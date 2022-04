Ford odhalil další neuvěřitelně levnou novinku, konkurenta Škody Kodiaq prodává od 485 tisíc před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Ford

Ford v Evropě míří ke dnu raketovým tempem, postupně přišel o téměř 1,2 milionu zákazníků za rok a jen za posledních pár let ztratil skoro půl milionu ročních prodejů. Nabízí tu málo žádané věci za stále vyšší sumy, ne všude se ale takto chová.

Tragédie evropského bytí modrého oválu je nezměrná a nezdá se, že by brala konce. Američané jako by přestali chápat místní publikum a přichází o více kupců než kdokoli jiný. I loni prodali na starém kontinentu o 130 tisíc aut méně než v koronavirovém roce 2020. A ten byl skoro o 300 tisíc prodejů horší než předcházející rok 2019. S cílem prodávat tu jen trhem nevyžádané elektromobily dříve než budou nařízeny (stane-li se tak vůbec) pak nemíří jinam než k ještě horším číslům.

Tahle nemoc ale Ford nestihla všude, na čínském trhu zvládá svou nabídku přizpůsobovat vkusu a požadavkům tamního publika. A nepřekračovat meze přijatelných cen. Číňané nekladou důraz na dechberoucí jízdní dynamiku, do popředí se místo toho dostávají všemožné palubní technologie, se kterými si za volantem lze krátit čas. Stejně tak je podstatný i komfort a rovněž i místo vzadu. Vše přitom musí halit odvážně střižená karoserie, a jak jsme již naznačili, za takovou kombinaci si nemůžete účtovat majlant.

Ford pravidla hry pochopil a přistoupil na ně. První vlaštovkou bylo v tomto ohledu nové Mondeo, které se v Číně začalo prodávat za menší peníze než jeho předchůdce. Zákazníci přitom dostávají pohlednější zevnějšek a zejména obří displej roztažený prakticky přes celou palubní desku. Vůbec by nás tak nepřekvapilo, kdyby se jednalo o prodejní hit, který by značce napomohl zlepšit registrace, jenž za posledních šest let klesly o 75 procent.

Modrý ovál se navíc nehodlá spoléhat jen na jeden model, publiku zjevně hodlá přizpůsobit celé své čínské portfolio. Do toho nejnověji spadá i SUV Equator Sport, které modrý ovál vyrábí ve spolupráci s místní značkou Jiangling. Pětimístná novinka měří 4 630 milimetrů na délku, 1 935 mm na šířku a 1 706 mm na výšku. Zároveň disponuje rozvorem 2 726 mm, což z něj dělá konkurenta Škody Kodiaq. Ta u nás startuje na skoro nepochopitelných 863 900 Kč a ani v Číně není přes lokální výrobu vyloženě levná - startuje na 177 900 CNY (cca 620 tisíc Kč).

Equator Sport je oproti tomu zásadně levnější, pořídit jej lze od 139 800 yuanů (asi 485 tisíc Kč). Je sice pravdou, že zákazníci se budou muset uskromnit v rámci motorového prostoru, kde pracuje jedna-pětka naladěná na 170 koní, zatímco základní Kodiaq počítá s dvoulitrem a 186 koňmi, to ale asi bude pro málokoho podstatné. Většině Číňanů zkrátka řízení až tak příliš neimponuje, i proto většinou sahají po automatické převodovce, která je v tomto případě standardem.

Ve srovnání se Škodou je přitom novinka Fordu odvážněji střižena, přičemž třeba zadními světly stejně jako Mondeo odkazuje na Mustang. Zepředu byste si pak Equator Sport klidně spletli s modelem Subaru, což opět není na škodu. Platí to pak ostatně i o vnitřních dřevěných dekorech či koženém čalounění, které čínská klientela uvítá stejně jako dvojici 12,3palcových dotykových displejů (respektive kombinaci 7palcového a 12,3palcového u základní verze).

Pokud k tomu všemu navíc přihodíme rozsáhlou bezpečnostní výbavu, pak vskutku o novince nelze uvažovat jinak než v pozitivním duchu. To je ve výsledku špatná zpráva hlavně pro zmiňovanou Škodu, která nejspíše na svém kdysi největším trhu přijde o další zákazníky. Pokud ale zkrátka nezačne být v případě designu odvážnější a v rámci cen naopak méně sebevědomá, pak s úspěchem v Číně opravdu již nemůže počítat.

Ford Equator Sport startuje v Číně na asi 485 tisících korunách v přepočtu. Za to u nás můžete koupit jen Škodu Kamiq, tedy výrazně menší SUV. Prodejním úspěchům bychom se tak opravdu nedivili. Foto: Ford

Zdroj: Ford

Petr Prokopec

