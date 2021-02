Obří evropská továrna Fordu nevyrobí přes 2 měsíce ani auto, šéf začíná ztrácet hlavu před 2 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Ford

Fordu v poslední době slunce nad hlavou nesvítí a zlepšení je v nedohlednu. Po tragických prodejních výsledcích v roce 2020 začal nový rok zastavením výroby Focusu na měsíc, produkce ale bude nakonec stát nejméně dalších pět týdnů.

Modrý ovál je na tom tak špatně, jako dlouho ne. Loni prodal v Evropě pouhých 699 tisíc aut, což je nejméně, kam sahá evidence JATO Dynamics a asi polovina aut oproti odbytu z první dekády tohoto tisíciletí. Následky koronavirové pandemie tak na značku dopadly více než na většinu jiných, pro letošek si ale malovala, že tristní bilanci napraví.

Zatím se to neděje, ani v nejmenším. V lednu Ford prodal v Evropě 48 428 aut, což nemusí znít tragicky, dokud si ovšem neuvědomíme, že jde o 25 procent méně než loni a o 44 procent méně než v roce 2018. A lépe hned tak nebude, neboť poptávka se stala v podstatě irelevantní.

I kdyby lidé nové Fordy chtěli, automobilka jich stejně většinu neumí vyrobit v dostatečném množství. V lednu jsme psali, že Ford musel zastavit výrobu v Saarlouis, jedné ze svých největších továren vůbec, kde vyrábí Focus, loni nejžádanější model značky na starém kontinentu. Už když jsme tuto věc zmiňovali, dodávali jsme, že zastavení výroby na měsíc nemusí být konečná. A bohužel skutečně není.

Informoval o tom sám šéf evropského Fordu Stuart Rowley, který evidentně začíná ztrácet hlavu. Konstatoval, že ani další více než měsíc nevýroby nemusí stačit a situace má už teď drastické dopady na obchodní operace Fordu. Jak velké množství aut Fordu chybět, ani nedokáže v tuto chvíli vyčíslit, problémy ostatně nekončí v Saarlouis. Fabriky ve Valencii (Kuga, Mondeo, Galaxy), ve městě Krajova (Puma) jedou na půl plynu a jen produkce v Kolíně nad Rýnem (Fiesta) se drží vysoko.

Důvod je stále stejný nedostatek čipů, který netrápí jen Ford. Ovšem nevíme o jiném výrobci, kterého by zasáhl tak moc, že po 9 týdnů není s to vyrobit ani kus nejžádanějšího modelu, to zní skutečně tragicky. Rowley očekává zlepšení situace ve druhém čtvrtletí, jeden z šéfů výrobců čipů ale říká, že tak snadné to nebude a problémy budou po celý rok. Ostatně tušíme, že Ford už v lednu očekával, že se situace zlepší v únoru - nestalo se.

V Saarlouis dále stojí jedna z největších fabrik Fordu, která vyrábí výlučně model Focus. Po čtyřtýdenním zastavení výroby nyní budou linky zcela zastaveny po dalších pět. Ilustrační foto: Ford

