Ford Focus potichu skončil ve výrobě, továrnu zavřou. Firmě nestál ani za jednu ušmudlanou fotku
Petr MilerMíra dekadence evropského Fordu vždy znovu ohromí. Bylo v prvé řadě nepochopitelné, že Focus měl skončit, je nepochopitelné, že skutečně skončil. A zůstane nepochopitelné, jak skončil, tohle je jedním slovem ostuda.
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
Ford Focus potichu skončil ve výrobě, továrnu zavřou. Firmě nestál ani za jednu ušmudlanou fotku
před 9 hodinami | Petr Miler
Míra dekadence evropského Fordu vždy znovu ohromí. Bylo v prvé řadě nepochopitelné, že Focus měl skončit, je nepochopitelné, že skutečně skončil. A zůstane nepochopitelné, jak skončil, tohle je jedním slovem ostuda.
Pokud byste nabízeli nějaký produkt, který by definoval celou moderní éru existence vaší firmy, byl symbolem obratu od průměrnosti k excelenci, oslovil přes 12 milionů zákazníků, do poslední chvíle obchodně fungoval daleko lépe, než k čemu by jej předurčovalo vaše zacházení s ním a zůstával jedním z největších hitů svého druhu na trhu s použitým zbožím, co byste s ním dělali? Hýčkali ho, dál rozvíjeli a doufali, že s čímkoli, co jej bude následovat nešlápnete vedle?
To zní rozumně, představte si takový Apple a iPhone, dělá to s ním podobně. V případě Fordu Focus, který definují přesně výše použitá slova, ale firma zvolila jinou strategii - vzala ohromné vidle, napřáhla se a do Fucusu je s rozběhem zapíchla. A když v krvi sténal posledními záchvěvy života, nechala jej být a místo toho se vydala leštit peří svých protežovaných loserů.
Zní to stejně absurdně jako neuvěřitelně, ale přesně tohle se stalo. A hlava nebere, jak to vůbec modrý ovál mohl dopustit, toto musí vstoupit do dějin jako jedno z největších manažerských selhání v celé historii automobilismu. Focus skutečně byl vozem, který zastavil úpadek Fordu v 90. letech a definoval celou jeho moderní tvář - v podstatě vše, co od té doby automobilka dělala, byl nějakým způsobem derivované od Focus, jeho designu, charakteru, image, pověsti... Dosaďte si. I z takového Mondea se stal jakýsi větší Focus, i z takové Fiesty se stal menší. Ale se všemi těmito modely už je dnes amen.
Mondeo „zařvalo” v roce 2022, Fiesta o rok později. Nástupce tyto modely nedostaly, místo nich přišly vymodlené propadáky, které nekupuje skoro nikdo. Focus ale jel dál a i letos, kdy bylo dávno jasné, že skončí též a v nabídce firmy se krčil v rohu jako promrzlý ratlík, oslovil letos do září 51 567 kupců a všechny elektrické modely dohromady překonal násobně. Na některé verze se dokonce do poslední chvíle stály fronty, přesto tento model skutečně skončil. Navíc jak.
Jen díky lokálním médiím jsme se dozvěděli, že poslední Focus sjel z výrobní linky továrny v Saarlouis minulý pátek 14. listopadu. Ford ani do poslední chvíle nevěděl, kdy přesně poslední auto vyrobí - původně měla produkce skončit ke konci listopadu, pak 21. listopadu, nakonec se tak stalo 14. listopadu.
Požádali jsme včera o ověření této informace samotnou automobilku s tím, jestli bychom mohli vidět poslední vyrobené auto, jako tomu bylo v případě verze ST. A dostali ohromující odpověď - Ford potvrdil, že Focus skutečně skončil minulý pátek, žádná fotka posledního vyrobeného auta ale nebyla pořízena! To je jak pohřeb válečného hrdiny bez zásluh a fanfár. A co hůř, mluvčí nám jen poslal video z facebookové skupiny zaměstnanců firmy, kteří si natočili, jak výrobou putuje základ posledního auta s nápisem „LETZTER”, tedy poslední. A informaci, že vůz měl nakonec bílý lak.
Je to nejenže absurdní a neuvěřitelné, je to i hanebné.
Bez zajímavosti není ani to, že Focus končí bez jakéhokoli, byť nepřímého nástupce a pro továrnu v Saarloouis nemá Ford ani jiné využití. Tu tedy zavře - hned s koncem Focusu bude propuštěna většina zbývajících zaměstnanců, zbytek se bude na místě ještě nějaký ten pátek zabývat výrobou dílů pro jiné modely. V příštím roce skončí i ti a pak nejspíš nepřijde nic. Ford se pokoušel najít pro tuto továrnu kupce, nakonec ji ale nechtěli ani Číňané, ani firmy z jiných oborů. Aktuálně se spekuluje o možném zájmu jistého výrobce farmaceutik, ale takových náznaků už tu bylo...
Smutné, smutné, smutné.
Poslední Ford Focus ST stál automobilce aspoň za tyto dvě ušmudlané fotky, poslední Focus vůbec ani to. A podívejte se na přiložené video, které pořídil někdo ze zaměstnanců a sám Ford jej šíří jako možná jediné existující poslední sbohem. Je to všeříkající. Foto: Ford
Zdroje: Saarbrücker Zeitung, Data Force, Ford
Bleskovky
- „Bugatti pro chudé“ je vážně laciný zabiják, až násobně dražší soupeře v bezprecedentním testu rozcupovalo rozdílem třídy
před 7 hodinami
- Lamborghini konečně začalo vyrábět svůj „levný” hybridní sporťák, podívejte se na něj na montážní lince
včera
- Muž ukradl autobus MHD. Jezdil s ním i s lidmi normálně po městě, dokonce nenechal nastoupit člověka s propadlou „síťovkou”
16.11.2025
Nejnovější články
- Jaguar Land Rover vykázal za poslední kvartál hrozivou ztrátu, už se z ní také nemusí vzpamatovat
před 2 hodinami
- Rusové si nové Maybachy koupit nemohou, a tak si začali dělat vlastní z Lady. Připomíná to „ruský luxus” 80. let
před 4 hodinami
- Kia brzdí s další ještě loni velebenou elektrickou novinkou. Tohle nevypadá dobře, na některé trhy nejspíš nedorazí vůbec
před 5 hodinami
- „Bugatti pro chudé“ je vážně laciný zabiják, až násobně dražší soupeře v bezprecedentním testu rozcupovalo rozdílem třídy
před 7 hodinami
- Podívejte se, diesely nejsou mrtvé, poslední novinka VW pro Evropu má pod kapotou motor V6 TDI
před 8 hodinami
Živá témata na fóru
- Elektromobily a vse kolem nich 11.18. 15:46 - abgx1
- Audi klub - pro ty, co chteji Auto 11.18. 14:06 - řidičBOB
- Lampárna (stěžovatelna) 11.18. 14:03 - řidičBOB
- Fiat a vše kolem nich 11.18. 13:59 - pavproch
- Opel obecně 11.18. 11:06 - HondaMan
- Policejní kontroly a měření 11.18. 11:00 - M.Z.
- Přituhuje 11.18. 10:49 - Brus
- Rychlodotazy 11.17. 23:33 - rhinos