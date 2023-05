Ford předestřel svůj sen o růžové elektrické budoucnosti. Jeho vlastní čísla ukazují, o jaký nesmysl jde před 2 hodinami | Petr Prokopec

„Dny, kdy naše produkty byly určené všem lidem, jsou u konce,“ říká bez okolků šéf automobilky. Už to zvedá obočí, ještě absurdnější jsou ale představy o tom, jak Ford bude s pomocí drahých elektromobilů vydělávat miliardy, i když je ani dnes nedokáže prodat a ještě léta ho bude živit něco jiného.

„Hele, krysa z kanálu třeba chutná jako jahody, ale to se nikdy nedozvím, protože ji žrát nebudu.“ Pokud vám tato hláška nic neříká, nejspíše jste nikdy neviděli film Pulp Fiction. Svérázně geniální dílo Quentina Tarantina je podobnými průpovídkami, které zdomácněly i v Česku, doslova nabité. Výše zmíněná slova by pak měla rezonovat v hlavě vrcholným manažerům Fordu. Tato automobilka se totiž evidentně rozhodla, že zcela smázne, s čím byla v uplynulých více než sto letech spojena. Něco takového se ovšem lehce říká a daleko hůře dělá.

Ničeho takového se ale Ford nebojí, jak je zjevné z vystoupení šéfa automobilky Jima Farleyho na včerejším setkání s investory. Tam přislíbil akcionářům jen samá pozitiva a sociální jistoty, ať ocitujeme také jednu z českých filmových legend. Modrý ovál už totiž nehodlá bojovat o co největší tržní podíl, místo toho chce snížit náklady a zlepšit kvalitu, aby nemusel dále utrácet za opravy v záruční lhůtě. I tím chce dosáhnout vysokého zisku, což by dávalo smysl, kdyby se ale současně nechtěl stát něčím jako elektrickým králem.

Připomenout se na tomto místě sluší finanční výsledky za první letošní kvartál, ze kterých vyplývá, že Ford na každém prodaném elektromobilu prodělal neskutečných 60 tisíc dolarů, tedy asi 1,3 milionu Kč. A to je třeba dodat, že takových aut vlastně ani moc neprodává - v USA šlo letos o asi o 11 tisíc aut, v Evropě o necelé 4 tisícovky.

Dle Farleyho by od roku 2026 přesto měly mít bateriový pohon dva miliony prodaných aut za rok, což se jeví jako naprosto nereálný cíl nejen letošní, ale i loňskou optikou. Však ve Státech bylo loni prodáno pouze 61 575 elektromobilů Fordu, po celém světě jich pak bylo 96 tisíc. To sice ze značky dělalo druhého nejúspěšnějšího amerického výrobce po Tesle, ovšem v letošním prvním čtvrtletí již Ford překonal i koncern General Motors. A to si modrý ovál nad výsledky elektromobilů v USA může pořád mnout ruce, v Evropě jsou jeho výsledky ještě horší.

Čísla samotného Fordu tak ukazují, jakým nesmyslem jeho elektrické vize jsou. A nejde jen o prodeje - automobilka otevřeně počítá s tím, že její prodeje spalovacích aut po další dva roky porostou, stejně jako zisky z nich plynoucí. Až pak přijde onen velký obrat, kdy mají elektromobily zajistit automobilce růžovou existenci a prodeje spalovacích vozů poslat blíže ke dnu. Nevíme, na základě čeho to Ford očekává, neboť čím více se bude blížit závěr dekády, tím více budou mizet dotace přislíbené politiky. Bez nich by problémy značky s jejich prodejem byly ještě větší.

Dalším Farleyho sebeklamem je sázka na pevně stanovené ceny, kterými má automobilka maximalizovat své marže. Už dosavadní zkušenosti s tímto modelem totiž ukazují, že to přinese jen faktické zvýšení cen, což zájem o nová auta dále omezí. A z prodejců se stanou pouzí prostředníci s pevně stanovenou odměnou za každý prodej, což jejich prodejní aktivitu logicky ochladí, na pořádnou ostatně ani nebudou mít peníze. Na tento krok má nicméně dojít až někdy po roce 2025, ani teď ani v tu dobu se ale značka nehodlá pustit do cenové války s Teslou a věří, že lidé budou její elektromobily i za vysoké ceny chtít. Je to znovu neuvěřitelně naivní.

Co to všechno znamená? Právě v tuto chvíli přichází ke slovu v úvodu zmíněná hláška. Ford byl totiž automobilkou, která dostala dvoustopá vozidla k běžnému lidu, a to za pomoci pásové výroby vedoucí k razantnímu poklesu cen. Na tomto odkazu pak automobilka stavěla prakticky celé století, i proto byla mnohem levnější než třeba konkurenční Volkswagen a spojení „lidový vůz“ si často zasloužila víc než Němci.

Nyní ale za tím vším Ford hodlá udělat tlustou čáru a chce se profilovat jako automobilka pro bohaté. „Dny, kdy naše produkty byly určené všem lidem, jsou u konce,“ uvedl doslova Farley. Tím ale jen dokázal, že mezi běžným lidem nepobyl již dlouhé roky. Jinak by mu logicky došlo, že když jste dlouhodobě vnímáni jako výrobce levného pracovního oděvu, pak je takřka nereálné začít se profilovat jako konkurent Hugo Bosse a spol. Ford to přesto zkusí, přejeme mu hodně zdaru.

Od roku 2026 by Ford velmi rád prodával dva miliony elektromobilů ročně. Za letošní první čtvrtletí však ve Státech, kde je nabídka nejširší, dosáhl pouze na 10 866 registrací, v Evropě šlo o 3 840 aut. Vida, tak už jen 1 985 294 prodaných elektromobilů za rok. A je to. Foto: Ford

