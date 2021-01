Ford leckde prodává už jen jediné klasické osobní auto, teď řekl, co s ním bude dál před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Ford

Časy květnatého portfolia Fordu zasahujícího skoro všechny myslitelné segmenty od supermini až po vyšší střední třídu dávno jsou pryč. Přesto může zaskočit, že z klasických osobáků dnes zůstává někde v prodeji jen Mustang. A zůstane dál.

Před dvěma lety Ford oznámil vskutku razantní čistku v nabídce svých modelů. Evropy se zatím dotkla jen částečně, v USA i jinde ve světě ale mělo z nabídky vypadnout vše, co není SUV, pick-up či Mustang. A jakkoli to mohlo znít absurdně, modrý ovál to skutečně udělal.

Aby toho nebylo málo, onen Mustang byl představen verzi Mach-E, což není sportovní kupé ani kabriolet, ale elektrický crossover. Všechny tak rázem začalo zajímat, zda čistka nakonec nepostihne klasický Mustang, čímž by dílo bylo dokonáno a z nabídky Fordu by leckde vypadlo poslední auto, které se může pasovat mezi klasické osobáky. To se ale nakonec nestane.

Jim Owens, šéf programu legendárního muscle caru, říká, že Mustang jako klasické kupé i kabriolet se spalovacími motory přežije i nadále. Stojí za tím mimo jiné i výrazná redukce nákladů, které se automobilce povedlo dosáhnout. Sedmá generace s interním označením S650 bude totiž stát na nové platformě, jíž Mustang bude sdílet s Fordem Explorer a Lincolnem Navigator. Kromě toho značka počítá s osmiletým životním cyklem namísto současného šestiletého.

S novou architekturou přitom budou svázané i nové možnosti, neboť Mustang by vůbec poprvé měl dorazit i v hybridním provedení. Zatím se zdá, že půjde o verzi osazenou osmiválcem, který bude roztáčet zadní kola. Kromě toho ovšem vůz dostane také dva elektromotory, které si vezmou do péče nápravu přední. Ford přitom doufá, že hybridní provedení bude nejlépe ovladatelným Mustangem všech dob, proto se usilovně pracuje hlavně na vektorování točivého momentu.

Stejně tak bude plug-in hybridní Mustang i tou nejúspornější variantou v historii, tedy minimálně po stránce papírové. Sofistikovaná technika totiž umožní vypnutí benzinového agregátu a jízdu pouze na elektrickou energii. V té chvíli tu tak rázem budeme mít předokolku, ovšem s nulovými lokálními emisemi. Jaký bude ovšem dojezd čistě na alternativní pohon, Owens již neprozradil. Stejně jako ostatně ani nezmínil, kdy tato verze či nový Mustang vůbec dorazí.

Hovoří se ale o roku 2022, přičemž po stránce vzhledové bude důraz opět kladen na retrostylizaci, zatímco uvnitř zavládne moderna ve stylu elektrického Mustangu Mach-E. Dorazit by pak měl i systém semi-autonomního řízení, který zvládne hlavně jízdu bez zapojení řidiče na dálnici. Což je ostatně i pochopitelné, neboť na okreskách se díky schopnějšímu podvozku jednoduše budete chtít ujmout volantu a pedálů vy, nikoliv umělá inteligence.

S těmito vlastnostmi by Mustang měl znovu prorazit mezi konkurenty, ostatně Owens má v něj nemalou důvěru. „Segment se sportovními vozy stále ukrajuje 1,2 procenta z celkového koláče a my v něm chceme být opětovně lídry, a to s nejlépe prodávaným sportovním vozem nejen v Americe, ale i na celém světě.“ Dá se přitom předpokládat, že jeho slova budou splněna do puntíku, a možná i proto Ford dává Mustangu soustavně zelenou. Mondeo, Focus nebo Fiesta v USA neměly to štěstí a dá se předpokládat, že minimálně část z těchto modelů jej nebude mít ani v Evropě. Nové Mondeo už jsme mohli vidět a dosavadního modelu zjevně zůstane jen jméno.

Mustang je na některých místech posledním klasickým osobákem Fordu, tedy jediným modelem, který není SUV či pick-up. A konec jej nečeká ani teď, nová generace by měla dorazit opět s osmiválci či retrostylem, jako současný Mach 1 na snímcích. Foto: Ford

Zdroj: Ford Authority

Petr Prokopec