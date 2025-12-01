Ford Mondeo žije dál a ukázal se v novém. Při jeho cenách to bude znovu hit
Petr Prokopec Pokud jste Mondeo dávno oplakali, vězte, že to bylo předčasné. Tohle auto žije dál, vypadá šik a boduje i poměrem hodnoty a ceny. Jen jedna věc to kazí - u nás ho oficiálními cestami nekoupíte.
Ford Mondeo žije dál a ukázal se v novém. Při jeho cenách to bude znovu hit
včera | Petr Prokopec
Pokud jste Mondeo dávno oplakali, vězte, že to bylo předčasné. Tohle auto žije dál, vypadá šik a boduje i poměrem hodnoty a ceny. Jen jedna věc to kazí - u nás ho oficiálními cestami nekoupíte.
Klasickému Fordu Mustang se i letos daří dobře, jakkoli 36 663 prodaných kusů za prvních deset měsíců představuje oproti stejnému období loňského roku 6,4procentní propad. V říjnu ale došlo na prudký 43procentní vzestup, neboť registrace se vyšvihly na 3 845 aut. Mustang tedy stále ještě může letošní rok zakončit růstem. Něco takového ale nebude spojené s jeho čtyřdveřovou elektrickou variantou Mach-E, ta spíš strádá. Jakkoli si totiž ještě v prvním kvartálu připisovala vzestup, poté již přišel pád a třeba říjnových 2 906 prodaných kusů v USA je vyloženou mizérií.
Není tedy nakonec divu, že se Ford snaží image Mustangu využít i při konstrukci jiných modelů. Jedním z takových je Mondeo, které v Evropě smutně už skončilo v roce 2022. Úplný konec Mondea to ale nebyl, Ford dokonce dál prodává pátou generaci tohoto modelu, která se se právě ikonickému muscle caru podobá už od svého debutu. A po aktuálním faceliftu ho připomíná ještě víc.
Asi nepřekvapí, že Ford se při modernizaci zaměřil hlavně na čelní a zadní partie, přičemž inspirací mu skutečně byl světoznámý sporťák. Patrné je to hlavně u šedě lakovaného kousku na fotkách, který se dočkal černých detailů. Přesně s těmito barvami je totiž obvykle spojováno dvoudvířko, jež se navíc pyšní podobnou svažující se střechou a bočním prosklením. Když si tedy rukou zakryjete celou příď až ke středovým sloupkům, a poté se pár lidí zeptáte, o jaké auto se jedná, kdekdo tipne Mustang bez váhání. Taková asociace ale požene už dnes vysoké prodeje jen výš.
Kromě nových světel a nárazníků je přitom součástí venkovního přerodu už jen nabídka odlišných litých kol. Zamířit tedy můžeme do kabiny, kde na první pohled zůstává vše při starém. Zůstal tu totiž jak 12,3palcový přístrojový štít, tak i 27palcová obrazovka multimédií. Nicméně systém užívá novou generaci softwaru SYNC+ a je poháněn novým čipem Snapdragon 8155. To dle automobilky zlepšilo odezvu multimédií i funkce hlasového asistentu. Zatleskat jí pak můžeme za to, že ve hře ponechala některá fyzická tlačítka, což se zvláště v Číně už moc nevidí.
Asi největší změny se ovšem v rámci faceliftu odehrály pod kapotou. Osmiválec jako u skutečného Mustangu zde sice nenajdete a pohon pouze přední nápravy může být pro mnohé zklamáním, ovšem jinak tu máme jen dobré zprávy. Modrý ovál totiž u všech nabízených jednotek přišel s navýšením výkonu. Základní jedna-pětka tak místo 190 produkuje 196 koní, zatímco u přeplňovaného dvoulitru lze počítat s 261 kobylami místo předchozích 254. Hybridní pohonpak má celkově na kontě 288koňový výkon.
Všechny motory jsou spárované s automatem, což Číňanům nevadí, neboť hrátky s „fofrklackem“ nepatří mezi jejich oblíbené. Problém to pak ostatně nebude ani na Středním Východě, kam je Mondeo vyváženo pod názvem Taurus. V tomto případě je totiž hlavním prodejním artiklem hodnota za peníze, která vážně není marná - vůz s cenou začíná na 169 800 juanech, tedy asi na 495 tisících korunách.
Jen si to představte, takový kus auta pod půl milionu. Není tady nakonec divu, že i v Číně frčí - s 46 421 vozy je to letos jasně nejžádanější auto modrého oválu za velkou zdí. V době SUV, čínské náklonnosti k elektřině a kdesi cosi, je to jednoznačně hit. A inovované provedení jím velmi pravděpodobně bude též.
Ford Mondeo páté generace prošel faceliftem. Díky novým čelním a zadním partiím se ještě víc podobá Mustangu, jeho hlavní kouzlo je ale nejen v tom - je v celém poměru vzhledu, výbavy, techniky a ceny. Foto: Ford
Zdroj: Ford
