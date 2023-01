Ford platí zákazníkům 55 tisíc Kč za to, že si od něj nekoupí auto, které chtěli a chtějí před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Ford

A dokonce si od něj nemusí koupit vůbec nic. Tomu se říká nová doba, když automobilka otevřeně „korumpuje” zákazníky nikoli směrem k tomu, aby něco koupili, ale aby své objednávky změnili či klidně úplně zrušili.

Ačkoli se společnost stala velmi citlivou na případy, kdy někdo někomu platí peníze za to, aby něco udělal, v obchodě s čímkoli - auta nevyjímaje - je to vlastně úplně běžné. Jen to obvykle neprobíhá přímo. Lze takto vnímat i investice do reklamy, přímočařejší ale je, když vám někdo nabízí třeba výbavu do auta zdarma, přidává slevu nad rámec ceníkové ceny nebo přihazuje kartu na palivo nabitou na pár desítek tisíc. V podstatě vám tak dává peníze za to, abyste si právě jeho auto koupili.

Není na tom nic špatného ani zvláštního, obvykle se situace na trhu má tak, že se teoreticky neomezený počet nabízejících uchází o omezený počet kupujících. To pramení ve snahu jednotlivých výrobců prosadit se na úkor ostatních a podobné „korumpování” zákazníků je dozajista jednou z cest. Protože ale nežijeme v době, kdy by věci fungovaly normálně, stalo se, že první automobilka začala platit zákazníkům za to, že si její auto nekoupí.

Jde o Ford, který se potýká s takovou nerovnováhou mezi nabídkou a poptávkou po některých verzích modelu Bronco, že začal zákazníkům čekajícím na dodání vozů modelového roku 2023 v USA nabízet 2 500 dolarů (asi 55 tisíc Kč) za to, že svou objednávku přehodnotí nebo zcela zruší. Problémem je nepřekvapivě nedostatek komponentů pro výrobu některých variant, které Ford neumí dodat. Rád by tedy touto cestou dosáhl toho, že prodá, co má, a nebude příliš prodávat to, co nemá.

Automobilka hovoří o tzv. „constrained features”, česky řekněme omezeně dostupných prvcích výbavy, které mj. zahrnují pakety Sasquatch a Lux nebo hardtop pro otevřené verze. „Zákazníci, kteří z výbavy odstraní omezeně dostupné prvky, obdrží Bronco modelového roku 2023 spolu se slevou 2 500 USD,” říká k věci tiskový mluvčí firmy. Nejde ale o jedinou alternativu, třebaže některé další nejsou bez podmínek.

Zákazníci totiž mají celkem čtyři možnosti, jak se oněch 55 tisíc korun domoci:

- zrušit objednávku Bronca 2023 a slevu využít na nákup jiného modelu Fordu,

- pokusit se najít „vhodné Bronco“ ve skladových zásobách dealerů,

- změnit svou objednávku na modelový roky 2024

- nebo úplně zrušit objednávku a vzít si zpět zálohu.

Jinými slovy, Ford vám dá 55 tisíc korun i za to, že si nekoupíte vůbec nic. Tedy pokud jste si v USA objednali Bronco 2023. Čeho se ještě v této svérázné době dočkáme...

Ford Bronco je žádané zboží, není to ale tak, že by chtěli všichni všechno. Automobilka má problémy s dodávkami vybraných variant, a tak nyní nabízí zákazníkům v USA v přepočtu 55 tisícovek za to, že svou objednávku změní nebo klidně i úplně zruší. Jak bizarní. Foto: Ford

Zdroj: Cars Direct

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.