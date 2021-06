Ford možná přece jen zkusí vzkřísit svůj propadák, tajuplný prototyp nachytali v Německu před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Ford

Někdejší bestseller modrého oválu je na okraji zájmu a automobilka už oficiálně potvrdila, že skončí. Jenže úplný konec se vším všudy to nakonec být nemusí.

Ford Mondeo svého času dominoval evropským prodejním statistikám aut střední třídy. Stála za tím jeho schopnost vyhovět pomalu všem požadavkům za rozumnou cenu, neboť vlajková loď modrého oválu byla jak velmi praktická, tak řidičsky zajímavá, navíc ani s výkonnými motory nestála příliš. Jenže to všechno odnesl čas. Po kdysi úspěšném modelu zůstala po příchodu stávající generace jen pachuť. Ford v rámci své mylné globální strategie zkoušel nabídnout všem zákazníkům z celého světa jeden a tentýž vůz a až příliš pozdě mu došlo, že na každém kontinentu čekají lidé od stejného auta něco jiného.

Mondeo se tedy příští rok dočká ukončení výroby, přičemž Ford už oficiálně potvrdil, že s tímto modelem nemá žádné další plány. Neměli jsme tedy dostat ani nové Mondeo, ani jinak pojatý vůz stejného jména. A byť Ford v dubnu na autosalonu v Šanghaji představil nový crossover Evos, který by mohl za Mondeo zaskočit aspoň nepřímo (jde o rádoby módní kombinaci SUV, fastbacku a kombíku), i k tomuto stroji Ford řekl, že jde pouze o čínskou záležitost a v Evropě s ním počítat nemáme.

Vypadalo to jako úplný konec Mondea či jakéhokoli jiného auta stejného jména, jednu věc ale Ford nevyloučil - že přijde se stejně koncipovaným vozem s jiným označením. A právě to se stát může. Jakkoli na tomto poli nemáme žádnou oficiální informaci, testovací prototypy maskovaného, klasicky střiženého vozu střední třídy nachytané v německém testovacím centru značky (vidět je můžete na zdrojovém odkazu) naznačují, že právě to by se mohlo stát.

Nejde o Evos upravený pro Evropu, prototypy se od vozu určeného pro největší trh světa zřetelné liší. Čelní partie totiž sice zůstávají patřičně dramatické, nicméně od středového sloupku směrem dozadu již tento exemplář připomíná spíše sedan, než aby měl stejně jako Evos blíže k SUV. Mimo to je třeba poukázat na odlišnou boční linii a nižší světlou výšku.

Suma sumárum tak dost možná jde o evropskou novinku Fordu, která by byla přímým nástupcem Mondea, akorát by se tak nejmenovala. Jestli s něčím takovým může modrý ovál uspět, je velkou otázkou, o prototypech ale můžeme beztak jen spekulovat. Jedinou jistotou je fakt, že nejde o elektromobily - potvrzují to funkční tlumiče výfuku, jimiž jsou osazené. Maximálně zde tak máme plug-in hybrid, což by dost možná mohlo vést k logickému vysvětlení.

Možné je ale pochopitelně i cokoli jiného, jednat se může také o testovací mulu, u které Ford zkouší pouze pohonné ústrojí třeba pro Evos. A aby mělo stejný přístup vzduchu jako produkční verze, došlo na úpravu předních partií. Zda jsme ale trefili střed terče, je ve hvězdách. Uvidíme snad v nejbližší době, zda se modrý ovál nevytasí s nějakou tiskovou zprávou.

Stávající generace Fordu Mondeo již není zdaleka tak úspěšná jako ty předchozí, momentálně tak je v prodeji už jen kombík. I ten však příští rok skončí, přičemž budoucnost je zatím nejasná, nepřímý nástupce jiného jména podle nové špionáže ale vyloučen není. Foto: Ford

