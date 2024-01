Ford otočil o 180 stupňů, najednou chce být klidně posledním výrobcem, který udrží v prodeji velké spalovací motory před 2 hodinami | Petr Prokopec

Pamatujete, jak Ford ještě před třemi roky tvrdil, že touto dobou bude mířit k tomu, aby od roku 2026 nenabízel jediný čistě spalovací motor? Dnes říká, že dokonce osmiválcové jednotky bude prodávat klidně do skonání světa, tomu se říká obrat. Po problémech z poslední doby se ale není čemu divit.

Pozdě, ale přece, říká se. Bezezbytku to platí o Fordu, který v roce 2021 vsadil na elektřinu v podstatě všechno. A od té doby mluvil o elektrickém pohonu s takovým nadšením, až řada lidí musela dojít k názoru, že ho sám vynalezl a dávno nic jiného neprodává. Že realita je docela jiná, asi nemusíme dodávat. Modrý sice elektromobily nabízí a prodává a loni se v zámoří stal se 72 tisíci prodanými vozy s tímto druhem pohonu dvojkou za Teslou. Vedle jeho tamních víc jak 1,92 milionu prodejů spalovacích aut je to ale plivnutí do rybníka. A drahé plivnutí do rybníka, protože automobilka na těchto vozech soustavně mohutně prodělává.

Firma tak své někdejší nadšení začal mírnit a už loni plány až do roku 2026 odpískal. Ford chtě nechtě musel uznat, že jeho sázka na řešení prosazované politiky a nikoli zákazníky byla od počátku bláhová. Snad více než co jiného ale názorovou otočku potvrzují aktuální slova šéfa značky Jima Farleyho, který najednou velebí osmiválcový Mustang. Tedy něco jako pravý opak elektrických modelů.

CEO modrého oválu totiž před kolegy z Motor1 na úvod letošní závodní sezóny prohlásil, že motor V8 je jediným důvodem, proč Mustang bude závodit na šesti kontinentech pomalu každý víkend. A co je podstatnější, preferovat z toho budou i silniční auta, neboť co se Ford naučí na okruzích, to hodlá přenést na veřejné komunikace. „Je to transfer jako ze staré školy. Náš vývoj probíhá na závodní dráze, přičemž výsledné produkty si budete moci koupit u Fordu,“ říká. A co víc, značka díky tomu zvládne osmiválec udržet naživu déle než konkurence.

„Mustang bude zakrátko slavit šedesáté výročí. Spousta našich soupeřů mezitím zmizela,“ uvedl Farley s odkazem na Dodge Charger a Challenger a Chevrolet Camaro. V případě těchto soků byl už konec osmiválcových verzí oznámen. A jakkoli nikdy bychom neměli říkat nikdy, vrátit se zatím má pouze první zmíněný vůz, a to „pouze“ s motorem V6. To je ovšem pro mnohé automobilové nadšence totéž, jako vyrazit na souboj s pistolemi s malým nožíkem v kapse.

„Tato auta přišla a zase odešla. To my nikdy neuděláme. Mustang tu byl vždy, v průběhu času se ale měnil. Přičemž nyní máme EcoBoost, stejně jako verzi Dark Horse. A nekončíme s investicemi. Pokud máme být tím vůbec posledním výrobcem planety, který udrží v prodeji dostupný osmiválcový sporťák, pak budiž, ať se tak stane,“ dodal dále Farley.

Jeho slova jsou v naprostém kontrastu s tím, co prohlašoval v uplynulých letech, ale koho rozumného to překvapí? Mnohokrát jsme uvedli, že plány na konec spalovacích aut tu ve výsledku budou jen od toho, aby byly změněny. A pokud by je nezměnil sám Farley, změnil by je někdo jiný. Jen s elektrickým pohonem v nabídce automobilka jako Ford prostě nemůže ani dnes, ani v roce 2026, ani v roce 2030 přežít, je to všechno mimo meze technické a ekonomické reality.

Sedmá generace Fordu Mustang má k dispozici osmiválec ve standardním provedení...



...i ve vychvalované verzi Dark Horse. Změnit se na tom nemá nic, ani s případnými dalšími generacemi. Tedy pokud to Fordu někdo nezatrhne, sám s motory V8 najednou nehodlá skončit nikdy.

