Ford umí i teď přijít s žádoucím autem za dobrou cenu, na Evropu ale z vysoka kašle

Nabídka modrého oválu v Evropě je stále tristnější a prodeje tomu odpovídají, značka ztratila už téměř dvě třetiny místních zákazníků. Není to ale tak, že by nic zajímavého nabídnout neuměla, spíše nechce.

Evropské prodeje Fordu Focus jsou všechno, jen ne oslňující. Stačí se jen zadívat do historie, kdy pouze v roce 1998, jenž je spojen s příchodem první generace, bylo prodáno méně než sto tisíc aut. Následně ale již modrý ovál mohl počítat s půlmilionovými registracemi, respektive v posledních letech alespoň se čtvrtmilionovými. Automobilce však pozvolna začalo růst sebevědomí, stejně jako touha po prémiovém segmentu. Ford proto představil vrcholnou úroveň výbavy Vignale, zatímco někdejší základy poslal do věčných lovišť.

Následky na sebe nenechaly dlouho čekat, zvláště když svět ovládla pandemie koronaviru, po které následoval nedostatek čipů. Loni tak bylo prodáno pouze 101 066 aut, což je druhý nejhorší výsledek vůbec. Při pohledu na dosavadní letošní výsledky si ale manažeři nejspíše rvou vlasy, že jej pořádně neoslavili. Rok 2022 totiž bude pro Focus ještě tragičtějším, neboť ani v jednom z prvních čtyř měsíců nebyl Focus úspěšnější než loni ve stejné době. Propady pak nejsou malé, jsou třetinové až poloviční.

Jak jsme tedy předpokládali, loňský facelift publikum příliš neokouzlil. Ford totiž svému někdejšímu bestselleru nadělil design, který je spíše polarizující než oslňující. Mnohem podstatnější však byly hrátky pod kapotou, neboť z nabídky vypadla benzinová jedna-pětka a dvoulitrový turbodiesel. Zákazníci tedy mohou sáhnout je po litrovém tříválci či 1,5litrovém turbodieselu, což nezní příliš zajímavě. Navíc „nafťák“ je k mání až od 709 900 Kč, což je prostě bláznivá suma.

Stačilo by přitom málo a Focus by mohl zaujmout. Ford by nicméně musel s podobno modernizací, k jaké nyní přistoupil v Číně. Tamní facelift je rozhodně povedenějším, a to i po designové stránce, přestože evropské provedení se liší pouze v detailech. Ty jsou však rozhodující. Díky černému rámečku masky, která je tak propojena se světly, totiž vynikla spíše šířka vozu než jeho výška. S tím napomáhá i agresivněji tvarovaný nárazník, přičemž Fordu prý inspirací stály stíhačky.

Menší změny jsou spojené rovněž se zádí, kam se nastěhoval výrazný difuzor lemovaný z pravé strany 2 koncovkami výfuku. To jen koresponduje s nabídkou, Číňané totiž nemají k dispozici crossoverovou verzi Active. Místo toho mohou volit i mezi výbavami ST-Line a S Edition, z nichž první nabízí třeba 18palcová šedě lakovaná kola a červené třmeny brzd, zatímco u druhé je možné počítat s černými koly, zadním spoilerem a sadou grafických polepů zdobících boky i kapotu.

Ford těmto variantám rovněž poladil podvozek, načež sedí o 10 milimetrů blíže k zemi. Disponují také většími brzdami (308 mm vpředu, 302 mm vzadu), neboť zkrotit je třeba silnější motor. Přeplňovaná benzinová jedna-pětka totiž v Číně z nabídky nevypadla, místo toho produkuje 180 koní a 270 Nm, které přenáší skrze šestistupňový automat na přední nápravu. Stovku lze v režimu Sport (vedle toho nechybí módy Standard a Economy) zvládnout za 7,9 sekundy.

Lze pak už jen zmínit, že novinky se týkají rovněž interiéru. Počítat tak lze s 8palcovým digitálním přístrojovým štítem a 12,3palcovou obrazovkou multimédií. Sportovní varianty dále disponují kůží obšitým volantem, červenými kontrastními švy či imitacemi karbonu. Aby toho pak nebylo málo, po stránce bezpečnostní lze počítat třeba se semi-autonomním řízením úrovně SAE2. Jak jsme tedy zmínili, stačilo opravdu málo, a faceliftovaný Focus by byl znovu žádaným zbožím, zvlášť pokud by stál stejně jako v Číně - základní suma 108 800 CNY znamená asi 377 tisíc Kč. Za to u nás koupíte leda totálně oholenou Fiestu, ta přijde nejméně na 369 900 Kč. Focus začíná skoro o 200 tisíc Kč výš.

Ford Focus se v Číně dočkal již druhého faceliftu, ten první přišel v roce 2020, tedy dvě léta po debutu. Byl však poměrně nevýrazný jako originál. To však aktuálně již není ten případ, čínská verze hlavně ve srovnání s tou evropskou působí opravdu lákavě, navíc je zásadně levnější. Foto: Ford

