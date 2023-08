Ford vyřadí z nabídky další tři spalovací auta, i když na elektromobilech jen letos prodělá o 100 miliard víc, než čekal před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Ford

Elektromobily modrého oválu jsou zjevným prodejním fiaskem, které ani zdaleka neplní velkolepé plány automobilky. Ty už byly odpískány, přesto Ford dál pokračuje po stejné trajektorii. Říkat jí „cesta do záhuby” není přehnané.

Svého času se Ford na českém trhu pral s Volkswagenem o pozici největšího importéra a také o pozici dvojky na celém trhu. K něčemu takovému má dnes modrý ovál hodně daleko. Za prvních sedm měsíců letošního roku značka prodala jen 3 574 aut, tedy o 974 méně než loni ve stejné době. Automobilce tedy v žebříčku patří až osmá příčka, přičemž na překonání sedmé Dacie nemůže ani pomýšlet. Místo toho je prakticky jisté, že ji čeká ještě další sešup, BMW s 3 490 registracemi má totiž těsně za zády. Mnichovská značka má přitom oproti loňsku 892 aut k dobru.

S modrým oválem to tedy jde z kopce, a to nejen v Česku. S tragickými výsledky lze značku spojovat prakticky všude, kde působí. Není to ovšem až tak překvapivé, stačí se podívat na její nabídku. U nás je dnes - a to jen v rámci aktuální akce - nejlevnější Fiesta, za kterou dáte 431 900 Kč. To je ovšem mnohem vyšší suma, než za jakou lze pořídit Škodu Fabia. V případě takové Dacie Sandero by vám pak zbylo takové množství peněz, že byste pár let nemuseli šetřit ani na pojistku, ani na palivo a ani na případné opravy.

Nad řešením tohoto problému, jak si ho představuje Ford, pak zůstává rozum stát. Automobilka, která je ekvivalentem pracovního oblečení, a jenž selhala ve snaze prodávat saka, se totiž rozhodla, že začne konkurovat značkám jako Prada, Gucci nebo Dolce a Gabbana. Oznámila tak, že cílí na ryzí elektromobilitu, které chce dosáhnout co nejdříve. Do těchto plánů jí však vrazili vidle zákazníci, pro které nejde o směr, jakým by se chtěli vydat. Ford tak již přiznal, že na bateriovém pohonu prodělává mnohem intenzivněji, než sám očekával - jen letos to bude o 4,5 miliardy dolarů, tedy 100 miliard Kč víc.

Šéf modrého oválu Jim Farley tak již odpískal dříve stanovené cíle, kterých opravdu nešlo dosáhnout. A přestože 400 tisíc registrací ročně značku stále láká, nepočítá s tím, že něčeho takového dosáhne příští rok. Ze hry je tedy i plán na prodej dvou milionů vozů s bateriovým pohonem, který chtěl Ford splnit v roce 2026. Automobilka však stále věří, že v této době již bude s bateriovým pohonem dosahovat osmiprocentní ziskové marže. Pomoci ji s tím má zcela nová generace elektrických aut.

Nejsme si nicméně vědomi toho, že by Ford dosáhl nějakého enormního pokroku - něco takového je i s ohledem na partnerství s Volkswagenem, jehož platforma MEB byla zastaralá již v době svého příchodu na trhu (2019), prakticky nemožné. Modrý ovál tak sice možná nabídne o trochu lepší dojezd než nyní, stejně jako i působivější akceleraci, tím ale vše zhasne. Po stránce cenové pak vlastně ani nelze počítat s lácí, stále tu máme onu snahu konkurovat Guccimu. Pod metu milionu korun tak Ford nemíří.

Přesto chce značka s novými elektromobily přijít, a tak kosí ve zbytku nabídky. Z té se tedy mají pakovat spalovací modely Escape, Edge a Transit Connect. V prvním případě zatím není jasné, kdy se tak stane, v těch druhých dvou je však v rámci americké nabídky konečnou příští rok. Spalovací Transit má přitom nahradit jeho elektrická verze, u které Ford počítá s nárůstem dojezdu o 48 procent vůči stávajícímu provedení. Jenže ani to pochopitelně stačit nebude.

Stávající Transit totiž boduje hlavně tím, že je schopen i plně naložený urazit pomalu až tisíc kilometrů na jeden zátah. Jakmile nicméně naložíte až po střechu elektrickou verzi, můžete ji využít pouze ve městě. Ford tak vlastně i posledním zbytkům loajální klientely dopředu oznamuje, že pro ni zakrátko v nabídce nebude mít už vůbec nic. Tím si však již definitivně podřízne větev, na které sedí. Však proč by si někdo měl kupovat luxusní oblek od výrobce pracovního oblečení, když na světě je řada firem, které věnují jen a pouze luxusnímu oblečení? A dělají ho za podobné peníze velmi pravděpodobně lépe?

Takový Edge se již pakoval z evropské nabídky, nyní jej čeká konec také v Americe. S přímým nástupcem značka nepočítá, místo toho stále doufá v realizaci svých odvážných elektrických plánů. Foto: Ford

Zdroj: Auto News

