Ford odhalil brutální Mustang pro nás „chudé a obyčejné", kteří nemají na GTD, vypadá zatraceně slibně
Petr ProkopecGTD jistě vzbuzuje touhu, jeho cena začínající za hranicí 9 milionů Kč ji ale rychle chladí. Tohle auto si z GTD bere mnohé včetně částí jeho motoru a vypadá podobně drsně, stát ale bude nesrovnatelně méně.
Ford odhalil brutální Mustang pro nás „chudé a obyčejné", kteří nemají na GTD, vypadá zatraceně slibně

před 5 hodinami | Petr Prokopec
před 5 hodinami | Petr Prokopec
GTD jistě vzbuzuje touhu, jeho cena začínající za hranicí 9 milionů Kč ji ale rychle chladí. Tohle auto si z GTD bere mnohé včetně částí jeho motoru a vypadá podobně drsně, stát ale bude nesrovnatelně méně.
Pokud v současné době zatoužíte po osmiválcovém muscle caru, máte jedinou možnost - zamířit k Fordu. Chevrolet Camaro se už stal minulostí, v případě Dodge Charger pak aktuálně lze volit jen mezi šestiválcem a elektromotory. Mustang má tedy celý trh pro sebe, čehož si řádně užívá. Ve Státech se totiž loni prodalo 45 333 kusů, což je sice o 3 procenta méně než předloni, je to ale pěkný výsledek vzhledem k situaci na začátku roku. V prvním kvartálu totiž prodeje klesly o 31,6 procenta, až poté Mustang nabral silný vítr do plachet právě díky osmiválci.
Letos lze nejspíš očekávat ještě větší zájem, už jen kvůli spojení Fordu s Red Bullem. Modrý ovál totiž bude dodávat motory pro monoposty rudých býků, což mu zajistí marketingovou podporu Maxe Verstappena. Ten se ostatně již pustil do díla, neboť se posadil za volant nové verze Dark Horse SC, jak můžete vidět v závěru videa úplně dole. Když poté z auta vylezl, s úsměvem na tváři celému světu oznámil, že novinka je neskutečně hlučná. To je přesně to, po čem fanoušci muscle cars touží. Navíc kromě pořádného řevu budou moci počítat také s nemalým výkonem.
Na konkrétní data si ještě budeme muset počkat, nadšení z novinky je ale i tak nemalé. Písmena SC v jejím názvu totiž odkazují na supercharger, tedy na kompresor. Osmiválcová pohonná jednotka o 5,2litrovém objemu se tedy dočkala přeplňování, přičemž „šnek“ pochází z brutální verze GTD. Ta má na kontě 826 koní, tak vysoko ale Dark Horse SC pochopitelně nevystoupá. V atmosférické verzi přitom motor produkuje 507 kobyl, výkon novinky se tak nejspíš bude pohybovat někde mezi 700 a 800 detroitskými plnokrevníky.
Jejich přenos na zadní kola pak dostane na povel jen sedmistupňová automatická převodovka, což pro nadšence může být tak trochu zklamání, je to ale aspoň dvouspojka. A také asi jediný důvod k lehčímu svraštění čela, ve všech ostatních ohledech SC boduje. „Vůz byl vyvinut techniky, kteří svůj život tráví na závodních okruzích. A tato mentalita byla promítnuta do každého jeho šroubku,“ uvedl Ford s tím, že vývoj probíhal na tratích v Sebringu a Virginia International Raceway vedle zmiňovaného GTD i závodní varianty GT3.
Novinka se tedy dočkala nové kapoty s karbonovým sáním či mohutného zadního křídla. Došlo také na lehké přepracování čelních partií a zrevidováno bylo proudění vzduchu pod podvozkem. Mnohé komponenty zavěšení vznikly metodou kování, mimo ně nechybí hořčíkové vzpěry, karbon-keramické brzdy Brembo či nová generace adaptivních tlumičů Magne Ride. V případě volitelného paketu Track Pack pak dorazí také karbonová kola obutá do pneumatik Michelin Pilot Sport Cup 2 R.
Ford zároveň v rámci paketu ještě dále upravil aerodynamiku, zejména pak víko zavazadelníku, které dostalo tvar kachního ocasu. To navýšilo přítlak na 281 kg při rychlosti 290 km/h, aniž by bylo zapotřebí zvětšovat zadní křídlo. Navrch toho všeho Track Pack snižuje hmotnost vozu o 68 kilogramů, zejména díky eliminaci zadních sedadel. Vpředu je pak možné připlatit za skořepiny Recaro, které doplňují zploštělý volant převzatý rovněž z GTD, Alcantaru a karbonové dekory.
V případě cen zatím můžeme jen tápat, podobně jako je tomu u výkonu. Nicméně atmosférický Dark Horse je v Americe k mání od 64 080 dolarů, což je 1,34 milionu korun. Dá se tedy předpokládat, že provedení s kompresorem přesáhne metu 100 000 USD neboli 2,1 milionu Kč. Stále však bude nesrovnatelně levnější než GTD, které se dostalo na metu 7 milionů korun v USA a za hranici 9 „mega” u nás. Navíc je striktně limitované, zatímco u SC Ford nebude dělat okolky a prodá jej komukoli, kdo na něj bude mít. Tak konečně něco pro nás „chudé a obyčejné”?
Mustang Dark Horse SC vyplňuje mezeru mezi základní nabídkou muscle caru a jeho nejbrutálnější verzí GTD. Od ní si vypůjčil kompresor, pročež jsme zvědavi, jaký výkon bude posílat na zadní kola. Foto: Ford
Zdroj: Ford
