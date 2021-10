Ford musí být zoufalý, dává lidem peníze za to, že zruší objednávku a vezmou auto, co nechtějí před 4 hodinami | Petr Prokopec

A tušíme, že v tom nebude sám, jen zrovna na Ford se provalilo, že takové věci dělá. Důvody nepřekvapí - některých aut je s ohledem na přetrvávající potíže s dodávkami dílů málo, jiných moc.

Automobilový svět drtí opravdu bezprecedentní krize. Nedostatek polovodičů a dalších komponentů vede výrobce k radikálním krokům, jako je zavření továrny na neskutečné tři měsíce. Něco takového se přitom dříve nestávalo ani ve chvíli, kdy docházelo na mezigenerační výměnu či modernizaci montážních linek. A co je horší, momentálně asi nikdo nevidí světlo na konci tunelu. Nabídka má dalece nekorespondovat s poptávkou i v příštím roce a jistý není výhled ani na další léta.

Pokud nicméně zasednete ke hře, je třeba hrát s kartami, které máte v ruce. Není to totiž tak, že se nevyrábí nic a k dispozici není nic, automobilky „jen” neumí vykrývat existující poptávku adekvátní nabídkou. I za této situace ale je co prodávat, jen onu poptávku je třeba stimulovat pro automobilku příhodným směrem. Tušíme, že to tak dnes různými způsoby dělá kde kdo, po jednom pozoruhodném ale sáhl Ford.

Ten lidem skrze dealery nabízí slevu ve výši 2 000 USD (cca 44 tisíc korun) v momentě, kdy si koupí jiný model, než jaký mají objednaný a v tuto chvíli pochopitelně není dostupný. Podmínkou tedy je, aby člověk už měl nějaký vůz objednaný a místo kýženého auta sáhl po skladovém voze. Nabídka se netýká pouze typů Bronco, Maverick, F-150 Tremor, F-150 Lightning a E-Transit, v takovém případě je třeba zaplatit plnou cenu vždy, jinak je možné ji využít.

Neděje se tak zcela oficiálně, není to nabídka, kterou by automobilka někde inzerovala. Jde o zvláštní pobídku činěnou skrze dealery a její smysl je jasný - ulevit nestíhající výrobě a rozprodat nechtěné modely či nechtěné verze. Může to fungovat, byť je otázkou, jak moc motivující to bude. Pokud třeba u takového Fordu Explorer budete muset akceptovat jinou barvu, výbavu a motorizaci, než jste původně zamýšleli, pak 44 tisíc korun nemusí být dost. Však třeba jedna z vrcholných verzí King Ranch přijde na 52 600 USD (1,15 milionu Kč), v takové sumě se 44 tisíc Kč ne snad ztratí, vyloženě zásadní ale nejsou.

Jak jsme ale už zmínili, karty má dnes špatně rozdané každý. Dá se tedy pochopit, že Ford zkouší vše možné, aby se ze zoufalé situace dostal. Zajímavé nicméně v tomto kontextu je, že ještě pár měsíců nazad modrý ovál nabízel zákazníkům slevu ve výši jednoho tisíce dolarů (22 tisíc Kč), pokud auto objednají a nebudou sahat po skladových vozech. Tehdy se věřilo, že čipy ještě letos budou. Jak rychle se situace změnila...

Ford Explorer je jedním z těch modelů, na které můžete u značky dostat slevu ve výši 44 tisíc korun. Ovšem jen ve chvíli, kdy se vzdáte vysněné konfigurace a sáhnete po existujícím voze. Nakolik tato pobídka osloví třeba zájemce o výbavu King Ranch, jenž je k mání za 1 151 000 Kč, je ve hvězdách. Foto: Ford



Pobídka se ale týká i většiny dalších modelů, nevyjímaje elektrický Mustang Mach-E. Smyslem je pročistit skladové zásoby a zkrátit frontu lidí čekajících vyrobení objednaného vozu. Foto: Ford

