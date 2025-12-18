Ford dostal peníze, aby postavil továrny na baterky pro elektromobily. Teď se mu vše hroutí a musí je vracet
Ford dostal peníze, aby postavil továrny na baterky pro elektromobily. Teď se mu vše hroutí a musí je vracet
před 6 hodinami | Petr Prokopec
I na tomto je vidět míra tuposti, s jakou mnohé automobilky přistoupily k domnělé elektrické revoluci. Na cestě k ní měli podchycené všechno, „jen” se jaksi zapomněli zeptat, zda od nich elektrická auta bude někdo kupovat. Následky si nesou samy.
Ještě před pár lety Ford skutečně bezmezně věřil, že lidé během pár let přesednou z levných a nekonečně použitelných spalovacích aut do drahých elektromobilů, kolem jejichž limitů musí stavět svůj život. Na čistě bateriovou budoucnost se tak začal připravovat ve stylu „all in“. Nejenže tedy odpískal vývoj nástupců svých klasických aut od Fiesty přes Focus až po Mondeo, ale začal i masivně skupovat nezbytné vzácné kovy. A stejně tak konvertoval existující továrny výrobu elektrických aut i stavěl nové určené produkci baterií.
Kdyby nějaká elektrická revoluce přišla, je připraven. Jenže ona nepřišla a nikdy neměla důvod přijít - byl to od začátku neuskutečnitelný plán a prozíravější manažeři to dávno věděli. Ford jako by zapomněl na skutečnost, že to, co vyrobí, musí také někdo chtít koupit. A to se nikdy nestalo, elektrická auta se jen zřídka dostala do nabídky z popudu zákazníků.
Jejich tržní potenciál se tedy rychle vyčerpal a jakmile začala mizet politická podpora, plány modrého oválu se zhroutily. Po včerejšku už neplatí, s negativními následky, které sám Ford ocenil na víc jak 400 miliard Kč, se ale bude potýkat ještě dlouho. A rozkol s jihokorejskou společností SK One patří mezi ně.
Ford se totiž s SK One zavázal k investici ve výši 11,4 miliardy dolarů (víc než 236 miliard korun) do několika (!) fabrik na baterie napříč Spojenými státy. Jenže ty se se rychle ukázaly být zbytečnými, což jen podpořilo zrušení umělých výhod pro elektrická auta v USA. Trumpova administrativa totiž nejen sebrala elektromobilům federální kredit, ale záhy i změnila mechanismy jejich nepřímé podpory. Dá se tak předpokládat, že zájem o elektromobilitu bude klesat podobně jako v předchozích dvou měsících.
Korejci to zjevně pochopili hned a partnerství s Fordem se rozhodli ukončit. Američané neodporují, jak potvrzuje Bloomberg, jen zamávat a odejít ale nestačí. Firmy se tak domluvily, že SK One si nechá už postavenou továrnu v Tennessee, zatímco Fordu zůstanou dva podniky v Kentucky stojící vedle sebe.
Co s nimi modrý ovál bude dělat, zatím není jasno. Jisté ale je, že bude platit. Na výstavbu továren totiž od vlády dostal 9,6 miliardy USD, tedy bezmála 200 miliard Kč. A vzhledem k tomu, že část továren nevznikne a zbylé změní účel (výroba bateriových úložišť), bude muset Ford minimálně podstatnou část vrátit. Jak velkou, není zatím není jisté, přesto to bude bolet.
Tento krok přichází ve chvíli, kdy Ford loni na elektromobilech prodělal 5,1 miliardy dolarů, tedy 105,6 miliardy korun, a letos čekal ještě vyšší ztráty. Nyní odepsal 19,5 miliardy USD (oněch 400 miliard korun) za kroky spojené s přehodnocením dosavadní strategie. Jestli součástí této sumy jsou i patálie spojená s koncem jednoho velkého bateriového snu, zůstává otázkou.
Modrý ovál si plánoval opravdu zářnou elektrickou budoucnost. I na továrny na baterky si vzal spoustu peněz od vlády, jeho sen se ale zhroutil. A teď musí platit. Foto: Ford
Zdroj: Bloomberg
