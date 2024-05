Ford má letos na elektromobilech prodělat 114 miliard. Tratí 2,3 milionu na kuse a prosí dodavatele, aby šetřili, na čem se dá před 10 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Ford

Patálie Fordu s elektromobily jako by neznaly konce. Podobnými kroky si ale spíš jen přidělá další, než aby cokoli vyřešil, však takový Mustang Mach-E je už nyní kritizován třeba za ošizené plasty v kabině.

O slepé sázce Fordu na elektrická auta jednoho dne někdo natočí film. A bude v něm všechno, co byste dokázali zařadit mezi ingredience nezbytné pro jakýkoli hollywoodský trhák. Bude to příběh plný lítosti a poučení, které se bude šířit celým obsazením s tím, jak jeden každý z aktérů začne chápat, co za ohromně drahý omyl způsobili. Někteří dokonce začnou pod tlakem slibovat nedělat to, co roky dělali, jiní raději zapomenou, co vůbec prováděli. A půjde to dál a dál.

Nejnovější dějství má jméno „Snižování nákladů” a je plné krátkozrakosti podobně jako mnohá mu předcházející. Jak informují kolegové z Auto News, manažery Fordu dál děsí, že jeho elektrická divize Model e loni prodělala v přepočtu 107 miliard Kč. A letos přes veškerou snahu situaci zvrátit počítá s tím, že prodělá dalších 114 miliard. To jsou obrovské peníze i na Ford, aktuálně má značka tratit 2,3 milionu na každém autě, které prodá, a vedení automobilky přiznává, že pokud se nedostane do černých čísel, nemá právo existovat.

Potenciálním řešením by bylo zdražení, Ford ale dnes musí své elektromobily spíš zlevňovat, aby vůbec něco prodal a ztráty nebyly ještě vyšší. V takovém případě už zbývá jen šetřit a přesně o to se modrý ovál snaží. Sám má pocit, že na tomto poli udělal dost, nyní ale prosí své dodavatele, aby snížili náklady na jimi vyráběné komponenty, jak se jen dá.

Liz Door, která u Fordu odpovídá za řízení dodavatelských řetězců, to nepopírá. „Abychom zajistili cenovou dostupnost našich aut, je nezbytně nutné, aby naše portfolio elektrických dosáhlo nové úrovně efektivity materiálových nákladů,” řekla k věcí paní Door. Je to na jednu stranu obvyklý krok, na tu druhou je ale třeba dodat, že podobné úspory obvykle nepřijdou jen tak. Něco se musí udělat tím či oním způsobem hůř a obvykle to nejde udělat tak, aby to zákazník dříve nebo později nepoznal.

Ford má už dnes na stole bezprecedentní množství problémů mající základ právě v nedostatečné kvalitě. Nutit za takové situace dodavatele k dalšímu šetření se mu tak může vrátit jako bumerang. Automobilka jen loni ve Spojených státech musela přistoupit k 58 svolávacím akcím spojeným s 6,1 milionu vyrobených aut. Mimo jiné i tak, že to snižuje spokojenost zákazníků a koupenými auty, což se Fordu může vrátit i se značným časovým odstupem. Však o nekvalitních plastech v kabině Mustangu Mach-E se mluví snad na každém fóru příznivců Fordu.

Zmíněné počet „svolávaček” je navíc vůbec nejvyšší z mainstreamových automobilek působících v USA a jistě to také leze do peněz i jinak, spojené jsou s tím i mnohé bezprostřední náklady. Pokud se Ford za této situace kvůli problémům s elektromobily snaží snížit výrobní náklady, může to ve výsledku hospodaření divize Model e i celého Fordu jen zhoršit. Možná by si Ford měl přiznat, že elektromobily jsou obecně problematický produkt a jeho klíčové modely jako Mustang Mach-E nejsou dostatečně konkurenceschopným zbožím. Ale to je jen náš amatérský podnět k zamyšlení...

Auta jako Mustang Mach-E jsou pro Ford stále větší osinou v zadnici. Prodělává na nich přes 100 miliard za rok, ztráty rostou a na kuse přesahují už 2,3 milionu Kč. Chtít za takové situace šetřit na nákladech je na jednu stranu logické, na té druhé to může snadno způsobit nové problémy. Foto: Ford

Zdroje: Auto News, Ford

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.