. Lidé jej tak nejspíše kupují hlavně kvůli dotacím (čemuž by odpovídal zájem ve Velké Británii), a to jednak není udržitelné a jednak to není všespásné. Na spoustě trhů - nevyjímaje Českou republiku - žádné takové podpory nejsou a o hybridy na nich bude poptávka velmi malá.

Nakonec je to ale možná všechno jedno, neboť Mondeo je zkrátka jednou nohou v hrobě. Auto, které si ještě na začátku milénia koupilo za rok skoro 300 tisíc Evropanů a ještě v roce 2016 přesáhlo 70 tisíc ročních registrací, je letos po osmi měsících na - podržte se - 14 201 prodaných vozech, z nichž hybridů mohlo být něco přes 3 tisíce. To je prostě kapka v moři, ať se na to podíváme jakkoli.

Auta střední třídy nejsou mrtvá, třeba Škoda Superb se drží kolem 70 tisíc prodaných vozů za rok už léta, Mondeo ale zkrátka dýchá z posledního. Nevíme, jestli je v moci Fordu mu nějak pomoci, hybridem místo všech benzinů to ale určitě nepůjde. Dodejme, že tato varianta počítá s dvoulitrovým čtyřválcem, baterií o kapacitě 1,4 kWh a automatickou převodovkou CVT. Se 187 koňmi je nicméně v české nabídce pouze kombík, a to od 891 900 Kč. Dieselové provedení oproti tomu lze pořídit v obou karosářských verzích, stejně jako můžete výkon 190 koní spárovat s pohonem předních nebo všech čtyř kol.

Modernizovaný Ford Modeo je nový v tom, že už se nedá koupit s čistě benzinovým pohonem. K dispozici je jen diesel nebo hybrid, který lze navíc koupit jen jako kombík. Foto: Ford

Zdroj: Ford

