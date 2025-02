Ford dál přehodnocuje svou zpackanou strategii, spalovací motor dá i dosud ryze elektrickým autům včera | Petr Miler

/ Foto: BMW

Vypadá to, že Ford si bude muset oběhnou celé tradiční kolečko (nebo v jeho případě celý ovál?), aby nakonec opět zjistil, že nic lepšího než efektivní a čistý spalovací pohon pro svá auta momentálně stejně nevymyslí.

Naprosto chápeme, že se firmy pro svá auta snaží vymyslet nějaký nový a lepší než už přes 100 let dominující spalovací pohon. Nejsme žádní fundamentalisté a naprosto chápeme jeho limity. Zvlášť moderní spalovací jednotka plnící všechny předpisy je neskutečně složité zařízení, které ve výsledku pracuje s relativně nízkou efektivitou a spoustou „odpadu” - od tepla po emise. A vyžaduje pořád docela dost péče.

Jsem technicky založený člověk, takže docela dobře chápu, jak se průmysl dopracoval k současnému stavu věcí, přesto mě dokola zaráží, co tyto motory vydrží. Jejich poruchy jsou ojedinělé, jejich životnost mimořádná, jejich spolehlivost z hlediska schopnosti fungovat prakticky za jakýchkoli podmínek, které v civilizovaném světě mohou nastat, ohromující. Když uvážíte, jaká jedna malá chyba při konstrukci stačí, aby to celé - někdy skoro doslova - vylétlo do povětří, je až zarážející, jak málo se to děje.

Jsem tedy všemi deseti pro něco lepšího, jednoduššího, efektivnějšího, potenciálně ještě spolehlivějšího. A velmi dobře rozumím tomu, že automobilky vidí „to něco” jako obrovskou potenciální konkurenční výhodu, která by jim dovolila předběhnout soupeře nejméně o několik let.

Problém je v tom, že nic takového dosud nevzniklo.

To je jediný důvod, proč hájíme spalovací motory před snahou je zakázat či uměle odstavit na druhou kolej. Jsou prostě navzdory známým limitům pořád tím komplexně daleko nejlepším, k čemu věda došla. Můžete se nad tím durdit, ale je to tak. Jiná řešení dokáží být lepší v dílčích ohledech, je bez jakýchkoli debat, že elektrický motor umí například „vyrobit pohybovou energii” s nesrovnatelně větší efektivitou. To i další známé přednosti této a jiných alternativ jsou fakt, který nikdo nezpochybňuje, jenže nic z toho nestačí. Při komplexním pohledu na věc vždy zjistíme, že pro naprostou většinu myslitelného využití na elektromobily zůstávají jen pozdější místa v pelotonu dostupných řešení.

Pro automobil potřebujete zejména vzhledem k tomu, jak jsou současné vozy velké, těžké a výkonné spoustu energie, kterou nemáte jak ve formě elektřiny v autě „ubytovat”. A budete mít i značné problémy ji do něj přenést - optikou infrastruktury i samotného dobíjení. Můžete se upočítat k smrti a stejně to nerozlousknete, dnes prostě neexistuje cesta, jak se použitelností takového vozu byť jen vzdáleně přiblížit tomu, co dnes nabízí sebeprimitivnější spalovací vůz. Probírali jsme to nejednou.

Vzhledem k tomu, že se léta podílím na vývoji aut skrze jejich elektronickou stránku, jsem byl přítomen na nejednom jednání, kde se to lidé z dodavatelských firem či i přímo automobilek „pokoušeli vymyslet”, a nikdy nezapomenu, jak jeden starší manažer vývoje pohonných jednotek koučoval mladší kolegy přicházející s tisícem nápadů v podstatě jen dvěma slovy: „Nejde to,” která občas rozšířil na pět: „Spočítejte si to, nejde to.” Prostě to nejde, řešení to dnes nemá, chce to diametrálně odlišné baterky, pak ještě diametrálně odlišnou síť a pak ještě diametrálně odlišnou výrobu energie, aby to bylo možné.

Navzdory tomu všemu se automobilové firmy každých pár dekád vrací jako v kruhu k myšlence vyměnit spalovací pohon aut za ten... Elektrický! Nic lepšího je téměř nikdy nenapadne. Jsme v rozpuku jedné z takových ér, tentokrát i s obrovskou politickou „tlačenkou” za zády, přesto vám podobě jako onen bodrý vývojář mohu i tentokrát prozradit tajemství: Nejde to. Pořád to nejde, přes dílčí zlepšení stále nedošlo na převratné nápady, které by dovolily elektrickému pohonu přirozeně prosperovat a zašlapat ten spalovací do země. Potenciál na to má, to nesporně, jednou zřejmě vyhraje. Ale tentokrát to opět nebude.

Ve stínu řečeného je tragikomické pozorovat kroky automobilových firem, které si přesně tohle mohly spočítat už dávno a do dalšího pokusu o elektrickou revoluci předem hodit vidle (a některé to v zásadě udělali, třeba Toyota). Jdou tak klasickým kolečkem, které nyní okouší Ford - začalo to nezměrným nadšením v duchu „nic jiného nebude”, pokračovalo poznáním, že šlo o hloupý nápad, který nepůjde stoprocentně naplnit, pak přišly ohromné ztráty a upravování nabídky o hybridní auta, následovala kapitulace s tím, že některé problémy jsou „neřešitelné” a nedávno dopadlo tak, že další tlačení na pilu znamená jen větší a větší ztráty.

Je to konec? Ještě ne, Ford ke všemu přidal ještě jeden krok - elektrického pohonu se přece nevzdá, když je tak skvělý, ponechá ho jak je. Akorát místo (části) baterek dá svým elektrickým vozům... Spalovací motor! To je nápad, sloužit ale nebude k pohonu kol, nýbrž jen k dobíjení baterek. Tzv. range extender, tedy palubní prodlužovat dojezdu, v podstatě mobilní generátor elektřiny spalující benzin nebo naftu přitom též není nový nápad a použili jej v praxi už mnozí - bez velkých úspěchů.

Jak shrnuje Autocar, šéf Fordu Jim Farley byl ohromen, jak ochotně toto řešení přijímají Číňané a vidí to jako řešení váznoucích prodejů elektromobilů značky. Zopakoval slova o tom, že zejména pro větší modely není kvůli jejich velikosti a hmotnosti čistě elektrický pohon řešením, ale kdyby se jim přidal ten spalovací...

To by prý snížilo cenu (patrně díky onomu využití ještě menších baterek, jinak moc není kde brát). „Z pohledu zákazníka to znamená, že si může koupit elektrické vozidlo, které je z hlediska nákladů plně srovnatelné s tím spalovacím,” řekl Farley s tím, že to, co přidají baterky, ubere elektrický pohon. „Vzhledem k tomu, že zde není žádná převodovka (což není pravda, jedno-nebo dvoustupňová jsou dnes nutně na palubě - pozn. red.), , žádné převody (viz předchozí bod - pozn. red.), žádná hnací soustava, nejsou zde duplicitní nápravy, neexistuje duplicitní hnací ústrojí, jsou dodatečné investice do montáže spalovacího motoru pro zákazníka velmi minimální,” upřesnil.

Novou strategií Fordu je tedy příchod elektromobilů se spalovacími motory, což má nepochybně své výhody a už před 14 roky jsme k tomu nebyli odmítaví. Problém je jen v tom, že nakonec stejně zjistíte, že i to je blbost. Že když už sakra ten spalovací motor na palubě máte, tak v řadě režimů je nesmysl, abyste jím se ztrátami vyráběli elektřinu tu pak se ztrátami tu ukládali, tu si se ztrátami brali, tu se ztrátami přetvářeli v pohybovou energii a pak možná chvíli jeli. Tím dopadnete jako Lotus, který tedy i takovému ústrojí dovolí pohánět i kola a jste jen krůček od geniální idey.

Co takhle vyházet všechen ten elektrický balast se stovkami kil baterek, motorů, kabelů a kdo ví, čeho všeho ještě, a jezdit jen na ten spalovací motor? Tím se kruh uzavírá. A jste zase tam, kde před 100 let.

Ford je někde v 80 procentech tohoto procesu, Lotus v 90, jiní třeba v 60 nebo 70, ale skončí tam všichni, kteří budou chtít nabízet opravdu efektivní řešení. Proč? Protože nic lepšího dnes na stole prostě není. Není. Bohužel není, ale není. Pokoušet se ohnout realitu končí jen průšvihy, jaké dnes zažívá Porsche.

Až něco lepšího bude k dispozici, budeme to podporovat všemi deseti, protože prostě chceme to nejlepší. Současná „elektrická revoluce” ale znovu žije hlavně ze snů a zbožných přání, která v realitě není možné uskutečnit. Někteří na to už přišli a další to zjistí.

Spalovací prodlužovače dojezdu nejsou ničím novým, např. BMW s ním nabízelo svoz i3 do roku 2019, pak se na to vykašlalo. Předkládat tuhle věc v roce 2025 jako spásu elektrické revoluce Fordu, nám přijde pošetilé. Ford musí udělat ještě jeden krok, aby pochopil, že nejlepší bude vystačit si se spalovacím motorem. Foto: BMW

Zdroje: Autocar, Ford, Autoforum.cz

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.