Ford už v krizi chystá náhradu za zaříznutý Focus. Zkuste se nesmát. Anebo nebrečet

Petr ProkopecTohle auto bude modrému oválu v nabídce chybět a firma to konečně začíná chápat - dva měsíce před jeho koncem se Focus dál prodává líp než noví favoriti v nabídce Fordu. Že by tedy přišel s novou generací? Vlastně ano, ale co to bude za auto? Tohle dráždí tračník.
před 5 hodinami | Petr Prokopec
Tohle auto bude modrému oválu v nabídce chybět a firma to konečně začíná chápat - dva měsíce před jeho koncem se Focus dál prodává líp než noví favoriti v nabídce Fordu. Že by tedy přišel s novou generací? Vlastně ano, ale co to bude za auto? Tohle dráždí tračník.
Během příštích padesáti dnů bude ukončena výroba Fordu Focus. Modrý ovál zatím nezmínil přesné datum, v listopadu se však montážní linky v Saarlouis definitivně zastaví. Automobilka to dříve nevnímala jako problém, naopak s nadšením mluvila o tom, jak budou nudné vozy typu Focus či Fiesta nahrazeny vzrušujícími elektromobily. Jenže následně se začalo ukazovat, že o tento typ dopravních prostředků nemá většinové publikum zájem. Třeba takového Capri se totiž od začátku roku neprodalo ani 10 tisíc kusů.
Oproti tomu Focus měl podobné registrace na kontě za necelé dva měsíce, a to na úplném konci své éry bez jakékoli podstatné prodejní podpory. Za nudný jej tak považovalo maximálně vedení Fordu, nikoli samotní zákazníci. Ti dokonce dealery během léta zahrnuli takovým množstvím objednávek, že automobilka zaklapla knihy a prodej jiných než skladových aut ukončila. Je to víc než zarážející, neboť pokud máte žádaný produkt, který vám navíc vydělává, logicky jej do kopru nepošlete. Jenže zdravý rozum je i u Fordu nedostatkovým zbožím.
Potvrzuje to vlastně i aktuální vývoj. Kolegové z Autocaru totiž zmiňují, že automobilka chystá výrobu nového auta, které by mělo být zhruba stejně velké jako Focus, a má tak v nabídce vyplnit mezeru po jeho odchodu. Ale hádejte typ auta. No bude to SUV. Montovat by se mělo v továrně značky ve španělské Valencii, kde lze počítat zejména s nižšími mzdovými náklady než v Německu. Tam se již montuje Kuga, tedy další SUV modrého oválu, které je taktéž zhruba stejně velké jako Focus.
Ford přitom novým modelem nehodlá ten starý nahradit, místo toho počítá s tím, že vyrábět je bude oba bok po boku. Z toho důvodu opravdu nelze čekat velké rozdíly v rámci velikosti, v takovém případě by značku čekal nákladný proces spojený s přebudováním linky. Spíe můžeme naopak počítat s výrazným sdílením komponentů, oba vozy tak budou odlišeny jen designem. Ostatně na téže platformě C2, kterou užíval rovněž Focus, má dorazit i stejný mix pohonných jednotek.
Nové SUV by ovšem mělo mít o trochu širší záběr, vedle benzinových verzí s hybridní asistencí totiž dorazí i jako ryzí elektromobil. To ovšem znamená, že vůz se nebude o klientelu prát pouze s Kugou, ale také s bateriovým Fordem Explorer, který je... též podobně velký. Automobilka tak pokračuje v sérii rozhodnutí, nad kterými se dá jen kroutit hlavou. Místo aby protáhla výrobu Focusu a těžila z dávno zaplaceného vývoje, popř. přišla s novou generací, sází na něco, co už dávno neúspěšně nabízí.
Ani Explorer totiž není žádné terno, registrace za letošek jsou okolo 20 tisíc kusů. Znovu lze dodat, že přes tuto laťku se Focus přehoupnul již dávno. Pokud by se tedy něco mělo pakovat, je to tento elektromobil, stejně jako výše zmíněné Capri. Zkuste to ale vysvětlit vedení Fordu, jehož výkonný ředitel Bill Ford uvedl, že „pracujeme na naší budoucí strategii. A myslím, že budete překvapeni - příjemně překvapení - tím, co přijde.“
Jestli tím myslel další SUV, které dorazí i s elektrickým pohonem, není jisté. Ovšem myslet si, že když někdo udělá devět chyb, že ta desátá bude uznána jako krok správným směrem, je opravdu bláhové. Ford tak začíná stále víc připomínat noční můru, která se tak dlouho motá okolo žárovky, až se nakonec spálí. Dosavadní vývoj pak naznačuje, že od naplnění smutného osudu není daleko.
Focus se letos prodává poměrně dobře a u zákazníků by jistě bodoval i v dalších letech, aniž by jej přitom značka jakkoliv modernizovala. Stačilo by jen držet cenu na uzdě. Jenže vážně ještě se někdy od modrého oválu dočkáme návratu logického uvažování? Foto: Ford
Zdroj: Autocar
