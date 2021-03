Ford oznámil 30 000 svých zaměstnanců, že už nemusí chodit do práce před 2 hodinami | Petr Prokopec

K razantnímu opatření, týkajícímu se všech divizí společnosti po celém světě, se odhodlala americká automobilka. Ukazuje tím pravděpodobnou budoucnost nejen automobilových firem, kanceláře zkrátka bude třeba méně.

Až do března loňského roku firmy jen zřídkakdy umožňovaly zaměstnancům pracovat z domova. Jenže poté přišel koronavirus a rázem byl zavedeným pořádkům konec. Provoz v kancelářských budovách byl omezen a pokud firmy chtěly nastalou situaci přežít, nezbylo než nechat maximum lidí na tzv. home office. Situace okolo koronaviru se od té doby mnohokrát změnila, zaměstnanci se ale nezřídka do svých kanceláří nevrací. A firmy po tom ani netouží.

Důvod je prostý, firmy zjistily, že když zaměstnance ponechají doma, ušetří tím nemalé peníze. Nejde jen o pronájem, ale i náklady na vytápění, elektřinu, vodu, úklid, kávu... Je to spousta položek a pakliže úspora v těchto oblastech není negována snížením efektivity zaměstnanců, proč se vracet ke starým pořádkům?

Tímto směrem se tak vydaly mnohé globální firmy. Zaměstnance dále nechávají doma dle jejich potřeby třeba Google, Facebook, Microsoft či Amazon. A přidávají se k nim i automobilky. Tou poslední je Ford, který tento týden oznámil 30 tisícům zaměstnanců z celého světa, že už nemusí chodit do práce bez jakéhokoli časového omezení, pokud tedy mohou zastat svou práci z domova.

Ford totiž v uplynulém roce přišel na to, že pracovní efektivita většiny takto pracujících lidí nejenže neklesá, ona stoupá. Víc lidí tak tráví prací více času, a to mimo jiné proto, že čas jinak obětovaný dojíždění či jinému docházení do zaměstnání věnují práci samé. Automobilka tedy nemá důvod hnát zaměstnance do kanceláří - víc by ji stáli a odvedli by méně práce.

Pokud si uvědomíme, že tímto směrem začíná mířit velké množství firem, navíc těch hodně velkých, pak začíná být stále pravděpodobnější, že se zakrátko začnou vyprazdňovat obří kancelářská centra, jež v posledních letech rostla rychleji než houby po dešti. Developery tak asi jen málokdo bude oslovovat s touhou po vybudování nových; byť je pravděpodobné, že o práci úplně nepřijdou, budou muset změnit své zaměření.

