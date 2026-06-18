Ford Mondeo nezemřel, v novém se ukázal i ve své druhé verzi. Při jeho cenách to bude opět hit

Pokud v českých showroomech značky podobné auto jen marně vyhlížíte, nešálí vás zrak, u nás skutečně skončilo. Jinde ale pokračuje ve svém úspěšném tažení, a to dokonce ve dvou verzích. Obě jsou nyní k dispozici v novém, přičemž špatné se neprodávaly ani dosud.

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Ford Mondeo nezemřel, v novém se ukázal i ve své druhé verzi. Při jeho cenách to bude opět hit

včera | Petr Prokopec

Ford Mondeo nezemřel, v novém se ukázal i ve své druhé verzi. Při jeho cenách to bude opět hit

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Foto: Ford

Pokud v českých showroomech značky podobné auto jen marně vyhlížíte, nešálí vás zrak, u nás skutečně skončilo. Jinde ale pokračuje ve svém úspěšném tažení, a to dokonce ve dvou verzích. Obě jsou nyní k dispozici v novém, přičemž špatné se neprodávaly ani dosud.

Ford Mondeo není součástí evropské nabídky značky už čtvrtým rokem. Ve stejné době, kdy zmizel, ovšem modrý ovál přišel s novou generací, kterou začal nabízet nejprve jen v Číně, později i v dalších zejména zejména blízkovýchodních zemích. A nezůstal jen u liftbacku, ještě o rok dřív vyrukoval s modelem Evos. Tento crossover pak v roce 2024 překřtil na Mondeo Sport, přičemž souběžně s tím došlo také na změny pod kapotou. Padáka totiž dostal čistě benzinový dvoulitr a jeho místo zaujalo hybridní pohon, které vedle spalovací jednotky používá ještě 190koňový elektromotor.

Loni v prosinci Ford přišel s faceliftem liftbacku, který soustavu disponujícími celkem 308 kobylami dostal rovněž. Vedle toho se ovšem dočkal také nových světel či zvětšené čelní masky. Díky ní zmizela podsvícená lišta nad ní, což vzhledu výrazně prospělo. U zadních lamp se ovšem měnila pouze grafika. Dále pak došlo na příchod 21palcových litých kol v novém designu, zatímco paletu barev rozšířily nové odstíny Crimson Red a Ocean Blue. Uvnitř pak Ford přihodil pár fyzických tlačítek.

Nově se automobilka pochlubila také faceliftem jakéhosi zvýšeného provedení, jehož upravená verze se oficiálně nazývá Mondeo Sport Edition. Zajímavé však je, že ačkoli je na trhu delší dobu, tedy pět let místo čtyř, venkovních novinek je minimum. Modrý ovál přikročil pouze k tomu, aby kompletně celý přední nárazník a boční prahy nalakoval načerno, zatímco původně v obou případech používal vsuvky ve stejné barvě, v jaké je vyveden i zbytek karoserie. Bude tomu však jen u výbavy ST-Line.

Toto provedení má vyhrazený také unikátní vzhled litých kol, tím však venkovní změny končí. Pod kapotou pak zůstává hybridní pohon beze změn, přičemž Ford s ním spojuje 5,99litrový průměr a dojezd 915 kilometrů. Pozitivní pak je, že nejde o hodnoty odpovídající čínskému cyklu CLTC, ale evropské metodice WLTP. Čistě na elektřinu přitom Mondeo jezdit nezvládne, podle automobilky je zde elektromotor hlavně proto, aby vylepšil akceleraci. Paradoxně však hodnotu zrychlení na stovku neuvádí.

Největší novinkou u crossoveru je tedy stejná lišta fyzických tlačítek, jaká se loni objevila i u sedanu. Ta je ironickým potvrzením, že zavedené značky se chytily do čínských pastí, neboť právě kvůli největšímu trhu světa začaly tlačit elektrifikaci a čistě dotykové displeje. Říše středu díky tomu v podstatě dohnala ztrátu, kterou měla v oblasti spalovacích motorů. Nově tak začíná zákazníkům nabízet přesně to, po čem touží, zatímco jejím konkurentům zůstávají pouze vysoké ceny.

Cenově zůstává Mondeo Sport Edition na rozdíl od svého podvozku docela připláclé k zemi, neboť v základní verzi startuje na 208 900 yuanech neboli na 645 tisících korunách. To na 4 920 milimetrů není vůbec vysoká suma, za vrcholné provedení ST-Line pak Číňané dají jen o 20 000 CNY, tedy o 61 500 Kč víc. V obou případech pak uvnitř dostávají kromě 12,3palcového přístrojového štítu rovněž 27palcovou obrazovku multimédií, procesor Qualcomm Snapdragon 8155 a lepší hlasové ovládání.

Není divu, že Mondeo frčí a jen v Číně se prodává jako housky na krámě - jen loni, tedy ještě před modernizacemi, si našlo skoro 70 tisíc kupců, což je na zahraniční sedan této velikosti na poměry roztříštěného čínského trhu hodně. A letos mohou být prodeje snadno ještě vyšší. Proč u nás musí být nulové, nevíme, tohle by prodejně za aspoň trochu podobné ceny fungovalo i tady...


Ford Mondeo nezemřel, v novém se ukázal i ve své druhé verzi. Při jeho cenách to bude opět hit - 1 - Ford Mondeo Sport Edition 2026 prvni foto 01Ford Mondeo nezemřel, v novém se ukázal i ve své druhé verzi. Při jeho cenách to bude opět hit - 2 - Ford Mondeo Sport Edition 2026 prvni foto 02Ford Mondeo nezemřel, v novém se ukázal i ve své druhé verzi. Při jeho cenách to bude opět hit - 3 - Ford Mondeo Sport Edition 2026 prvni foto 03Ford Mondeo nezemřel, v novém se ukázal i ve své druhé verzi. Při jeho cenách to bude opět hit - 4 - Ford Mondeo Sport Edition 2026 prvni foto 04Ford Mondeo nezemřel, v novém se ukázal i ve své druhé verzi. Při jeho cenách to bude opět hit - 5 - Ford Mondeo Sport Edition 2026 prvni foto 05Ford Mondeo nezemřel, v novém se ukázal i ve své druhé verzi. Při jeho cenách to bude opět hit - 6 - Ford Mondeo Sport Edition 2026 prvni foto 06
Mondeo Sport Edition je facelift původního Evosu, který přiváží hlavně lištu s fyzickými tlačítky pro lepší ovládání multimédií a další menší novinky. Při cenách od 645 tisíc i s 308 koňmi pofrčí dál. Foto: Ford

Zdroj: Ford

Petr Prokopec

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