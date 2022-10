Ford má v nabídce nejprodávanější auto své třídy, přesto se jeho celkový odbyt propadá už o 71 procent před 9 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Ford

Ford přišel v Evropě skoro o všechno a soudě podle jeho plánů do budoucna je smířen s další devastací svých pozic. I v této situaci ale dokáže vyprodukovat žádaný vůz, je to ovšem takový jednooký mezi slepými.

Je až neuvěřitelné, kam se Ford dokázal v Evropě během pouhé dekády a půl propadnout. Z výrobce zajímavě střižených, technicky vyspělých a řidičsky podmanivých aut za dobré peníze se změnil v automobilku nabízející stále průměrnější vozy za stále vyšší ceny. Lidé jako my, kteří se autům věnují celý život, to viděli už dávno, běžní spotřebitelé často ze setrvačnosti kupující znovu to samé, prozřeli později. Tedy obvykle až když zjistili, že takový vůz znovu nechtějí.

Dopad na výsledky Fordu je jedním slovem krutý. Z více jak 1,7 milionu aut prodaných za rok jen v Evropě ještě v polovině minulé dekády se stalo pouhých 569 537 vozů dodaných v loňském roce. A 345 328 prodejů dokumentovaných ze stany JATO Dymamics do letošního srpna nenasvědčuje obratu. Půjdou-li věci takto dál, bude Ford o dalších 10 procent níž a soudě dle jeho plánů to zdaleka není konečná.

Ano, je to pořád půl milionu aut, ale současná predikce naznačuje letošní propad o 71 % oproti vrcholu, který si Ford v Evropě zažil v roce 2005. To je až neskutečný a v tomto odvětví nevídaný ústup ze slávy, který je vidět prakticky na všech dnes prodávaných modelech značky. Až na dva.

O téměř polovinu prodejů Fordu se dnes starají dva typy. Focus? Ne. Fiesta? Ne. Mondeo? Ne, to už je dokonce po smrti. Jde o SUV Puma a Kuga, z nichž to druhé si letos našlo přes 78 tisíc kupců. A co je pozoruhodné, více jak třetina z nich se prodává ve verzi PHEV, tedy jako dobíjecí hybrid - například v srpnu šlo o 3 721 z 9 277 Kug (čeština je vtipná...) celkově. Právě to stačí k tomu, aby byla Kuga PHEV nejprodávanějším dobíjecím hybridem v Evropě za poslední měsíc i za celý rok.

To je na poměry Fordu úspěch, a tak se jím neopomenul pochlubit. Prý Kuga PHEV válí a o 28 % překonává svého nejbližšího konkurenta, což můžeme potvrdit a dodat, že oním druhým nejmenovaným vozem je Hyundai Tucson PHEV. Tak gratulujeme, nejsme si ale jisti, jestli pár desítek tisíc prodaných aut Ford spasí. A jak moc jsou jeho prodeje udržitelné, neboť evidentně žijí jen z peněz těch, kteří je nekupují, tedy z dotací na některých trzích.

Pro srovnání - u nás si tuto verzi letos koupilo pouhých 34 lidí, což má k rekordním počtům opravdu daleko (řada konkurentů i u nás prodává stovky plug-in hybridů za rok). Ono také není divu při ceně startující na 1 195 900 Kč bez jediného příplatku. Jen si to zkuste říct: 1,2 milionu za Kugu. To nejde moc přes pusu, že?

Dobíjecí Kuga nezná v prodejních statistikách druha. A je v Evropě letos jasně nejlepší. Vzhledem k celkovým výsledkům Fordu (a nepochybné závislosti odbytu Kugy na dotacích) je to ale poněkud Pyrrhovým vítězstvím. Foto: Ford

Zdroje: Ford, JATO Dynamics, SDA

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.