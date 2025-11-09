Ford dál dojíždí na pekelnou nekvalitu svých aut. Jen na Halloween rozjel další 3 svolávačky, letos je jich už 134
Ford dál dojíždí na pekelnou nekvalitu svých aut. Jen na Halloween rozjel další 3 svolávačky, letos je jich už 134
včera | Petr Prokopec
Pokud chtěl letos modrý ovál rozválcovat konkurenci, v tomto ohledu to dokázal jako nikdo nikdy před ním v celé historii. V průběhu letošního roku se dostal už na jednu svolávací akce na 2,3 dne. A ani za takového stavu neubírá.
O svolávacích akcích Fordu jsme letos mluvili již několikrát, naposledy u toho bylo číslo 110. Něco takového je historický rekord, kterého ovšem modrý ovál dosáhl na počátku září. Od té doby již pár týdnů uplynulo, a pokud máte pocit, že nápor v servisech značky polevil, pak vás asi čeká menší šok. Ford totiž aktuálně vyrukoval s dalšími třemi svolávačkami, pročež se jejich celkový počet zvedl na 134. To je - pro srovnání - třeba o 113 víc, než kolik jich má na kontě koncern General Motors, který skončil na druhé příčce.
Pověst modrého oválu tím pochopitelně trpí, ostatně už i řada lidí v mém okolí, kteří nejsou na auta vyloženě zatížení, vytahují staré vtípky typu: „Fordem tam, vlakem zpátky!“ To značce novou klientelu nepřinese a jakkoli její šéf Jim Farley prohlašuje, že většinu problémů zdědil po svých předchůdcích a za jeho vlády šla kvalita výrazně nahoru, fakta ukazují něco jiného. Jedna za svolávaček se totiž týká 10stupňových automatických převodovek, které již modrý ovál zkusil jednou opravit, ale selhal.
Podle americké agentury NHTSA bude muset zpátky do servisů 34 481 aut značek Ford a Lincoln (jde o F-150, Expedition, Navigator, Ranger, Explorer, Transit a Mustang), neboť automobilka jim nechala instalovat špatné převodovky. O problému ji pak jako první během léta informoval majitel Mustangu, jehož vůz po zařazení parkovacího režimu nezůstal stát na místě. Krátce na to pak na adresu Fordu začaly pršet další stížnosti, byť zatím značka neeviduje žádnou nehodu.
Příčinou se po rozebrání převodovky ukázalo být chybějící ložisko, což opravdu neodpovídá Farleyho slovům, že kvalita je prioritou číslo jedna. Pokud tedy vůz Fordu s desetistupňovým automatem vlastníte, při parkování byste na to měli pamatovat. Pročež se přesuneme k druhé nové svolávačce, která řeší uvolněné obložení na vnitřních čelních sloupcích 64 938 kusů modelu Flex. Jde přitom o vozy z let 2017 až 2019, kdy Farley v čele značky nebyl, načež tu skutečné máme dědictví po jeho předchůdcích.
Problémem pro Ford ovšem je, tato svolávací akce byla zčásti podnícena jinou, kdy automobilka řešila stejný problém u několika dalších modelů včetně Exloreru. V té chvíli pro Flex měla vše připravené, nejspíš však už zahlcené servisy nechtěla ještě víc přetížit. To je vlastně pochopitelné, neboť od začátku roku uplynulo 308 dní, což při celkovém počtu svolávaček dělá průměr jedna akce na 2,3 dne. A uvidíme, zda Ford do silvestrovské půlnoci ještě „nepřitvrdí“.
Detailněji můžeme zmínit ještě aktuální svolávačku číslo 3, která znovu vrací do servisů 14 843 kusů pick-upu F-150 z let 2022 a 2023, u kterých bylo už dřív zjištěno, že může dojít na praskliny v zadní světelné liště. Nově se pak ukázalo, že mechanici nevyměnili původní ocelové šrouby za plastové, načež se prasklinky objevují také v nových světel, do kterých se pak dostává vlhkost. Majitelé si navíc budou muset na opravu počkat až do března příštího roku.
Nelichotivý akronym Fix Or Repair Daily tedy na značku začíná sedět stále víc. Farley by tak měl přestat utrácet peníze za nesmysly a raději skutečně upřednostnit kvalitu. Ford má totiž letos na kontě víc svolávacích akcí než GM, Volkswagen, BMW, Honda, Mercedes a Hyundai dohromady. Některé jsou přitom opravdu masivní jako ta šestadvacátá zahrnující takřka 1,5 milionu aut, tedy více kusů, než kolik vzniklo Mazd MX-5 za celou historii tohoto modelu ve všech jeho generacích.
Ford musí v rámci další sady svolávacích akcí řešit mj. problémy desetistupňového automatu. Bohužel pro značku u stejných aut, které se stejnou závadou už jednou v servisech byly. Foto: Ford

