Ford Evropě slibuje návrat dostupných aut. Už mu nevěříme, svůj klíčový model dál bez milosti hází přes palubu před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Ford

Kolikrát si můžete dovolit někomu marně mazat med kolem úst, než vám nadobro přestane věřit? Modrý ovál už to udělal tolikrát, že mu prostě nevěříme. Měl roky na to svá chybná rozhodnutí změnit, přesto dál pokračuje stejným směrem.

Psal se únor roku 2024 a Ford byl už po uši v problémech způsobených svou absurdní sázkou na elektrická auta. Firma tou dobou prodělávala na každém prodaném elektromobilu skoro milion korun a zdálo se, že vedení už toho má dost. Její tehdejší i dnešní šéf Jim Farley tak vzal obrovský kýbl s popelem, vysypal si jej na hlavu i s její řídnoucí kšticí a řekl, že někdejší sázky na elektromobily lituje, že šlo o „pitomou vizi”.

Řekli jsme si potichu malé „hurá” a doufali, že následovat bude smršť obchodně racionálních strategických rozhodnutí, které tuhle spirálu zmaru zastaví. A hádejte, co se stalo? Vůbec nic. Modrý ovál neudělal od té doby, za dlouhý rok a půl, jedinou opravdu hmatatelnou změnu ve svém faktickém jednání a přes opakování podobných slov (pořád ten samý šéf nedávno dokonce řekl, že elektromobily trpí „neřešitelnými” problémy) je schopen současně říkat i naprosté nesmysly o úspěchu svých elektrických aut a dál posouvat věci tím samým směrem.

Automobilka tak nyní na každém elektromobilu prodělává už 1,27 milionu Kč a dál nekoná, je schopna bez problémů zaříznout prodávaná spalovací auta a investuje do záchrany zřetelně nechtěných modelů. Odmítáme tedy dál věřit čemukoli, co Ford řekne - působí to zpětně viděno jen jako prázdný marketing, jen jako snaha uchlácholit zákazníky, dealery či investory, který nenásleduje vůbec nic reálného. Přitom firma jde zřetelně ke dnu, zejména pak v Evropě.

Pohled na zdejší výsledky Fordu ostatně bere dech, neboť kde modrý ovál ještě v roce 2015 prodal zhruba 1,5 milionu nových vozů, tam loni dosáhl už jen na pouhých 426 307 registrací. To je větší sešup, než jaký zažijete na černé sjezdovce, a stojí za ním právě výše popsané. A není to tak, že by aspoň přišla změna trendu, to vůbec ne. Ani výsledky za první letošní měsíce nejsou pozitivní a elektrické modely opravdu nefavorizují.

Z celkových 185 404 osobních aut (-1,5 %) totiž na elektrické Capri připadá pouze 5 068 registrací, jeho příbuzný Explorer pak dosáhl na 15 764 prodaných kusů. To znamená, že oba protěžované modely ani společně nedokázaly překonat stárnoucí Focus, kterého se ve stejném období prodalo 32 499 exemplářů. Přesto ovšem Ford počítá s jeho koncem, který přijde již za několik málo měsíců.

Focus byl přitom po modelech Puma (64 212 ks) a Kuga (44 573 ks) třetím nejprodávanějším vozem značky. Obchodní strategie značky tak u jejích dealerů byly přijímány se stále větší panikou, neboť každému je jasné, že pokud během pouhé dekády klesne odbyt na necelou třetinu původních výsledků, bude se dál jen propouštět a zavírat. Zvlášť když nabídku má opustit další z bestsellerů. Nově ale podle Automobilwoche prodejci pociťují „velkou úlevu“, neboť americká centrála měla rozhodnout o změně dalšího směřování.

Šéf Fordu Jim Farley měl po jednání s evropskými dealery, kterého se účastnil také Christoph Herr, provozní ředitel značky pro Německo, Rakousko a Švýcarsko, říci, že tlačí na spuštění opětovného vývoje dostupných aut pro evropské zákazníky, který byl před čtyřmi lety zaříznut ve prospěch elektrických aut. A víte co? Věříme tomu, že to řekl. Ale nevěříme tomu, že se něco takového reálně děje.

Že dealeři takovou zprávu vítají, je nabíledni, na jejich místě bychom ale po všem, co se dosud odehrálo, byli obezřetní. Ostatně Ford a jeho prodeji nemají další roky na to, aby čekali na pád značky až ke dnu, potřebují dostupná auta žádaná trhem hned. A současný Focus, třebaže jde o odvar z jeho předchozích generací a celkově nepřesvědčivé auto, takovým vozem pořád dokáže být. Tak proč končí? Kdyby Ford chtěl skutečně něco změnit, udělá něco hne, aspoň nějakou z nouze ctnost, a dál bude chystat obrat. Protože ale nedělá A, nečekáme ani B. Stejně jako většina jiných modrý ovál nejspíš zkusí tento smutný part odehrát do konce - že by se bez skutečného nového impulsu změnil v něco veselého, považujeme za krajně nepravděpodobné.

Focus čtvrté generace dorazil na trh v roce 2018, čtyři léta na to pak došlo na facelift. Od té doby ale značka chystá jeho konec, načež omezuje dostupné výbavy a motorizace. Přesto všechno ovšem tento model i letos válcuje hned dvě elektrické novinky. Modrý ovál však ani takový vývoj nepřiměl ke změně rozhodnutí. A teď poněkolikáté říká, že se poučil? Už mu to nevěříme. Foto: Ford

Zdroj: Automobilwoche

