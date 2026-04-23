Ford odhalil cenu a parametry brutálního Mustangu pro „chudé”, 800 koní ještě nikdy nevyšlo tak levně
Petr ProkopecUvážíme-li klíčové parametry vozu a cenovou politiku Fordu z posledních let, je docela s podivem, kolik modrý ovál za tohle auto chce. Je to tak málo, že před jeho americkými showroomy mohou začít tvořit fronty až do Evropy.
Ford odhalil cenu a parametry brutálního Mustangu pro „chudé”, 800 koní ještě nikdy nevyšlo tak levně
před 4 hodinami | Petr Prokopec
Uvážíme-li klíčové parametry vozu a cenovou politiku Fordu z posledních let, je docela s podivem, kolik modrý ovál za tohle auto chce. Je to tak málo, že před jeho americkými showroomy mohou začít tvořit fronty až do Evropy.
Před třemi měsíci se Ford pochlubil novou verzí Mustangu. Provedení Dark Horse SC lze chápat jako most mezi základem nabídky a jejím vrcholem, na kterém stojí extrémní provedení GTD. Až nyní však automobilka upřesnila, jak výkonná novinka bude a na kolik vás vyjde. Dobrou zprávou jistě je, že zatímco po stránce motorické má blíže k vrcholu, cenově se blíží spíše atmosférické variantě Dark Horse. Neznamená to sice, že by novinka byla vyloženě levná, davy zájemců ale Ford přesto očekávat může.
Než se posuneme dál, jen v rychlosti připomeneme, že Dark Horse osazený 5,2litrovým osmiválcem naladěným na 507 koní vychází v Americe na 1,34 milionu korun. V případě GTD pak tato jednotka byla doplněna kompresorem, který výkon vyhnal na 826 kobyl. Za ty je ovšem třeba vysázet na dřevo přes 7 milionů korun. Varianta Dark Horse SC tak měla poměrně široké pole působnosti, do kterého mohla zapadnout. Přičemž jsme odhadovali 700 až 800 koní a cenu přes 2,1 milionu Kč.
V případě ceny jsme se trefili poměrně přesně, ta totiž startuje na 108 485 dolarech, tedy na 2,24 milionu korun. Za ně ovšem dostáváte víc, než se čekalo, a sice 795 hp, což je 806 „evropských” koní. Dark Horse SC je tak pouze o dvacet kobyl slabší než GTD, které ovšem stojí třikrát víc. Ač tedy není vyloženě levný, rázem představuje opravdu neskutečnou nabídku, které nedokáže konkurovat ani Chevrolet - ten si totiž za svou Corvette ZR1 s 1 079 koňmi účtuje skoro dvojnásobek.
Pokud ale patříte mezi zákazníky, kteří potřebují utrácet, má pro vás Ford samozřejmě řešení. Osmiválcové kupé totiž lze osadit paketem Track Pack, který zahrnuje 20palcová karbonová kola obutá do pneumatik Michelin Pilot Sport Cup 2 R. Dále pak nechybí karbon-keramické brzdy Brembo, zatímco zadní lavice byla vyjmuta kvůli snížení hmotnosti. Nicméně tyto tovární modifikace spolu s vozem již vychází na 144 985 USD neboli na rovné 3 miliony korun.
Ani to však není konec nabídky, zvolit totiž můžete i variantu Track Pack Special Edition. Ta navrch přihazuje více karbonových dílů, stejně jako hliníkových dílů vytištěných na 3D tiskárně a určených původně pouze pro GTD. Dá se tak předpokládat, že oproti výchozí verzi Track Pack, u níž došlo na snížení hmotnosti o 68 kg, půjdou dolů ještě nějaká další kila. Konkrétní hodnoty však Ford neupřesnil, jen dále zmínil, že speciální verze dostane černě lakovanou střechu.
Její cena ovšem i díky tomu narostla na 175 965 USD, což je 3,6 milionu korun. Plně vybavený Mustang Dark Horse SC se tak dostává na úroveň zmíněné Corvette ZR1, pročež bude velmi zajímavý souboj těchto amerických sporťáků. A protože jejich tvůrci nejsou svázáni tak šílenými regulacemi jak automobilky v Evropě, zajímá nás vlastně toto poměřování sil daleko víc, než kdyby si nové Audi RS5 dalo rande s... kýmkoli. Už kvůli RS5 by se na to nedalo dívat.
Mustang Dark Horse SC dostal do vínku kompresorem přeplňovaný 5,2litrový osmiválec. Automobilka nyní uvedla, že motor bude produkovat 806 koní a základní verze tohoto kupé odstartuje na 2,2 milionech korun. To je nabídka přímo neuvěřitelná. Foto: Ford
Zdroj: Ford
