Ford má další obrovský problém, 1,3 milionu jeho aut z poslední dekády mohou zcela selhat brzdy

Modrý ovál v poslední době neprožívá ani trochu šťastné období. A toto je pro něj další rána. Přes milion jeho aut má potíže s brzdami, je navíc otázkou, zda je výčet stižených modelů konečný.

O Fordu v poslední době málokdy píšeme v pozitivním duchu, americká automobilka dělá jednu botu za druhou. Ze svého portfolia totiž postupně vyřazuje letité bestsellery, jež nahrazuje hlavně elektrickými vozy, které kvůli jejich vysoké ceně a špatné využitelnosti jen málokdo chce. Modrý ovál doufá, že se tento stav v příštích letech změní, a to hlavně kvůli politickému tlaku. Že ovšem stejně jako celá řada jeho konkurentů sázkou na jediný pohon neskutečně riskuje, jsme zmínili již mnohokrát.

Dnes nicméně elektromobilitu vynecháme, ve špatných zprávách ovšem musíme pokračovat. Značka totiž v zámoří povolala do servisů 1 280 726 aut. Jedná se o modely Ford Fusion a Lincoln MKZ pocházející z let 2012 až 2017. Problémem pak jsou špatné plastové nástavce, jež propojují ocelové brzdové hadičky s brzdovými třmeny. Agentura NHTSA monitorující bezpečnost na amerických silnicích totiž zjistila, že simulace použité při vývoji se mýlily a kvůli tomu jsou díly kratší.

Důsledkem tohoto pochybení může být předčasné selhání oněch nástavců, tedy v prvé řadě drobné prasklinky. Ty mohou vést k úniku brzdové kapaliny, což postupně zhoršuje účinek brzd až na tu úroveň, kdy přestanou fungovat úplně. Že v té chvíli je k havárii jen malý krůček, asi nemusíme dodávat. Ford uvedl, že zákazníci, kteří daný problém zažili, zvládli bezpečně zastavit, i když na delší dráze. Kromě toho pak dodal, že vyšší riziko hrozí hlavně lidem, kteří své auto užívají na cestách s horším povrchem.

Majitelé takřka 1,3 milionu aut tedy musí do servisů, kde jim technici dané nástavce vymění bezplatně. Těm, kteří k tomuto opatření již přistoupili, pak mohou očekávat refundaci svých výdajů. Modrý ovál pak zmiňuje, že obávat se nemusí vlastníci hybridních variant a vozů vyrobených po 19. červenci 2017. Tehdy totiž Ford přešel na odlišný materiál s větší výdrží. I tak je nicméně jasné, že svolávačka pro automobilku není požehnáním shůry, tohle bude drahé.

Je navíc třeba dodat, že automobilka povolala auta do servisů necelé tři roky po tom, co kvůli stejné závadě muselo být opraveno 488 594 exemplářů Fordu Edge a Lincolnu MKX. Tehdy nicméně svolávací akce vyšla modrý ovál i přes menší množství vozů mnohem dráž, neboť měněno muselo být také zadní zavěšení, a to kvůli riziku předčasné a výrazné koroze. Jak se tedy zdá, na akronymu Fix Or Repair Daily (Spravuj nebo opravuj den co den), který si dělá legraci z názvu značky, asi něco bude.

Na skok pak jen zmíníme Evropu, Fusion byl totiž na starém kontinentu prodáván jako Mondeo čtvrté generace. Zda se akce týká i tohoto typu, zatím nemáme zprávy. Ale nedivili bychom se, kdyby ano, oba typy jsou prakticky jedno a to samé auto.

