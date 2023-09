Ford potichu skončil se svým dosavadním logem, náhrada se na autech objeví během roku 2024 před 2 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Ford

Ford se přidal k dlouhé řadě automobilek, které měly pocit, že jejich staré logo se nehodí pro digitální věk. Tak mu zamával a přišel s novým, které ale asi někteří budou mít problém jako nové vůbec identifikovat.

Spousta lidí říká Fordu „Modrý ovál”, protože jeho logo je přesně takové. Je (trochu paradoxně) v principu stejné od chvíle, kdy automobilka skončila s výrobou pro ni definujícího Modelu T, i když do té doby používala jak ovál, tak modrou barvu, tak nápis Ford stylizovaný dodnes známým způsobem. Až v roce 1927 ale vše spojila do jednoho a od té doby stejný motiv jen lehce cizelovala.

Poslední větší změna přišla v roce 2003 s menší aktualizací v roce 2017, v principu ale na autech Fordu vidíme jedno a to samé od roku 1976. Letos ale přišla - potažmo příští rok přijde - větší změna, která vizuální ztvárnění americké značky přizpůsobí digitální době. Tedy automobilka to tak neříká, ta neříká nic, na inovovaném Fordu F-150 pro rok 2024, ke kterému se ještě dostaneme, se ale nové logo už objevilo. A není zase tak těžké ho jako nové rozpoznat, třebaže méně znalí s tím asi budou mít problém.

I když oficiální oznámení chybí, kolegům z Car and Driver se podařilo ověřit, že logo je skutečně nové a na všech autech značky se začne objevovat s rokem 2024. Ford šel veskrze klasickou cestou - zvětšit, zjednodušit, „zneplastičnit”, „znebarevnit” a zbavit části jakési zdobnosti. Omlouváme se tolik novotvarů, ale ony jsou celkem výmluvné, neboť Američané na to šli v podstatě stejně jako dříve VW, Opel nebo Audi.

Nyní tedy Ford v oválu trochu přifoukl velikost jinak asi stejně stylizovaného nápisu svého jména, přidal tmavší modrou barvu, chromovaný nápis i ohraničení nahradil bílým, ztmavil odstín modré barvy a navrch zmíněné orámování odlehčil. Logo je také méně vypouklé, jak je dobře vidět na některých oficiálních záběrech níže. Simsalabim, revoluce neproběhla, inovace jsou ale při troše snahy dobře patrné.

Proč všechny automobilky kráčí v podstatě stejným směrem, nevíme, asi jim to přijde módní či moderní. V některých případech to působí lépe, v jiných hůře, v případě Fordu jsme asi na straně prvního vnímání. Jeho logo je celkem archaické (i nyní), což je na jednu stranu pochopitelné (tradice), na tu druhou to ale dává větší prostor k modernizaci, aby výsledek pořád nepůsobil dramaticky odlišně. Ale posuďte jej sami, obrazového materiálu vám k tomu přidáme snad dostatek.

Nové logo Fordu se potichu objevilo na inovovaném modelu F-150. Foto: Ford



Pro srovnání dosavadní logo značky a přímá komparace obou posledních provedení. Foto: Ford, koláž Autoforum.cz

Zdroje: Car and Driver, Ford

