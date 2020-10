Ford Fiesta je stále větší propadák, automobilka ukončila prodej dalších verzí před 5 hodinami | Petr Miler

Po léta neohrožený vládce prodejů Fordu v Evropě jen loni ztratil 16 procent svých zákazníků a za uplynulou dekádu se jich vypařila více než polovina. Letošní rok ubylo dalších skoro 40 procent a diesely už nechtěl skoro nikdo.

Modrý ovál byl po dekády jednou z hvězd evropských automobilových prodejů a v 90. letech mohl směle konkurovat těm nejlepším. Jeho podíl na trhu dosáhl téměř 12 procent a jména modelů jako Focus nebo Mondeo bylo možné směle skloňovat ve stejné větě se stálicemi typu Golf a Passat. Tyto sněhy ale roztály už hodně dávno. Od konce 90. let je Ford na sestupné tendenci a od roku 2009 jeho podíl na evropském trhu jen a pouze klesá.

Loni dosáhl pouhých 6,33 procenta, skoro polovinu někdejších hodnot. Na paty tak Američanům začíná šlapat i Škoda (4,76 %), což byla donedávna naprosto nepředstavitelná věc. Potíže s odbytem má více modelů, největším potížistou v nabídce Fordu se ale stává Fiesta a zejména pak její nevalně přijatá poslední generace, kterou jsme svého času označili za propadák.

Automobilka sice od té doby udělala leccos proto, aby po ní lidé znovu zatoužili, propadákem je ale i nadále, a to stále větším. Z dlouhodobého hlediska Fiesta ztratila neuvěřitelnou polovinu zákazníků za pouhých 10 let, když si v roce 2009 našla v Evropě ještě 459 tisíc kupců, zatímco loni jen 229 tisíc. A těžkosti pokračují i v letošním roce, kdy ztrácí ještě více kupců, než by koronavirová zkáza mohla omlouvat.

Automobilka letos zastavovala výrobu, i když zrovna nemusela a není divu. Za prvních osm měsíců letošního roku prodal Ford na celém evropském kontinentu pouhých 97 473 Fiest. To je neskutečně málo, uvážíme-li, že ještě před 10 léty prodával v Evropě skoro půl milionu vozů tohoto modelu ročně a ještě loni za stejné období prodal 157 284 vozů. Meziroční pokles o více jak 38 % je bez nadsázky drastický.

Výrazně navíc klesá zájem o některé verze. Pro Ford příhodné dieselové varianty, které mají nejnižší emise CO2, letos volila jen 2 procenta zákazníků, a tak automobilka tento týden oznámila, že naftové verze zcela vyřazuje z nabídky. Náhradou se má stát hybridní varianta motoru 1,0 EcoBoost kombinující tříválec se startér-generátorem. To prodeje spasí jen stěží.

Fiesta se tak musí prát o pozici nejprodávanějšího evropského Fordu s Focusem, který byl naposledy lepší v roce 2008 - tehdy ale spíše proto že byl žádán, ne že by Fiesta byla nežádána. Loni se karty téměř vyrovnaly, za Fiestou se zmíněnými 229 tisíci prodanými exempláři byl Focus druhý s odstupem jen 4 tisíc prodaných vozů. Letos je se 112 511 prodanými auty větší bratr na koni, a to bychom neřekli, že zažívá zrovna zlaté časy. Jeho dnes legendární první generace se na přelomu tisíciletí prodávalo i přes 540 tisíc exemplářů za rok. Ford na tom v Evropě opravdu není dobře a žádná spása se nezdá být na dosah.

