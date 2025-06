Ford musel zastavit objednávky jednoho ze svých modelů. A znovu je nerozjede, i když zájemce nestačí počítat včera | Petr Prokopec

/ Foto: Ford

Tohle dokonale ukazuje, do jak zoufalé situace se Ford dostal. S nadšením vjel do slepé uličky, ve které se nyní plácá a plácá. Také toto by mohl být impuls k otočení kormidla, na to ale zjevně modrý ovál pořád nemá dost odhodlání.

Prakticky ze všech stran se na nás valí zmínky o bující krizi automobilového průmyslu. V důsledku obrovských investic do elektromobility, o kterou ovšem není takový zájem, jak se předpokládalo, totiž výrobcům klesají prodeje, marže a ve výsledku i zisky. Výjimkou není ani Ford, který oznámil, že za první letošní kvartál se jeho čistý zisk snížil na 473 milionů dolarů (cca 10,5 miliardy Kč), zatímco loni ve stejném období šlo o 1,33 miliardy dolarů (asi 29,5 miliardy Kč). Výhled do budoucna je navíc podle automobilky jen horší i kvůli zavedeným americkým clům.

Ani ty automobilkám v obecné rovině jistě nepomáhají, negativně je ale v prvé řadě zasahují jejich vlastní špatná rozhodnutí. Ford opět není výjimkou, loni prodělal na elektromobilech hodně přes 100 miliard a letos čeká ještě větší provar. Jaká je bilance jeho evropské divize, nevíme, sláva to ale také být nemůže. Ze zdejší nabídky modrého oválu postupně vypadávají někdejší bestsellery, které jsou nahrazovány oněmi elektromobily. S těmi ovšem Ford opravdu nezasahuje střed terče, načež automobilka již loni oznámila, že do konce roku 2027 propustí na starém kontinentu čtyři tisíce lidí. Tedy víc než desetinu ze stávajících 28 tisíc zaměstnanců, kteří pro něj v Evropě pracují.

Za takové situace by tedy automobilka měla jásat nadšením, pokud je o některý z jeho modelů obrovský zájem, a roztočit prodejní kohoutky naplno. Jenže Ford dělá pravý opak. Jak zjistil britský Autocar, z tamního ceníku vypadl Focus ST, a to nikoli pro nezájem, ale pro velký zájem. Pokud nyní máte nutkání kontaktovat doktora Chocholouška, ani se nedivíme.

Sportovní verze populárního hatchbacku a kombíku je dál žádaná a na místě Fordu bychom udělali první poslední, abychom jej udrželi ve výrobě a pomohli trochu sanovat churavějící zisky. Ford ne. Výrobu všech Focusů automobilka ukončí letos v listopadu stůj co stůj, a tak pro stále plánovanou produkci existují kvóty s konečným číslem. Zákazníkům, kteří si vozy osazené 2,3litrovým přeplňovaným čtyřválcem naladěným na 280 koní objednali dříve, firma prý vyjde vstříc a Focusy ST jim dodá. Ostatní mají smůlu.

Ford tedy přes některá opačná vyjádření jakoby pořád odmítal pochopit, co jej do současné velmi nepříznivé pozice dostalo. A proto nadále hodlá na trh hrnout hlavně drahé a omezeně použitelné elektromobily, jakkoli po více než sto let byl spojován především s levnými vozy, jejichž využitelnost je pomalu nekonečná. Je tak možné i to, že americká centrála už starý kontinent odepsala, ovšem kvůli odborům a negativní publicitě to nechce zmínit naplno.

Nebude to navíc jen britský stav, Focus ST už nenajdete ani v českém ceníku a konfigurátoru, vedle Mustangu je tak jediným sportovním modelem značky Puma ST. Ta ovšem disponuje pouze přeplňovaným tříválcem a automatickou převodovkou, pročež velkým lákadlem není. Bez ikonických verzí ovšem Ford nemá šanci oslovit nadšence a bez nich pro změnu nebude tolik bodovat u běžné klientely. Zdá se tedy, že automobilka dříve vyhledávaná davy se rozhodla spáchat sebevraždu v přímém přenosu. Nakonec se pro to rozhodla už před čtyřmi roky a zjevně z tohoto záměru nechce slevit.

Focus ST už nelze objednat ani v Británii, ani v Česku - v ceníku a konfigurátoru už trůní jen verze s litrovým tříválcem či 1,5litrovým turbodieselem. Ford tak předem odmítá zájemce o auto, které pořád vyrábí. V jeho situaci je to nekonečně bizarní. Foto: Ford

Zdroj: Autocar

Petr Prokopec

