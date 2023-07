Ford lže o prodejích svých elektromobilů. Ve skutečnosti klesají, dealeři mají plné sklady a nechtějí další před 3 hodinami | Petr Miler

Pokud jste uvěřili tomu, co Ford prohlásil během prezentace svých výsledků za druhý letošní kvartál, patrně žijete v představě, že je na dobré cestě stát se úspěšným výrobcem elektrických aut. Realita je ale jiná, jeho vlastní čísla jej usvědčují ze lži.

Uběhlo už skoro dva a půl roku od chvíle, kdy Ford fakticky vsadil vše na jednu kartu. Prohlásil tehdy, že dříve nebo později skoncuje s většinou svých doposavad úspěšných modelů a prosadí se díky novým vozům s elektrickým pohonem. Byli jsme k tomu už tehdy velmi skeptičtí. Považujeme za naprosto pošetilé si myslet, že když se na trhu nedokážete prosadit s pořád velmi univerzálními - třebaže relativně drahými - modely jako Fiesta a Focus, půjde vám to lépe s podstatně hůře použitelnými - a ještě násobně dražšími - elektrickými alternativami.

Ford z tohoto směru přesto neuhnul a jako většina ostatních automobilek až agresivně hájí sebehloupější rozhodnutí, kterého se dopustil. Zpětná vazba od zákazníků ho nezajímá, kritické ohlasy médií umlčuje, pochybnosti technických a ekonomických expertů shazuje pod stůl. Samozřejmě je možné, že ví víc než my, ví víc než všichni a jednou nám ukáže. Anebo je také možné, že zaslepeně jde za dogmaticky stanoveným cílem a páchá jednu velkou ekonomickou sebevraždu.

Kdybychom se měli řídit tím, co automobilka říká, musíme si nutně myslet to první. „Prodeje elektromobilů Fordu nabývají na síle,” zaznělo při prezentaci výsledků firmy za druhý letošní kvartál, kde dále zaznělo, že „F-150 Lightning a Mustang Mach-E dosáhly vyšších prodejů díky větším skladovým zásobám”. Andrew Frick, viceprezident Fordu odpovědný za prodeje, pak uvedl, že prodeje modelu Mach-E v červnu stouply o 110 procent a celkové prodeje elektromobilů za stejný měsíc v červnu vzrostly o 35,5 procenta.

To poslední je fakt, třebaže Frick - jistě ne náhodou - přes stromy nevidí les. To první je ale lež. Detailní data samotného Fordu ukazují, že prodeje elektromobilů značky ve druhém letošním čtvrtletí meziročně klesly o 2,8 procenta. A to prosím ve chvíli, kdy se F-150 Lightning začal prodávat až na konci května 2022. Automobilka tedy letošními prodeji elektrických aut za druhý kvartál nevyrovnala ani ty loňské, přestože se jeden z jejích klíčových vozů s tímto pohonem prodával skoro o dva měsíce déle. Že tu místo „nabývání na síle” máme jedno velké fiasko, ani nemá smysl dodávat.

Že to není jen dojem vyplývající z prodejních tabulek, dokazují i postřehy lidí z oboru a obyčejných zákazníků. Po Twitteru kolují fotky dealerství Fordu se sklady plnými Mustangů Mach-E s tím, že prodejci odmítají přijmout další vozy kvůli váznoucím prodejům. A je třeba dodat, že tento stav panuje ve chvíli, kdy Ford právě kvůli pomalým prodejům elektrického pseudoMustangu rozjel „flexibilní leasing“, který dovoluje auta výhodně získat řidičům jezdícím pro Uber. Ani to nepomohlo k tomu, aby zvrátil meziroční pokles prodejů, zachránil pouze červnová čísla.

Další informace potvrzují, že lidé ve velkém ruší objednávky na elektrický F-150 kvůli růstu jeho cen. Úlevou pro Ford snad může být jen to, že v tom není sám, ale nebylo by lepší být sám v jiné pozici? Proč automobilky ve velkém slepě sází na řešení zřetelně odmítané většinou trhu, je záhadou. A poznávají jen to, co od začátku poznat musely. Ford je v tomto ohledu na samém vrcholu odtržení od reality a není divu, že to, co zasel, sklízí mezi prvními.

Přiměje ho to také mezi prvními zatáhnout za záchrannou brzdu? Pochybujeme o tom - kdybyste poznali, jaké nesmysly jsou vám schopni vyprávět zástupci této značky klidně i v Česku, kde je zájem o elektrická auta prakticky nulový, pochopili byste, že jde o nemoc, kterou nebude snadné vyléčit.

Elektrický Ford Mustang Mach-E je dnes naprosto nekonkurenceschopné auto svou použitelností i cenou resp. kombinací obojího. U nás stojí od 1 458 900 Kč, to je jak špatný vtip. Diví se někdo, že jeho prodeje váznou? Ford zjevně ano... Foto: Ford

