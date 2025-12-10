Ford Mondeo v novém se začal prodávat a je tak levný, že automobilka radši tají, jak výhodná nabídka to je
Petr MilerJe to bizarní strategie, ale je to tak, musíte se opravdu snažit, abyste se ke kompletním cenám tohoto auta dostali. Odhalení jeho ceníku má totiž své nepříjemné souvislosti - Evropany by mohlo trefit z toho, co si už nemohou koupit.
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
Ford Mondeo v novém se začal prodávat a je tak levný, že automobilka radši tají, jak výhodná nabídka to je
včera | Petr Miler
Je to bizarní strategie, ale je to tak, musíte se opravdu snažit, abyste se ke kompletním cenám tohoto auta dostali. Odhalení jeho ceníku má totiž své nepříjemné souvislosti - Evropany by mohlo trefit z toho, co si už nemohou koupit.
Ford Mondeo je v Evropě mrtvý a hluboce pohřbený. A člověk se jen musí ptát: Proč? Tohle auto mělo své jméno, mělo své zákazníky a nezasloužilo si žádný konec, natož pak takový,jakého se před třemi roky dočkalo. Jeho evropská zkáza navíc zarazí tím spíš, že Mondeo jako takové nezemřelo - v páté generaci se dál prodává v Číně a je to tam slušný hit. Vlastně je to jediný vůz, který tam modrý ovál prodává v jakkoli zajímavých počtech.
Důvod je prostý - vypadá šik, je to velké a praktické auto, má normální techniku, moderní elektroniku a nestojí moc. Něco takového na zákazníky funguje všude, v Evropě se ale automobilky rozhodly své klienty trestat, ne laskat, a tak jim nabízí hlavně to, co nikdy nechtěli a kupují leda s odporem. V Číně se kupodivu ty samé firmy chovají jinak, a tak Mondeo číslo pět je a jde o lákavou nabídku. Jaký problém by byl ho sem dovážet? Donedávna nevelký, ale nikdy k tomu nedošlo. K čemu naopak došlo, je, že se Ford navzdory přetrvávajícím obchodním úspěchům rozhodl Mondeo V dál vyšperkovat.
Minulý týden jsme si tak mohli představit inovované provedení, které toho nabízí ještě víc. Vlastně víc všeho - líp vypadá, je výkonnější i vybavenější. A víte, co je největší fór? Dokonce míň stojí, tak to je.
I kdyby se na nabídce tohoto Mondea nezměnilo nic, prodejně by fungovalo dál, o tom nemáme pochyb. Automobilka se jej ale rozhodla vylepšit a k tomu i zlevnit. Zahájení prodejů modernizovaného provedení tedy znamená novou startovní cenu 149 800 čínských juanů, asi 440 tisíc Kč. To je skutečně málo na takový kus auta s motorem 1,5 turbo o 196 koních a slušnou výbavou. Chcete víc? Není problém.
Na maximální výbavu (Luxury) se stejným motorem stačí přihodit 20 tisíc CNY, což znamená cenu v korunách rovných 500 tisíc, ani to není špatné. A vrcholné provedení s motorem 2,0 turbo o výkonu 261 koní a ještě lepší výbavou (Supreme) s absolutně vším, na co u auta tohoto typu můžete pomyslet (i poloautonomní řízení Copilot na palubě je) stojí 199 800 CNY, to jest necelých 590 tisíc Kč. To jsou skutečně pěkné ceny.
A víte, co je humorné? Ford se za ně stydí, ale jen před Evropou. Na jeho čínském webu při snaze dostat se k ceníku Mondea 2026 skončíte na hlášce „403 Forbidden”, je to zakázané ovoce stejně jako vůz sám. Nevíme, co si Ford myslí, není problém se na web podívat přes proxyserver a stejně si ceny zjistit - jsou takové, jak jsou uvedeny výše. Ale chápeme. Pro obyčejné Evropany, kteří si za 440 tisíc mohou koupit leda Fabii 1,0 ve výbavě Top Holobyt s bílým lakem (jo, i za ten se dnes připlácí) a 15" koly (a už těmito „extra prvky” se dostanete za 440 tisíc), mohou být takové cifry zdrojem znepokojení.
Inovovaný Ford Mondeo páté generace nejenže lépe vypadá, je silnější a vybavenější, dokonce i zlevnil. Skvělé. Evropané se k této informaci ale přímočaře dostat nemohou, tomu sama automobilka brání. Foto: Ford
Zdroj: Ford
Bleskovky
- Žena jela autem po dálnici a najednou jí na střeše přistálo letadlo. Video zachycuje vše
před 6 hodinami
- Muž si nechal na zimu hodit své Ferrari jeřábem na balkon jen aby zjistil, že Vídeň není Dubaj
včera
- Toyota předvedla jízdu a zvuk svého nového sporťáku po boku jeho příbuzných, absurdního nástupce LFA raději nechala doma
9.12.2025
Nejnovější články
- Fešný čínský soupeř Škody Superb se začal prodávat na prvním západním trhu, z jeho ceny jde hlava kolem
před hodinou
- Finanční situace Audi musí být zoufalá, své „rodinné stříbro” prodala neznámé firmě s nejasnými zkušenostmi v oboru
před 2 hodinami
- S tímto Mercedesem někdo najel za 2 roky skoro 400 tisíc km. Není to překlep, stojí polovinu toho co druhý nejlevnější v prodeji
před 4 hodinami
- Nová Gymkhana je poslední svého druhu, loučí se ve velkém stylu jako ta nejšílenější vůbec
před 5 hodinami
- Žena jela autem po dálnici a najednou jí na střeše přistálo letadlo. Video zachycuje vše
před 6 hodinami
Tiskové zprávy
- Mio MiSentry 12T, tříkanálová autokamera, k níž se připojíte na dálku, pošle vám upozornění a ukládá videa do cloudu
tisková zpráva
- MIO uvedlo speciální SD karty pro enormní zátěž v autokamerách
tisková zpráva
- Mio MiVue R850T: zrcátková autokamera s 2.5K, antireflexním dotykovým displejem a zadní kamerou
tisková zpráva
- Mio MiVue C545: moderní verze 60snímkové autokamery s HDR nočním režimem
tisková zpráva
- OMV a Pražská energetika otevřely společně 40. nabíjecí stanici pro elektromobily na odpočívce Mikulášov
tisková zpráva
- Mio MiVue C588T: duální autokamera s pozoruhodným natáčením i ve tmě
tisková zpráva