Ford měsíce po zaříznutí Fiesty, Focusu i Mondea slibuje jejich návrat, navíc jaký? Strategická marnost automobilky nezná mezí
Je to skutečně jen pár měsíců, co Ford zařízl poslední ze svých velkých moderních klasik s tím, že jde o nudná auta, na kterých se nedá vydělat. A teď pracuje na jejich „vzrušujícím" návratu? Navíc možná tak, že ani nepůjde o jeho vozy? Zní to celé dost pochybně.
před 4 hodinami | Petr Prokopec
Je to skutečně jen pár měsíců, co Ford zařízl poslední ze svých velkých moderních klasik s tím, že jde o nudná auta, na kterých se nedá vydělat. A teď pracuje na jejich „vzrušujícím” návratu? Navíc možná tak, že ani nepůjde o jeho vozy? Zní to celé dost pochybně.
Za vynálezce automobilu je považován Mercedes, o jeho proměnu v masový dopravní prostředek se ale postaral hlavně Ford. Modrý ovál totiž v roce 1908 představil legendární Model T, po kterém díky relativně nízké ceně zhruba 825 dolarů, byť je to ekvivalent dnešních asi 620 tisíc korun, byla nemalá poptávka. Tu však automobilka nezvládala vykrýt, neboť nadále jela podle tehdejších výrobních postupů - zaměstnanci tedy skládali jednotlivá auta na jednotlivých stanovištích ručně, denní produkce tak činila pouhých 11 vozů.
V roce 1910 proto Henry Ford přesunul produkci do moderního komplexu Highland Park, kde již byla zavedena pásová výroba. Ta byla navíc soustavně zdokonalována, o čtyři léta později tak na montáž jednoho vozu bylo třeba jen 93 minut místo původních dvanácti a půl hodiny. Nebylo tak překvapením, že Ford vyráběl víc aut než všechny ostatní automobilky dohromady. Urychlení produkce se pak odrazilo na cenách, které do roku 1916 klesly na 345 dolarů, tedy na dnešních asi 210 tisíc korun. I přesto ale Ford v roli největší automobilky světa dosahoval nemalých zisků
Přesunout se můžeme do současnosti, tedy o 110 let kupředu, kdy současný šéf Fordu Jim Farley smutně přiznává, že automobilka již neumí vyrábět dostupná, a přitom zisková auta. Proto se vlastně na tomto poli přestala snažit s tím, že jde o „nudné“ modely, které nahradí drahými elektromobily. Tedy pravým opakem toho, než s čím jsou svázané její kořeny. Není tak divu, že prodeje jsou tragické. Ford ale od této strategie nehodlá zcela upustit a počítá s tím, že jeho extrémně ztrátová elektrická divize bude pálit miliardy i v příštích letech.
Aby je ovšem bylo z čeho brát, značka se zjevně bude muset vrátit k oné „nudě“. „Máme opravdu vzrušující plány pro Evropu, které se týkají osobních aut,“ uvedl Farley podle Ford Authority s tím, že Ford „bude hrát v jednotlivých segmentech velmi pečlivě jen na své nejsilnější struny“. Překládáno je to jako návrat k modelům typu Fiesta, Focus a Mondeo, což je doslova pár měsíců po odpískání posledního z nich fascinující plán. Nebylo by lepší s nimi nekončit?
Přijít k rozumu teď je pochopitelně pořád lepší než k němu přijít později nebo vůbec, to ano. Otázkou ale zůstává, co přesně máme očekávat. A zda to vůbec bude stát za to. Šéf německého Fordu Christoph Herr totiž už loni dealerům slíbil novinky pro dnes aktuální rok, což je neskutečný kalup, neboť značka by na vývoj měla sotva pár měsíců. To ovšem naznačuje, že místo aby přišla s vlastními vozy, bude jen lepit svá loga na cizí. Ve dvou případech pak půjde o elektromobily Renaultu postavené na platformě Ampere. Ve hře je tak nejspíše opravdu návrat Fiesty, jenže s pohonem, který zákazníci primárně nechtějí, a za cenu, kterou si nemohou dovolit.
Jsou tohle ony vzrušující plány? Pokud ano, pak nás vzrušují leda svou nekoncepčností. Ford ztratil cestu a dál tápe ve snaze ji najít. Nabízením lehce upravených konkurenčních aut ji najde stěží, to snad „úspěchy” modelů jako nové Capri snad už jasně ukázaly.
Poslední generaci Fiesty Ford zabíjel už za jejího života, pak ji odpravil úplně. A podobně skončilo Mondeo i Focus. Teď se chce s auty stejných jmen vrátit tak, že přejmenuje a lehce upraví konkurenční vozy? Jak absurdní to je? Foto: Ford
Zdroj: Ford Authority
