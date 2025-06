Ford Focus na některých místech neobjednáte už v žádné verzi. Jeden slavný příběh se chýlí ke konci, i když zájem nepolevuje před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Ford

Ford dál absolutně nezajímá, co jsou si u něj lidé ochotni kupovat a svým bestsellerům postupně pouští žilou. A Focus nebude výjimkou v žádné verzi. Časy jeho největší slávy jsou sice pryč, i tak se prodává násobně líp než jeho zamýšlené náhrady dohromady.

Čtvrtá generace Fordu Focus byla odhalena 10. dubna 2018. Aktuálně tak za sebou má sedmiletý životní cyklus, přičemž za starých dobrých časů by se modrý ovál již chystal na debut nového provedení. Jenže tentokrát je tomu jinak, automobilka se totiž rozhodla Focus zařadit mezi „nudná“ auta, kterými již klientelu zásobovat nehodlá. Prioritou se pro ni totiž staly dražší a hůř použitelné elektromobily, které podle firmy patří mezi „ikony”. Manažeři Fordu se tak z dosavadních tvrdých nárazů do zdi nepoučili a místo toho se hodlají rozeběhnout z ještě větší dálky.

Není to přitom tak, že by to nešlo zastavit. I po konci Mondea a Fiesty zůstával Fordu v zásobě právě ještě Focus, který vzhledem k jasným změnám v očekávaném vývoji mohl zůstat tím, co bude držet Ford prodejně nad vodou. Naděje umírala poslední, jak jsme vás ale mohli informovat před pár dny, Focus ve verzi ST už neobjednáte, neboť zájem byl natolik silný, že do listopadového ukončení výroby byla veškerá plánovaná výroba rozprodána a Ford se ani neobtěžoval hledat nové kapacity. To nás trochu překvapilo, neboť pokud je nějaké auto žádané, výrobce si povětšinou své předchozí plány rozmyslí a výrobu klidně ještě o pár týdnů či měsíců natáhne. A zrovna Ford by něco takového udělat měl, protože prodejně tato značka už výrazně zaostává i za takovou Škodou.

Jenže modrý ovál to neudělal a teď je zjevné, že výjimkou nebude ani zbytek nabídky tohoto modelu. Jak si všimli kolegové z Autoblog.nl, v zemích, kde je zájem o něj omezený, už vypadly z nabídky i běžná provedení. To znamená jediné - také zde byly výrobní „sloty” vyčerpány a ani výroba standardního provedení nebude prodloužena či navýšena. Prostě sbohem a šáteček - v Nizozemsku už teď, u nás možná za pár týdnů, musí to být blízko.

Končí tak jedna slavná éra, kterou automobilka odstartovala v roce 1998. Focus se od té doby stával jedním z největších světových automobilových bestsellerů, neboť jeho globální registrace se často pohybovaly okolo 700 tisíc aut za rok. Citelné ochlazení zájmu přišlo až právě se čtvrtou generací, která vůči svým předchůdcům nebyla tak osobitá. Nepomáhala ji navíc ani absence verze RS či výrazně vyšší ceny, ke kterým Ford přistoupil podobně jako u Fiesty.

Přesto je třeba říci, že jde pořád o velmi slušně prodávané auto. Letos v Evropě bylo do dubna podle dat Data Force prodáno přes 27 tisíc aut, což je přibližně stejně jako loni. Zájem tedy dál nepolevuje a po 7 letech na trhu to prostě není špatný výsledek. Co navíc Ford může mít s prodejem dávno vyvinutého auta za náklady? I kdyby mu měl přidat nějaký euronesmysl, při cenách od 669 900 Kč (v akcích méně) nemůže být v minusu, ani kdyby na auta lepil zlatá loga. Přesto na Focus z vysoka kašle.

Co pak Fordu v Evropě zbyde na prodej? Kromě Mustangu a dodávek jsou to hlavně SUV, povětšinou pak s nevyhovujícím, tedy s elektrickým pohonem. A nedá se říci, že by byla chtěná - jakési nepřímé náhrady v podobě Mustangu Mach-E a modelu Capri letos oslovily v celé Evropě 5 914 lidí, Focus se tedy prodává na sklonku života 4,62krát líp, pokud to chcete přesně.

Ale rozkaz zněl jasně, Focus se spalovací brašnou nesmí projet, takže neprojede, po listopadu 2025 už ne. Skoro se tak zdá, že automobilka nejen touží po sebevraždě, ale hrobníkovi běží na lopatu s energeťákem v ruce, aby chlapec házel, seč mu síly budou stačit...

Pokud jste někdy chtěli vlastnit Focus, navíc specifikovaný dle vlastních preferencí, pospěšte si. Za pár týdnů už to jistě nebude možné ani u nás. Foto: Ford

Zdroje: Autoblog.nl, Data Force

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.