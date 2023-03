Ford odhalil svého soupeře nejdražší Škody, je fascinující, že má úplně stejné základy před 4 hodinami | Petr Prokopec

Modrý ovál se s českou automobilkou pere o stejné zákazníky docela běžně, obvykle k tomu ale nepoužívá v základu stejná auta. V případě nového Exploreru tomu tak bude, jako náhrada někdejších bestsellerů Fordu ale bude při své ceně fungovat jen stěží.

V loňském roce u nás Ford prodal 7 399 nových aut. Z toho kupříkladu připadlo 483 registrací na Fiestu, 692 na Focus, 128 na Galaxy, 280 na S-Max. Ano, i těchto dožívajících MPV se prodalo tolik. Vedle toho si pouhých 61 koupilo Mustang Mach-E. Přesto je to elektromobilita, kterou modrý ovál vidí jako svou jedinou budoucnost. Hned tři z lépe prodávaných aut totiž skončí ještě letos, na čtvrtý pak řada přijde v roce 2025. To je krok, nad kterým zdravý rozum zůstává stát. A začíná být stále jistější, že se něco takového Fordu nemůže vyplatit, zvláště pokud nakonec mezi EU tolerované způsoby pohonu nových aut bude zařazeno syntetické palivo.

V takové chvíli by Ford sázející vše na jednu kartu skutečně neměl co nabídnout, tedy minimálně většině svých dosavadních zákazníků. Nejsme si tedy jisti ani tím, zda lidé budou oslněni jeho nejnovější nabídkou. Je to totiž v podstatě totéž, jako když by Škoda zkusila lidem, kterým dosud prodávala Fabii, zkusila nabídnout Enyaq. V té chvíli odejde s nepořízenou, na auto startující nad milionem korun skoro nikdo z nich nebude mít. A analogie se Škodou nás nenapadla pro nic za nic, novinka Fordu má s Enyaqem hodně společného.

Ford totiž uzavřel spolupráci s Volkswagenem, jenž se mimo jiné týká využití platformy MEB. Tu používá jak zmiňovaný Enyaq, tak třeba VW ID.4. Nově se jí pak dočkal i elektrický Explorer, který kromě názvu nemá nic společného s již existujícím SUV. To na délku měří 5 050 milimetrů, zatímco v případě novinky je třeba počítat s 4 460 mm. Zástupce modrého oválu tak současně o podstatných 20 centimetrů kratší než Enyaq či ID.4. Ford ale prý danou délku zvolil záměrně, aby si s VW nelezl zase tak moc do zelí.

I přes menší rozměry nicméně značka zůstává v případě ceny velmi sebevědomá, za elektrický Explorer si totiž české zastoupení hodlá účtovat minimálně 1,1 milionu korun. Byť musíme dodat, že jde o cenu předběžnou, která bude teprve v průběhu roku upřesněna. S nějakým snížením, navíc výrazným, ovšem nepočítáme, spíše se půjde opačným směrem. Co pak za své peníze dostanete, je rovněž otázkou. S danou částkou totiž nebyly spojeny žádné konkrétní specifikace.

Na základě tiskové zprávy nicméně víme, že základ nabídky bude tvořit zadokolka osazená jedním elektromotorem o výkonu 170 koní a paketem baterií o kapacitě 55 kWh, z čehož využitelných je 52 kWh, to je ekvivalent nádrže na asi 13 litrů nafty. Z toho si uděláte obrázek, jak moc vážně lze brát dojezd na nabití vypočítaný na 350 km. O stupeň výše pak najdeme provedení rovněž s jednou jednotkou, ovšem naladěnou na 286 koní. Kapacita baterií přitom byla navýšena na 82 kWh (resp. 77 kWh), jenž korespondují s laboratorním dojezdem 540 km.

Vrchol nabídky počítá se stejným paketem, doprovází jej ovšem již dva motory. Jejich výkon pak narostl na 340 koní, což je mnohem více než u jakéhokoliv koncernového vozu postaveného na zmíněné platformě. Bude přitom zajímavé sledovat, jak na to odpoví VW, pozadu ale Němci jistě dlouho zůstávat nebudou. I když posílením dynamiky došlo na zkrácení dojezdu, na jedno nabití totiž Explorer se dvěma elektromotory zvládne jen 490 km.

Zhodnocení designu necháme na každém z vás, za nás nicméně musíme dát palec dolů hlavně čelním partiím. Absence jakékoli obdoby tradiční masky chladiče totiž působí opravdu podivně. Co si naopak zaslouží pochvalu, to je vzhled kol. Ta jsou sice kvůli redukci větrného odporu prakticky celá zakrytá, díky dvoubarevnému lakování však rozhodně nepůsobí jako plecháče s poklicemi. Zajímavě stylizované jsou ovšem i boky jako takové.

Přesunout se tedy můžeme do interiéru, kde tím nejstěžejnějším je středová konzole. Tu totiž v podstatě celou tvoří 14,6palcový displej, se kterým je možné výškově manipulovat. Můžete jej tedy posunout na úroveň očí, stejně jako zasunout a mít tak nerušený výhled na vozovku. Jelikož je přitom na obrazovku soustředěno veškeré ovládání, mohl Ford osadit středový tunel obří 17litrovou schránkou, jenž pojme i 15palcový laptop.

Zmínit už lze jen tolik, že součástí standardu bude bezklíčový vstup a startování, vyhřívaný volant, duální klimatizace či elektricky výklopná záď umožňující přístup k 450litrovému zavazadelníku, jehož kapacitu lze sklopením zadních sedadel zvýšit na 1 400 l. Tím nám ale tisková zpráva končí, na prodeje jsme velmi zvědavi. Nezdá se nicméně, že by značka měla šanci nějak s tímto autem jakkoli výrazněji zabodovat.

Elektrický Explorer má na českém trhu startovat na 1,1 milionu korun. Za to nejspíše nabídne 170 koní výkonu a 350 km teoretického dojezdu, tedy nic moc. Foto: Ford

Petr Prokopec

