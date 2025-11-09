Ford má po prodělání 275 miliard Kč bez náhrady ukončit výrobu svého klíčového elektromobilu
Petr MilerMěl být milníkem údajné transformace, stal se z něj ale spíš pomník dalšího zřetelně marného pokusu řídit neřiditelné. „Prostě o něj není zájem,” říká jeden ze zdrojů Wall Street Journal, který informuje o možném konci modelu F-150 Lightning.
Jestli mě posledních pár let v automobilové žurnalistice něco naučilo, pak to bylo říkat v zásadě to samé tisíci způsoby. Snad neuplynul den, kdy by nebylo nutné připomínat, že pro některé druhy aut se elektrický pohon se svými současnými limity absolutně nehodí, protože ani všechny předchozí zmínky o tomtéž nevedly některé k akceptaci prostých fyzikálních a ekonomických faktů. A mluvit o tom dokola těmi samými větami by vás asi bavilo ještě míň než nutnost snášet to takto.
Je to přitom mimořádně jednoduchá úvaha - pokud chce postavit auto, které má nabídnout za minimum peněz maximum užitné hodnoty, je velké, těžké a potřebuje spoustu energie už na rozpohybování sebe sama (natož pak toho, co má převážet), nikdy nedojdete k elektromobilu. Ale nikdy. K tomu byste potřebovali docela jiné baterie za docela jiné peníze s docela jinými možnostmi dobíjení, docela jinou elektrickou síť, docela jiné zdroje elektřiny. Nemáte ale nic z toho a šance, že se rychle a dramaticky posune dál byť jen jeden z těchto faktorů, jejichž posun potřebujete téměř současně, je dost malá.
Jen pokud si mysl necháte zastřít ideologií či jinými iracionálními faktory, napadne vás takové auto cenově senzitivní takového postavit, i poté by ale měl zvítězit zdravý rozum při snaze jej reálně navrhnout, vyvinout, vyrábět a prodávat. Fakt, že některé firmy onen rozum nezastavil v realizaci tak praštěného záměru, jako je velký elektrický pick-up truck amerického střihu v žádné z těchto fází, je za hranicí mého chápání. Ale stalo se to. A tak následovalo to, co následovat muselo.
Nejzjevnější obětí sebe sama je na tomto poli Ford, který se rozhodl elektrifikovat model F-150. Tedy po řadu dekád jasně nejprodávanější auto USA. Měl to pro něj tedy být klíčový elektromobil, milník údajné, ze zeleného prstu zcela vycucané transformace, který by konečně znamenal široce populární elektrický vůz. Nikdy se ale nestal ničím z toho.
Ford prodeje tohoto vozu nikdy pořádně nerozpohyboval a roky snášel miliardové ztráty, prodělek přes 1 milion korun na každém prodaném kuse. Něco takového se logicky nedá snášet věčně, dokud ale věřil, dokud doufal, jeho F-150 Lightning dýchal. Aktuální propad prodejů elektrických aut v USA ale automobilku donutil zastavit výrobu tohoto modelu „na neurčito”, což byl první signál toho, že by to také mohlo být navždy. A skutečně může.
Walll Street Journal nyní informuje o tom, že „vrcholný management firmy aktivně jedná” o možnosti poslat tento vůz na věčnost bez jakékoli náhrady, protože čeho je moc, toho je příliš. Čím déle bude automobilka udržovat tento vůz v prodeji, tím víc prodělá a za „zelené proklamace” si nic nekoupí. Navíc musí vidět, že problém není v konkrétní realizaci určitého řešení, problémem je řešení samo - ani nikdo z konkurentů elektrické pick-upy pořádně neprodává.
Realita je naopak taková, že Lightning je dokonce tím nejúspěšnějším z nich, přesto měl lví podíl na tom, že Ford jen od roku 2023 prodělal na elektrických modelech 13 miliard dolarů, tedy asi 275 miliard Kč, jak vypočítává znovu WSJ. A jeho prodeje navíc slábnou, takže ztráty se budou spíš umocňovat. Má smysl v tomto trápení pokračovat?
Samozřejmě nikoli, přesto si nejsme jisti, zda Ford tento od začátku nesmyslný experiment vytáhne ze zásuvky. Žijeme v době, kdy kazatelé ideologických „pravd” nikdy neprohrávají, a tak si ani Ford nebude chtít přiznat porážku v případě nápadu, o kterém mu od začátku všichni soudní lidé říkali, že je pitomý - a on se pitomým skutečně ukázal. Jediné, co Ford zastaví v sebedestrukci, je přiblížení se firmy na její samotnou hranici, kdy dilematem bude přežít bez Lightningu, nebo umřít s ním. To se pak rozhodne pro první možnost, nejsme si ale jisti, zda firma je už tak „daleko”.
Dříve nebo později se to ale stejně stane a půjde o přirozené pokračování příběhu, který jsme nakousli včera. Tahle auta prostě začnou mizet z nabídek, ať už budou v jakékoli fázi svého životního cyklu. Proč? Protože o ně jednoduše stojí příliš málo lidí, a to je karta, se kterou se nikdy nedá vyhrát. Ostatně i jeden ze zdrojů citovaných WSJ říká lakonicky: „Prostě o něj není zájem.” My můžeme jen dodat: A někdy snad byl?
Elektrický Ford F-150 Lightning je jedním z totálních prodejních propadáků, letos prodaných 23 tisíc aut je v jeho segmentu v USA výsměch. Skepsi šéfa Fordu po konci dotací na tyto vozy se tak nelze divit. Foto: Ford
Zdroj: Walll Street Journal
