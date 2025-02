Ford loni prodělal na každém prodaném elektromobilu 1,27 milionu Kč. Ztráty rostou a porostou, letos prodělá ještě víc včera | Petr Miler

A to si zaslouží potlesk. Modrý ovál loni prodal citelně víc elektrických aut než v předchozím roce, výsledkem je ale jen rekordní ztráta. A to nepřišel v podstatě s ničím novým. Letos očekává ještě větší prodělek, změnám postojů firmy se tak nelze divit.

Ptáte se, proč Ford postupně mění rétoriku spojenou s elektrickými auty a ústy svého generálního ředitele se naposledy dokonce nechal slyšet, že tyto vozy trpí neřešitelnými problémy? Odpověď je prostá: Protože na hrátky s nimi přestává mít peníze. A na hospodaření americké automobilky je to vidět lépe než na číslech kterékoli jiné.

Že elektromobily jsou pro podobné výrobce ztrátovou záležitostí, je známou věcí, obvykle se ale šéf té či ona firmy někde prořekne, že prodělává pár set tisíc tam a pár set onde. Problém je ale v tom, že prakticky nikdo o těchto autech neúčtuje zvlášť a není takto schopen promítnout do informací o hospodaření s nimi veškerá relevantní data už kvůli tomu. V rámci větších účetních celků vám to s takovými, v rámci celkového hospodaření pořád relativně malými aktivitami vyjde přinejmenším navenek prostě tak, jak si budete přát.

Ford je výjimkou a aktivity spojené s elektrickými modely veřejně provozuje pod hlavičkou divize zvané „Model e”. Proto se také každý kvartál dozvíme, jak s nimi hospodaří - dosud to byly velmi tristní výsledky, mezi kterými jen ztráta přebíjela větší ztrátu, a postupem času se stalo skoro pravidlem, že čím víc Ford elektromobilů prodá, tím víc na nich prodělá, což velmi dobře reflektuje část úskalí s nimi spojenou. A loňský rok se v tomto ohledu rozhodně nestal výjimkou.

Američané oznámili, že jejich elektrická divize loni prodělala 5,1 miliardy USD (124 miliard Kč), tedy o 8,5 procenta víc než v předchozím roce. Stalo se tak navzdory tomu, že prodeje elektrických modelů značky vystoupaly o 34,8 procenta na 97 865 vozů. S každým prodaným elektromobilem tak automobilka přišla o 52 112 dolarů, bezmála 1,27 milionu Kč.

To je skutečně byznys k pohledání a ani se nepokoušejte vše zlehčovat tím, že jde o nějakou novou věc, do které se masivně investuje a investice se vrátí později. Kdysi možná, dnes ale o žádnou novou věc dávno nejde, do elektromobilů Ford investuje už víc než dekádu od dob Focusu Electric. A do jiných typů aut musí investovat též. Navíc je třeba dodat, že Ford tímto směrem loni ani žádné velké peníze viditelně „nehrnul”, byť sám o pokračujících interních investicích hovoří.

Pro nás jedinou viditelnou novinkou bylo absurdní nové Capri, které ale není vysloveně novým autem ani pro Ford (upravený Explorer) ani obecně (licenčně upravený WV ID.4). Zásadní pro rostoucí ztráty tak byl fakt, že Ford musel výrazně snížit ceny, aby poslal prodeje výš. I když tedy prodeje elektromobilů vzrostly o 34,8 procenta, obrat divize Model e zamířil o podobných 35 procent níž. To také vypadá skoro jako nepřímá úměra.

Aby toho navíc nebylo málo, automobilka pro letošek očekává další růst ztrát - asi doufá v další růst prodejů... Odhad samotné společnosti pro rok 2025 tedy hovoří o ztrátě 5 až 5,5 miliardy USD, až 134 miliard Kč. To bude jízda. Zatím celou tuhle party dokáže živit ziskovost divize zabývající se spalovacími modely, takže Ford jako takový loni pořád vydělal 5,9 miliardy USD, asi 143 miliard Kč. Ale s tímto trendem a „schopností” elektrické divize prodělávat stamiliardy víc než kdy jindy platí: Všeho do času.

Šéf Fordu říká, že firma se i díky autům jako elektrický F-150 „stává zásadně silnější společností”. Tak určitě... Loni takto „posílil” o -124 miliard, s každým prodaným elektrickým autem o -1,27 milionu Kč. Foto: Ford

